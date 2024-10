Gladbach - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 06:00 Uhr Gladbach - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wackelt der Stuhl von Gladbach-Coach Seoane immer mehr?

Unser Gladbach - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Die Fohlen konnten ihre Fans im Borussia-Park zuletzt selten verwöhnen. Auch im Wett Tipp heute steht ein enges Spiel mit Toren auf beiden Seiten an.

Noch steht das Trainerkarussell in der Bundesliga still. Doch schon am 7. Spieltag könnte Schwung in die ganze Sache kommen. Denn in Mönchengladbach wird es für Trainer Gerardo Seoane nach einem schwachen Start in die neue Saison immer unruhiger. So muss am Samstag eigentlich daheim gegen den FCH dringend ein Sieg her. Die Quoten der Gladbach Heidenheim Prognose sind den Hausherren auch sehr wohlgesonnen.

Wir rechnen aber mit einem engen Spiel und entscheiden uns mit einer Quote von 1,60 bei Betway für den Gladbach Heidenheim Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Heidenheim auf „Beide Teams treffen“:

In allen 3 Duellen der vergangenen Saison zwischen beiden Teams klingelte es auf beiden Seiten

Gladbach hat in den letzten 6 Heimspielen 5 Mal mindestens ein Tor erzielt

Heidenheim hat in den jüngsten 7 Liga-Gastspielen mindestens einmal getroffen

Gladbach vs Heidenheim Quoten Analyse:

Der FCH steht mit neun Punkten auf Rang 9 und hat drei Zähler und fünf Plätze Polster auf die Fohlen. Für die besten Buchmacher sind die Hausherren trotzdem die recht klaren Favoriten. Das zeigt sich an den Gladbach vs Heidenheim Quoten.

Für einen Sieg der Gastgeber gibt es im besten Fall eine Quote von 1,88. Wenn ihr dem Auswärtsteam einen Dreier zutraut, dürft ihr euch dagegen auf Gladbach gegen Heidenheim Wettquoten zwischen 3,85 und 4,20 freuen.

Gladbach vs Heidenheim Prognose: Können die Fohlen mehr Drang nach vorne entwickeln?

Mit dem 1:2 in Augsburg vor der Länderspielpause hat Gladbach vier der ersten sechs Spiele der neuen Saison verloren. So schlecht ist der Verein seit neun Jahren nicht mehr gestartet. Zu Gast beim FCA fehlte es an Durchschlagskraft, an Tempo und an Einsatzbereitschaft. So waren die Fohlen vor allem in der Offensive erschreckend harmlos. Dabei hatte die Borussia in der vergangenen Saison mit 56 erzielten Treffern noch den siebtbesten Wert der Liga.

Zudem hat man sich im Sommer mit Offensivspielern wie Tim Kleindienst und Kevin Stöger verstärkt. Bisher haben aber lediglich drei Teams eine schlechtere Chancenverwertung. Gladbach hat bei einem x-Goals-Wert von 9,27 gerade siebenmal getroffen. Ein größeres Minus hat kein anderer Erstligist. Auch daheim lief es in der jüngsten Vergangenheit gar nicht gut. Mönchengladbach konnte lediglich drei der letzten 13 BL-Heimspiele (5U, 5N) für sich entscheiden. Die Hoffnungen ruhen nun - auch im Gladbach Heidenheim Tipp - auf Franck Honorat (Top-Scorer der vergangenen Saison) und Robin Hack (Top-Torschütze der zurückliegenden Spielzeit).

In Heidenheim muss man in dieser Saison mit der Doppelbelastung aus dem Europapokal klarkommen. Doch die ersten drei internationalen Partien hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt problemlos weggesteckt. Drei Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Olimpija Ljubljana lieferte der FCH vor den eigenen Fans RB Leipzig mit resolutem Zweikampfverhalten und geschickter Staffelung einen ganz engen Fight. Trotz einem Chancenplus gingen die Männer von der Ostalb aber mit einem 0:1 vom Feld.

So hat Heidenheim drei der letzten vier Bundesliga-Spiele verloren. Das sind genauso viele Niederlagen wie in den 14 BL-Spielen zuvor zusammen. In der Fremde sieht die Bilanz aber etwas besser aus. Hier ging der FCH nur in zwei der letzten 13 BL-Gastspiele (5S, 6U) als Verlierer vom Platz. Im Spiel nach vorne kommen die Schwaben auf die ligaweit drittwenigsten Großchancen. Das kann die Mannschaft in der Gladbach vs. Heidenheim Prognose aber mit einer Großchancen-Verwertung von 80 Prozent bestens kompensieren.

Gladbach - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 5:0 SC Verl (A), 1:2 FC Augsburg (A), 1:0 Union Berlin (H), 0:2 Eintracht Frankfurt (A), 1:3 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:1 RB Leipzig (H), 2:1 Olimpija Ljubljana (H), 2:0 Mainz (A), 0:3 Freiburg (H), 2:4 Dortmund (A)

Letzte Spiele Gladbach vs Heidenheim: 1:1 (A), 3:1 (H), 2:1 (H), 4:3 n.E (A)

Das erste Duell zwischen beiden Vereinen stammt aus der Saison 2011/12. Damals setzte sich Gladbach in der zweiten Pokalrunde nach Elfmeterschießen in Heidenheim mit 4:3 durch. In der vergangenen Spielzeit gab es diese Paarung gleich dreimal.

Im Pokal hatten die Fohlen wieder in der zweiten Runde mit einem 3:1-Heimsieg das bessere Ende auf ihrer Seite. Zudem holte die Borussia aus den beiden Liga-Duellen mit einem 2:1-Heimsieg und einem 1:1 auf der Schwäbischen Alb vier Punkte.

Tim Kleindienst trifft am Samstag auf seinen Ex-Verein. Für den 1. FC Heidenheim absolvierte er 131 Zweitliga- (67 Tore) und 33 Erstliga-Spiele (12 Tore). Kann der neue Nationalstürmer gegen seine alte Liebe treffen?

Dann bekommt ihr für den Gladbach Heidenheim Tipp „Kleindienst trifft“ in der AdmiralBet App eine Quote von 2,40.

So seht ihr Gladbach - Heidenheim im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 15:30 Uhr, Borussia Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der komplette Bundesliga-Samstag ist fest in der Hand von Sky. So ist auch das Duell zwischen Gladbach und Heidenheim exklusiv bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Los geht es im Borussia-Park von Mönchengladbach um 15:30 Uhr.

Gladbach vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas – Scally, Itakura, Elvedi, Netz – Reitz, Weigl – Honorat, Stöger, Hack – Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel (Tor), Chiarodia, Friedrich, Lainer, Ullrich, Neuhaus, Sander, Cvancara, Fukuda, Plea, Ranos

Startelf Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Gimber, Theuerkauf – Maloney – Schöppner – Traoré, Wanner, Scienza – Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Föhrenbach, Siersleben, Beck, Conteh, Kerber, Thomalla, Breunig, Honsak, Kaufmann, Schimmer

Bei den Hausherren steht in der Gladbach Heidenheim Prognose Franck Honorat nach einem auskurieren Faserriss in der Wade wieder zur Verfügung.

Die Gäste bangen noch um den Einsatz von Paul Wanner, der von der U21 des DFB mit einer Sprunggelenksverletzung zurückkehrte.

Unser Gladbach - Heidenheim Tipp: Beide Teams treffen

Das Duell zwischen Gladbach und Heidenheim ist für uns ein ganz enges Spiel, bei dem alles passieren kann. Für die Hausherren ist die Rückkehr von Honorat ganz extrem wichtig. Doch die Gäste sind immer ein unangenehmer Gegner.

Zudem fühlt sich der FCH aktuell auf des Gegners Platz recht wohl. So können wir uns bei dieser Begegnung für keinen Favoriten entscheiden und rechnen mit Toren auf beiden Seiten.