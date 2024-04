Darmstadt - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten 28.04.2024

Unser Darmstadt - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: Die Lilien wissen um ihr Schicksal und werden in der kommenden Spielzeit zweitklassig unterwegs sein. Heidenheim hat in unserem Wett Tipp heute eine gute Gelegenheit, das Torverhältnis aufzuwerten.

Nur eines der letzten acht Auswärtsspiele im deutschen Oberhaus endete für Heidenheim mit einer Niederlage. Der Bundesliga-Neuling spielt eine achtbare erste Spielzeit in der Beletage des deutschen Fußballs und hat bereits vier Spieltage vor Saisonende nur noch geringe Abstiegs-Sorgen.

Darmstadt konnte am letzten Spieltag eine Misere von 22 sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge beenden (2:0 vs. Köln), ist mit 37 Gegentoren in 15 Heimspielen allerdings die anfälligste Heim-Defensive der Bundesliga. In unserem Wett Tipp heute haben wir es bei Oddset auf die Quote von 1,85 für „Heidenheim Über 1,5 Tore“ abgesehen.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Heidenheim auf „Heidenheim Über 1,5 Tore“:

Durchschnittlich hat Darmstadt in dieser Spielzeit 2,47 Gegentore pro Heimspiel kassiert.

Der SVD hat 73 Prozent der Heimspiele mit „Über 1,5 Gegentoren“ abgeschlossen.

Die Lilien haben die meisten Standard-Gegentore der Bundesliga kassiert (15) - Ruhende Bälle sind eine Spezialität der Gäste (14 Tore).

Darmstadt vs Heidenheim Quoten Analyse:

Für Wetten auf einen Sieg jeder der beiden Mannschaften erhält man Quoten über 2,00. Den Buchmachern fehlt so ein wenig das Vertrauen in die Gäste, die mit Siegquoten bis 2,11 zwar favorisiert sind, aber nur eines der letzten neun Bundesliga-Spiele gewonnen haben (4U, 4N).

Ein Sieg der Hausherren ist auch bei den deutschen Wettanbietern mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit und entsprechenden Quoten von 3,25 bis 3,30 zu finden. Wir können uns kaum vorstellen, dass die Lilien den zweiten Bundesliga-Sieg in Serie feiern, nachdem es zuvor 22 Spieltage gedauert hat, um überhaupt mal wieder zu gewinnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Heidenheim Prognose: Standards machen den Unterschied

Mannschaften, die in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen, sollten im Bestfall ein großes Arsenal an effektiven Standards zur Verfügung haben, ansonsten droht der Qualitätsunterschied zum Rest der Liga zu groß zu werden.

Die beiden Teams dieser Paarung sind zwei Extrembeispiele, wie es laufen kann. Darmstadt ist in dieser Spielzeit das anfälligste Team nach gegnerischen Standardsituationen (15 Gegentore).

Das wäre nur halb so schlimm, wenn der ruhende Ball im Angriff eine Waffe wäre. Davon ist in der Bundesliga aber nur Frankfurt weiter entfernt (2 Tore) als die Lilien (4 Tore). Somit ging den Hausherren in dieser Spielzeit ein wichtiges Stilmittel abhanden, das beim Gegenüber einen großen Anteil der Treffer ausmacht.

Heidenheim ist nach Bayern (17) die beste Mannschaft bei offensiven Standards (14 Tore) und hat ein Offensiv-Duo zur Verfügung, das in wichtigen Momenten zur Stelle ist. Jan-Niklas Beste hat bereits 17 Scorer-Punkte gesammelt und einen Großteil seiner Vorlagen auf Tim Kleindienst (11 Tore) gespielt. Zusammen sind sie die Lebensversicherung im Team von Frank Schmidt.

Darmstadt - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:0 Köln (A), 0:1 Freiburg (H), 0:4 Mainz (A), 2:2 Bochum (A), 2:5 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:2 RB Leipzig (H), 1:1 Bochum (A), 3:2 Bayern (H), 3:3 VfB Stuttgart (A), 0:1 Karlsruhe (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Heidenheim: 2:3 (A), 0:1 (A), 2:2 (H), 3:2 (H), 1:2 (A)

Zu Gast am Böllenfalltor taucht Heidenheim als Quotenfavorit auf - ein seltenes Szenario in dieser Saison. Die anfälligste Heim-Defensive der Bundesliga (2,47 Gegentore pro Heimspiel) ist quasi eine Einladung, um das eigene Torverhältnis aufzubessern.

Fast drei Viertel der Heimspiele der Lilien (73 Prozent) endeten mit „Über 1,5 Gegentoren“ für das Team von Torsten Lieberknecht. Heidenheim war zuletzt immer wieder für Überraschungen zu haben und erzielte in zwei der vier vorangegangenen Gastauftritte „Über 1,5 Tore“.

Wie zu erwarten, hat D98 die meisten erwartbaren Gegentore in der Bundesliga (64,6 xGA) und nach Gladbach (511) die meisten Schüsse zugelassen (509). Zudem ist das Torverhältnis aus den letzten vier Heimspielen (3:14) zum Vergessen.

Die eigene Offensive der Lilien hat die wenigsten erwartbaren Tore fabriziert (30,7 xG) und in 47 Prozent der Heimspiele kein Tor in Richtung Anzeigetafel geschickt. Nutzt ihr das bei Oddset und spielt die Wette „Darmstadt Unter 0,5 Tore“, dann wartet im Erfolgsfall das 3,20-fache eures Einsatzes auf euch.

Unser Darmstadt - Heidenheim Tipp: „Heidenheim Über 1,5 Tore“

Im Ligavergleich hat Heidenheim eine mehr als akzeptable Schussverwandlungsquote von 17,8 Prozent (7.) und liegt mit 1,4 erzielten Toren pro Partie im Mittelfeld der Bundesliga (10.). Zusätzlich haben die Gäste nur eines ihrer acht vorangegangenen Auswärtsspiele verloren.