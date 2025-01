Hannover - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quote | 26.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 23:00 Uhr Hannover - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wird H96 der Favoritenrolle gerecht?

Unser Hannover - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.01.2025 lautet: Die Hausherren sind nicht nur Tabellenvierter und rittern um den Aufstieg, sondern sind auch der klare Favorit, doch Münster hat zuletzt aufhorchen lassen. Im Wett Tipp heute wird es in Hannover aber nichts zu holen geben.

Am 26. Januar 2025 empfängt Hannover 96 Preußen Münster in der Heinz-von-Heiden-Arena um 13:30 Uhr. Dieses Spiel des 19. Spieltags der 2. Bundesliga ist besonders spannend, da Hannover 96 unter dem neuen Trainer André Breitenreiter den starken Heimrekord verteidigen möchte.

Hannover 96 steht derzeit auf Platz 4 der Liga mit 30 Punkten und hat in den letzten fünf Spielen eine solide Performance gezeigt (2 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage). Preußen Münster hingegen kämpft mit der 15. Position und 19 Punkten um den Klassenerhalt.

Trotz einiger Verletzungen und Sperren ist H96 in der Hannover Preußen Münster Prognose aufgrund der aktuellen Form und des Heimvorteils der Favorit für dieses Match.

Daher lautet unser Hannover Preußen Münster Wett Tipp heute: “Sieg Hannover” zu einer Quote von 1,65 bei Betano .

Darum tippen wir bei Hannover vs Preußen Münster auf „Sieg Hannover“:

Hannover 96 ist in besserer Form und rangiert auf Platz 4 der Liga, während Preußen Münster auf Platz 15 liegt.

Hannover 96 hat in dieser Saison bereits 8 Mal ohne Gegentor gespielt, was auf ihre starke Defensive hinweist.

Der Heimvorteil und die Motivation, um den Aufstieg zu kämpfen, geben Hannover 96 einen zusätzlichen Schub in diesem Match.

Ein Sieg für Hannover 96 ist nicht nur wahrscheinlich, sondern auch eine abgesicherte Wette aufgrund ihrer jüngsten Leistungen und der Heimstärke.

Hannover vs Preußen Münster Quoten Analyse:

H96 geht als klarer Favorit in dieses Spiel, und das zeigen auch die Hannover Preußen Münster Quoten. Mit einer Quote von 1,65 ist ein Heimsieg die wahrscheinlichste Option. Preußen Münster hat jedoch Potenzial, eine Überraschung zu liefern, und bei einer Quote von 5,20 könnte ein Außenseiter-Tipp durchaus lohnend sein.

Ein Unentschieden ist ebenfalls nicht auszuschließen, da beide Teams in letzter Zeit defensiv stabil agiert haben. Die Hannover vs Preußen Münster Wettquoten für ein Unentschieden liegen bei 3,95, was auf ein enges Match hindeutet. Alle diese Varianten könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs. Preußen Münster Prognose: Analyse Hannover

Hannovers jüngste Leistungen: SUNSU

Hannover 96 befindet sich in gemischter Form. Sie haben in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Das Team von Neo-Trainer Andre Breitenreiter feierte zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg.

In den letzten fünf Spielen erzielte Hannover im Durchschnitt 1,00 Tore pro Spiel und hielt in zwei dieser Partien eine Weiße Weste. Das zeigt, dass ihre Defensive solide ist, besonders zuhause. H96 hofft, ihre Aufstiegschancen mit einem starken Auftritt im Hannover vs Preußen Münster Tipp zu untermauern.

Hannover - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 1:0 Regensburg (A), 0:0 Hertha (H), 0:1 Fürth (A), 3:2 Ulm (H), 2:2 Köln (A).

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 2:1 Fürth (H), 0:0 Ulm (H), 2:1 Hertha (A), 1:2 Magdeburg (H), 0:0 Darmstadt (A).

Letzte Spiele Hannover vs. Preußen Münster: 0:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 0:2 (A).

Hannovers Schlüsselspieler

Hannover 96 wird sich auf seine Schlüsselspieler verlassen, um den Heimvorteil gegen Preußen Münster auszuspielen. Der Top-Torschütze Nicolo Tresoldi, der wie Jeccis Ngankam bisher vier Tore in der Saison erzielt hat, wird eine zentrale Rolle spielen.

Tresoldi wird auf starke Unterstützung aus dem Mittelfeld zählen, besonders von Enzo Leopold und Max Christiansen. Ein spannendes Duell könnte sich zwischen Ngankam und Preußen Münsters Verteidigungsreihe entwickeln. Ngankams Tempo und Technik könnten entscheidend sein, um die Abwehr der Gäste zu durchbrechen.

Erwartete Aufstellung für Hannover:

Torwart: Ron-Robert Zieler

Verteidigung: Sei Muroya, Phil Neumann, Marcel Halstenberg, Bartlomiej Wdowik

Mittelfeld: Hyun-Ju Lee, Max Christiansen, Enzo Leopold, Jannik Rochelt

Angriff: Havard Nielsen, Jessic Ngankam

Diese Spieler sind entscheidend für Hannovers Erfolg gegen Preußen Münster und könnten den Unterschied ausmachen.

