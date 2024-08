Grasshopper Zürich - FC Basel Tipp, Prognose, Quoten 3.8.

Grasshopper Zürich - FC Basel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Schweiz Super League Wette | Spitzt sich die Lage in Basel zu?

Unser Grasshopper Zürich - FC Basel Sportwetten Tipp zum Schweiz Super League Spiel am 03.08.2024 lautet: Für die neue Saison hat sich der FC Basel viel vorgenommen. Ein klassischer Fehlstart mit zwei Niederlagen in zwei Partien nahm den Gästen aber sofort den Wind aus den Segeln. Im Wett Tipp heute erwarten wir dagegen eine heftige Böe vor den jeweiligen Toren.

Grasshopper Zürich (9.) hat sich in der Tabelle nur einen Platz über dem FC Basel (10.) eingefunden. Den Gastgebern wurden an den ersten beiden Spieltagen je zwei Gegentreffer eingeschenkt. Einen Punkt konnten die Hoppers dennoch ergattern. Die noch fehlenden Defensiv-Abläufe auf beiden Seiten bringen uns im Wett Tipp heute zu Happybet und der dortigen Quote von 1,73 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel.