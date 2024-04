Red Bull Salzburg - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Österreich Spiel am 28.04.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute empfängt Salzburg Sturm Graz. Wir sehen dabei in einem Duell auf Augenhöhe das Heimteam etwas im Vorteil.

Die Meisterschaftsrunde in der österreichischen Bundesliga ist in vollem Gange und zur Halbzeit führt Sturm Graz überraschend mit 38 Punkten die Tabelle vor dem kommenden Gegner an. Die Bullen liegen drei Punkte dahinter, haben den Trainer getauscht und könnten mit einem Sieg jedoch gleichziehen. Wir erwarten ein sehr spannendes Spiel mit Final-Charakter und sehen die Gastgeber aufgrund ihrer Heimstärke etwas besser gerüstet.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Sturm Graz auf „DC 1X & Unter 3,5 Tore“:

Salzburg verlor keines der letzten sechs Ligaspiele gegen Sturm Graz.

In acht der letzten neun Duelle zwischen RB Salzburg und Sturm Graz fielen nicht mehr als drei Treffer.

Salzburg verlor keines der letzten neun Heimspiele.

Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Die Gastgeber aus Salzburg werden im Duell mit dem langjährigen Rivalen aus Graz als Favorit gesehen. Daher vergeben die Bookies eine Heimsieg-Quote in Höhe von 1,95, während ein Sieg der Gäste mit einer 3,50er-Quote deutlich unwahrscheinlicher angesehen wird.

Es werden nicht allzu viele Treffer im Spiel erwartet, was eine Quote von 1,80 für eine „Unter 2,5 Tore“-Wette verdeutlicht. Solltet ihr noch keine Erfahrungen mit dem von uns für die kommende Begegnung favorisierten Wettanbieter gesammelt haben, findet ihr alles Wissenswerte hier in unserem Betway Sportwetten Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Red Bull Salzburg vs Sturm Graz Prognose: Kann Salzburg den elften Titel in Folge holen?

Die Roten Bullen führten zum Ende der regulären Saison die Tabelle wie gewohnt an und kamen dabei auf eine Bilanz von 15 Siegen, bei zwei Niederlagen und fünf Remis. In den laufenden Playoffs um den Meistertitel zeigte sich der Serienmeister jedoch ungewohnt anfällig in der Defensive und verlor schon zwei der sechs Spiele, bei drei Siegen und einem Remis. Auch im Pokal-Halbfinale scheiterte man an Graz. Das führte zu der Entlassung von Coach Gerhard Struber.

Als Interimscoach wurde Onur Cinel verpflichtet. Cinel hatte zuvor den FC Liefering, das Farmteam der Salzburger, betreut. Doch auch unter dem neuen Mann geht es noch nicht aufwärts, wie das 3:4 am Mittwoch in Klagenfurt zeigt. Beide Pleiten sammelte der amtierende Meister in fremden Stadien. So hofft RB auf die Heimstärke. Diese sollte vor allem in einer starken Verteidigung münden, zumal die Salzburger in den 22 Partien der regulären Saison nur zwölf Gegentreffer hinnehmen mussten.

Sturm Graz stand zu Beginn der Playoffs auf dem zweiten Platz hinter dem Serienmeister aus Salzburg und konnte 13 Siege, bei sieben Unentschieden und ebenfalls nur zwei Niederlagen aufweisen. Da in der Meisterschaftsrunde nun jedoch schon fünf der sechs Spiele gewonnen wurden, konnte der Vorsprung der Salzburger locker aufgeholt werden.

Mit drei Punkten Vorsprung stehen die Mannen von Trainer Christian Ilzer nun verdient auf dem ersten Rang und könnten mit einem Sieg gegen den Rivalen aus Salzburg für eine Art Vorentscheidung sorgen.

Red Bull Salzburg - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 3:4 Klagenfurt (A), 4:2 Klagenfurt (H), 1:3 LASK (A), 1:1 Rapid Wien (H), 3:4 Sturm Graz (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 3:1 Rapid Wien (A), 1:0 Rapid Wien (H), 3:1 Hartberg (A), 1:0 LASK (H), 4:3 RB Salzburg (A)

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg vs. Sturm Graz: 3:4 (H), 1:0 (A), 1:1 (H), 1:1 (4:5 n.E.) (H), 2:2 (A)

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams spricht dabei jedoch deutlich für die Roten Bullen. Diese verloren keines der letzten neun Liga-Spiele gegen Graz, konnten jedoch in den drei bisherigen Begegnungen mit dem kommenden Gegner in dieser Saison nur einen Sieg holen.

Nachdem es in den letzten vier Partien der Salzburger ganze zehn Gegentore regnete, sollten die Bullen gegen den gefährlichen Gegner aus Graz eine deutlich höhere Intensität in der Verteidigung auf den Platz bringen.

Dass beide Teams treffen, wird von den besten deutschen Wettanbietern übrigens mit einer Quote in Höhe von 1,72 als nicht unwahrscheinlich erachtet. Kein Wunder, immerhin war dies in drei der letzten vier Duellen zwischen den beiden Kontrahenten der Fall.

Unser Red Bull Salzburg - Sturm Graz Tipp: DC X1 & Unter 3,5 Tore

Red Bull Salzburg steht nicht zu Unrecht seit einer Dekade an der Spitze der österreichischen Bundesliga und verfügt über einige Qualität im Kader. Dass diese in den laufenden Playoffs nicht immer zur Gänze gezeigt wird, dürfte Fans wie Verantwortliche in gleichem Maße verärgern. Vor allem in der Verteidigung werden die Roten Bullen einen Gang nach oben schalten müssen, um Sturm Graz nicht die Möglichkeit zu bieten, mit sechs Punkten Vorsprung im Meisterschaftsrennen davonzuziehen.