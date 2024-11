Gladbach - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 3.11.24

SPORT1 Betting 02.11.2024 • 08:00 Uhr Gladbach - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Reicht Gladbach eine starke zweite Halbzeit?

Unser Gladbach - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.11.2024 lautet: Der SVW ist seit dem Wiederaufstieg in vier Bundesliga-Duellen gegen die Fohlen ungeschlagen. Diesen Ansatz verfolgen wir in unserem Wett Tipp heute weiter.

Effektivität ist für die Gladbach Werder Bremen Prognose ein großes Thema. Die Fohlen unterbieten ihre erwartbaren Tore (13,6 xG) im Vergleich zu den erzielten Toren (11) deutlicher als jedes andere Bundesliga-Team (-2,6). Ganz anders ging der SVW bis jetzt mit seinen Chancen um (+2,4).

Am letzten Spieltag beeindruckte Bremen gegen Leverkusen (2:2) und kam zweimal nach einem Rückstand zurück. Zudem traten die Grün-Weißen bis jetzt extrem stark in der Ferne auf, sodass wir uns bei Tipwin auf „Sieg Werder Bremen (HC +1)“ festgelegt haben und die entsprechende Quote von 1,70 mitnehmen.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Werder Bremen auf „Sieg Werder Bremen (HC +1)“:

Bremen holte 10 von 12 Punkten in der Ferne.

Nur Bayern (25,4 Prozent) hat eine bessere Schussverwandlungsquote als Werder (21,5 Prozent).

Seit dem Wiederaufstieg sind die Grün-Weißen in 4 direkten Bundesliga-Duellen ungeschlagen (1S, 3U).

Gladbach vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Bei Merkur Bets findet ihr ein stimmiges Bild zu den Einschätzungen der Buchmacher. Die Gladbach Werder Bremen Wettquoten weisen die Fohlen mit Siegquoten bis 2,15 als leichten Favoriten aus.

Große Vorteile sehen wir bei den Hausherren nicht. Stattdessen entdecken wir in den Gladbach Werder Bremen Quoten einen Value für eine Wette auf die Gäste, die euch teilweise das 3,20-fache einbringen können.

Gladbach vs Werder Bremen Prognose: Der Kredit ist verbraucht

Gerardo Seoane leitete Gladbach in bisher 48 Pflichtspielen von der Seitenlinie aus an, holte im Schnitt aber nur 1,17 Punkte pro Partie. Sein Job gerät nach dem jüngsten Rückschlag im DFB-Pokal (1:2 in Frankfurt) ernsthaft in Gefahr.

Daran konnten auch die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele (2S) nicht rütteln. Gegen Heidenheim (3:2) empfingen die Fohlen-Fans ihren Trainer mit Pfiffen, nach dem Pokal-Aus wurde die Mannschaft zur Tribüne zitiert.

Zu selten treten die Fohlen unter Seoane überzeugend auf, zu häufig blieb die erwünschte Entwicklung aus. Die Defensive (14,0 xGA) bietet nicht die benötigte Sicherheit (13.) und im Angriff werden zu wenig Schüsse in Treffer umgewandelt (13,1 Prozent).

Dabei bringt Gladbach ligaweit den dritthöchsten Anteil seiner Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten (57 Prozent) und erarbeitete sich Torchancen im Wert von 13,6 xG (5.). Die erwartbaren Tore wurden jedoch deutlicher unterboten als von jedem anderen Bundesligisten (-2,6).

Gladbach - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 1:2 Frankfurt (A), 1:1 Mainz (A), 3:2 Heidenheim (H), 5:0 Verl (A), 1:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:0 Paderborn (A), 2:2 Leverkusen (H), 4:2 Wolfsburg (A), 0:1 Freiburg (H), 4:3 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs. Werder Bremen: 2:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (H), 2:2 (H), 1:5 (A)

Das Gefühlsbarometer schlägt in Bremen zur anderen Seite aus. Werder verfolgt unter Ole Werner einen klaren Spielplan, der die Grün-Weißen in sichere Entfernung zum Tabellenkeller gebracht hat.

Überzeugend waren vor allem die bisherigen Auswärtsspiele der Norddeutschen, aus denen zehn der zwölf insgesamt gesammelten Punkte geholt wurden.

Die Hanseaten traten innerhalb der ersten acht Saisonspiele brutal effizient auf, hatten nach Bayern (25,4 Prozent) die beste Schussverwandlungsquote (21,5 Prozent) und wurden von ihrem Top-Scorer Marvin Ducksch (3 Tore, 3 Torvorlagen) regelmäßig getragen.

Historisch gesehen gewannen die Gäste nur eines der letzten 15 Bundesliga-Duelle mit den Fohlen (6U, 8N). Seit dem Wiederaufstieg weht jedoch ein angenehmer Wind in den direkten Aufeinandertreffen, der Bremen zu vier ungeschlagenen Vergleichen in Folge geführt hat (1S, 3U).

Aus den bisherigen Auftritten beider Mannschaften sollten wir in unserer Gladbach Werder Bremen Prognose vor allem eines gelernt haben: Tore sollten in dieser Paarung nicht fehlen.

So seht ihr Gladbach - Werder Bremen im TV oder Stream:

3. November 2024, 17.30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: DAZN 1

Übertragung Stream: DAZN

Auswärtsspiele der Grün-Weißen hatten mit durchschnittlich 5,0 Toren pro Partie einen wahnsinnigen Unterhaltungswert.

Gladbach vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas, Scally, Itakura, Friedrich, Lainer, Honorat, Sander, Weigl, Neuhaus, Stöger, Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Chiarodia, Lainer, hack, Ngoumou, Fukuda, Plea, Ranos, Cvancara

Startelf Werder Bremen: Zetterer, Friedl, Malatini, Jung, Weiser, Bittencourt, Lynen, Agu, Njinmah, Schmid, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Veljkovic, Köhn, Deman, Hansea-Aaroen, Nankishi, Grühl, Burke, Topp

Zumindest gelang den Fohlen im vergangenen Sommer ein echter Transfer-Coup. Tim Kleindienst erzielte in seinen ersten acht Ligaspielen sechs Treffer und jubelte zuletzt erstmals in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien über ein Tor.

Regelmäßig hat BMG jedoch Probleme, vor der Pause in die Begegnung zu finden. Gladbach erzielte neun von elf Saisontoren im zweiten Spielabschnitt (82 Prozent).

Unser Gladbach - Werder Bremen Tipp: „Sieg Werder Bremen (HC +1)“

Ole Werner und sein Team verhinderten zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen eine Niederlage. Auf den 4:2-Auswärtssieg gegen Wolfsburg folgte ein starkes Spiel gegen Leverkusen (2:2) sowie ein Arbeitssieg im DFB-Pokal gegen Paderborn (1:0). Mit dieser Formkurve kann Bremen auch in Gladbach punkten.