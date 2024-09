Hannover - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Behalten die 96er zu Hause ihre Weiße Weste?

Unser Hannover - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.09.2024 lautet: Hannover startete stark in die neue Saison und will in unserem Wett Tipp heute nach einer kurzen Schwächeperiode drei Punkte gegen den Club aus Nürnberg einfahren.

Die Niedersachsen mussten zuletzt in Paderborn nach einem 1:2 einen Dämpfer hinnehmen und sind am kommenden Sonntag auf heimischem Boden gegen Nürnberg um Wiedergutmachung bestrebt. Mit dem FCN wartet keine einfache Aufgabe, zumal die Franken nach dem 0:2 gegen Hertha in unserer Hannover Nürnberg Prognose unter Zugzwang sind.

Die 96er fungieren als heimstärkstes Team der Liga und werden auch gegen den Club in der HDI Arena alles in die Waagschale werfen. Unser Hannover Nürnberg Wett Tipp heute lautet: „Sieg Hannover & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,80 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hannover vs Nürnberg auf „Sieg Hannover & Über 1,5 Tore“:

Hannover gewann alle 3 Liga-Heimspiele.

Nürnberg behielt nur in einem der 3 Fernduelle im deutschen Unterhaus die Oberhand (1U, 1N).

Die 96er setzten sich zuletzt 2 Mal am Stück im eigenen Stadion mit 3:0 gegen die Franken durch.

Hannover vs Nürnberg Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern ist die Heimstärke der Hannoveraner keineswegs entgangen. Somit sind die Gastgeber gegen den FCN als Favorit gesetzt und zeichnen sich anhand von durchschnittlichen Hannover Nürnberg Quoten in Höhe von 1,55 aus.

Alle drei Fernduelle der Franken führten in dieser Saison zu beiderseitigen Toren. Auch diesmal trauen die Bookies beiden Konkurrenten mindestens einen Treffer zu und servieren für diesen Spielausgang den durchschnittlich 1,6-fachen Wetteinsatz.

Hannover vs Nürnberg Prognose: Rutschen die Franken weiter in Richtung Abstiegszone?

Auf heimischem Boden stellen die Niedersachsen das Maß aller Dinge dar und holten neun Punkte aus drei Spielen. Bereits zum Liga-Auftakt sprang gegen Regensburg ein souveräner 2:0-Erfolg heraus. Das zweite Heimspiel führte gegen den Hamburger SV zu einem knappen 1:0. Zuletzt wurde in der HDI-Arena Kaiserslautern mit 3:1 vom Platz gefegt. Zwei der drei Ansetzungen im eigenen Stadion führten zu zwei oder mehr Toren. Darüber hinaus hielten die 96er in zwei Heimspielen die Null.

Auf gegnerischem Boden verkörpern die Recken von Trainer Stefan Leitl das komplette Gegenteil und konnten keines der drei Fernduelle im deutschen Unterhaus gewinnen (1U, 2N). Die Konkurrenz war jedoch unter anderem mit Tabellenführer Düsseldorf (0:1) und Paderborn (1:2) nicht zu verachten.

Hannover - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:2 SC Paderborn (A), 3:1 1. FC Kaiserslautern (H), 0:1 Fortuna Düsseldorf (A), 1:0 HSV (H), 0:2 Arminia Bielefeld (A).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 Hertha BSC (H), 2:1 SSV Ulm (A), 0:4 Magdeburg (H), 1:1 SV Darmstadt (A), 5:3 n.E. 1. FC Saarbrücken (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Nürnberg: 3:0 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 0:0 (A), 0:3 (H).

Seit dem Abstieg 2019 aus dem deutschen Oberhaus gelang es den Nürnbergern nicht mehr, um den Wiederaufstieg mitzuspielen. Die letzten Spielzeiten wurden im Regelfall mit einem zweistelligen Tabellenplatz beendet.

In dieser Saison legte der Club einen recht holprigen Start hin und konnte nur eines der ersten vier Liga-Duelle siegreich gestalten. Dem 3:1 gegen Schalke standen auf der anderen Seite zwei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Der zweite Saisonsieg resultierte nach einem wenig glanzvollen 2:1 beim SSV Ulm. Zuletzt unterlagen die Franken Hertha BSC mit 0:2.

In der Sommerpause übernahm Miroslav Klose das Team. Der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft (71) zeigt in den sieben Begegnungen unter seiner Federführung einen Schnitt von 1,43 Punkten auf. Gegenüber seinem vorherigen Engagement beim SCR Altach (0,83) konnte er sich somit deutlich verbessern.

Vier der bisherigen sieben Punkte wurden auf gegnerischem Boden geholt. Die Nürnberger trafen bisweilen in jedem Auswärtsspiel und zeigen in der Ferne keinen „Clean Sheet“ auf. Alle drei Duelle in den Stadien des Gegners brachten jeweils mindestens zwei Tore mit sich.

So seht ihr Hannover - Nürnberg im TV oder Stream:

29. September 2024, 13:30 Uhr, HDI Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky hat sich die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga gesichert und zeigt somit die Begegnung zwischen den Niedersachsen und den Franken als Einzelübertragung.

Darüber hinaus ist natürlich ebenso eine Konferenzschaltung mit anderen Duellen möglich. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht.

Hannover vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Christiansen, Leopold - Lee, Rochelt - Ngankam, Tresoldi

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Dehm, Ezeh, Knight, Uhlmann, Gindorf, F. Kunze, Momuluh, Nielsen, Voglsammer

Startelf Nürnberg: Reichert - Villadsen, Knoche, Jeltsch, Danilo Soares - Flick - Jander - Castrop, Justvan, Pick - Schleimer

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Karafiat, Seidel, Valentini, Emreli, Lubach, Duman

Die Hannoveraner können für den Hannover Nürnberg Tipp aus dem Vollen schöpfen und haben keine verletzten oder gesperrten Spieler zu beklagen. Ob Coach Stefan Leitl am 4-4-2 mit Doppelsechs nach dem 1:2 in Paderborn festhält, wird sich zeigen. Den Niedersachsen mangelt es momentan an einem Knipser in den eigenen Reihen. Die sieben Saisontore verteilen sich auf sieben verschiedene Feldspieler.

Ähnlich verhält es sich beim Club aus Nürnberg. Seitdem Can Uzun im Sommer für elf Millionen Euro zur Eintracht nach Frankfurt gewechselt ist, mangelt es an einem Torjäger. Neuverpflichtungen wie etwa Mahir Emreli oder auch Stefanos Tzimas wurden bislang ihrer Rolle als Goalgetter nicht gerecht. Letzterer ist im Übrigen in der Hannover Nürnberg Prognose gesperrt.

Unser Hannover - Nürnberg Tipp: Sieg Hannover & Über 1,5 Tore

In Bezug auf die Kader-Marktwerte liegen beide Konkurrenten nahezu gleichauf. Dennoch räumen wir den Niedersachsen klare Vorteile ein. Ein Umstand, der eine Begründung in der Heimstärke der 96er findet. Alle drei Heimspiele gestaltete die Elf von Trainer Stefan Leitl in dieser Saison sehr souverän und setzte sich darüber hinaus in den letzten beiden Paarungen vor heimischer Kulisse gegen Nürnberg jeweils mit 3:0 durch.