Hannovers Sperren & Verletzungen

Hannover 96 hat derzeit keine Spieler, die gesperrt sind. Es gibt jedoch mehrere verletzte Spieler, die das Team möglicherweise beeinträchtigen könnten.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Josh Knight Muskelverletzung Anfang Februar 2025

Kenneth Schmidt Krankheit In wenigen Tagen

Lars Gindorf Krankheit In wenigen Tagen

Diese Verletzungen könnten die Defensiv-Optionen des Trainers Andre Breitenreiter einschränken, insbesondere das Fehlen von Josh Knight mit seiner Muskelverletzung, was zusätzliche Belastung für Abwehrspieler wie Marcel Halstenberg und Phil Neumann bedeutet.

Kenneth Schmidt und Lars Gindorf, die beide krank sind, sollten bald zurückkehren, was dem Team einen Schub geben könnte, insbesondere in der temporeichen Phase der Saison. Für die Hannover gegen Preußen Münster Prognose kommt die Rückkehr jedoch noch zu früh.

Hannover - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-4-2

Wichtige Spieler: Havard Nielsen und Jessic Ngankam

Verstärkte Verteidigung: Zwei Zu-Null-Spiele in den letzten 5 Spielen

Mittelfeldmotor: Max Christiansen und Enzo Leopold bilden das Herzstück des zentralen Mittelfelds

Trainer André Breitenreiter setzt auf eine solide 4-4-2-Formation, die sowohl defensiv kompakt als auch offensiv flexibel ist. Mit Neumann und Halstenberg im Zentrum der Verteidigung und den dynamischen Flügelspielern Lee und Rochelt auf den Seiten können sie schnelle Übergangsspiele starten.

Die Doppelspitze Nielsen und Ngankam sucht kontinuierlich nach Lücken in der gegnerischen Abwehr, um Chancen herauszuspielen.

Durch diese Taktik versucht Hannover, den Heimvorteil voll auszunutzen und Druck auf Preußen Münster auszuüben.

Hannover vs Preußen Münster Prognose: Analyse Preußen Münster

Preußen Münsters jüngste Leistungen: SUSNU

Preußen Münster hat in den letzten fünf Spielen eine gemischte Bilanz gezeigt. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage ist ihre Form inkonsistent, aber nicht ohne Potenzial.

Besonders bemerkenswert ist die Fähigkeit, auch auswärts zu bestehen, wie der Sieg gegen Hertha BSC zeigte.

Die letzten Leistungen spiegeln sich auch in der Torstatistik wider: Sie erzielten in diesen fünf Partien durchschnittlich ein Tor pro Spiel und behielten zweimal eine Weiße Weste. Der torhungrige Joshua Mees, der sechs Tore auf seinem Konto hat, bleibt ein wichtiger Akteur für das Team von Sascha Hildmann, möglicherweise auch im Hannover Preußen Münster Tipp.

Preußen Münsters Schlüsselspieler

Preußen Münster kann sich auf einige Schlüsselspieler verlassen, die im kommenden Spiel eine entscheidende Rolle spielen könnten. Joshua Mees, der Topscorer des Teams mit sechs Toren, bleibt eine zentrale Figur im Angriff. Mit seiner Fähigkeit, die Verteidigung zu durchbrechen, wird er versuchen, die Defensive von Hannover 96 unter Druck zu setzen.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem Mittelfeldspieler Jorrit Hendrix, der voraussichtlich das kreative Spiel antreiben wird. In der Verteidigung könnte Simon Scherder eine wichtige Rolle spielen, um gegen die Angreifer von Hannover 96 zu bestehen.

Erwartete Aufstellung für Preußen Münster:

Torwart: Johannes Schenk

Verteidiger: Simon Scherder, Torge Paetow, Niko Koulis

Mittelfeldspieler: Jano ter Horst, Jorrit Hendrix, Joshua Mees, Mikkel Kirkeskov, Etienne Amenyido, Charalambos Makridis

Stürmer: Andras Nemeth

Diese Spieler werden versuchen, Hannover 96 in ihrem eigenen Stadion zu überraschen.

Preußen Münsters Sperren & Verletzungen

Verletzungen könnten für Preußen Münster eine Herausforderung darstellen, da mehrere Schlüsselspieler fehlen.

Spieler Verletzung/Sperren Erwartetes Comeback

Sebastian Mrowca Achillessehnenverletzung Anfang Februar 2025

Malik Batmaz Kreuzbandverletzung Ende April 2025

Luca Bolay Muskelverletzung Anfang Februar 2025

Lukas Frenkert Gelb-Sperre 1 Spiel (Ende Januar)

Diese Ausfälle könnten das Team erheblich schwächen, insbesondere in der Abwehr und im Mittelfeld. Sascha Hildmann wird gezwungen sein, seine Aufstellung anzupassen und jungen oder unerfahrenen Spielern Gelegenheiten zu geben.

Das Fehlen von Frenkert in der Verteidigung könnte H96 zusätzliche Chancen in der Hannover vs. Preußen Münster Prognose bieten, speziell, wenn man die Stärken der Heimelf in der Offensive betrachtet.

Preußen Münster - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: Voraussichtlich ein 3-4-2-1-System

Schlüsselstürmer: András Nemeth, der die Angriffsspitze bildet

Mittelfeldkreativität: Jorrit Hendrix und Joshua Mees unterstützen im zentralen Mittelfeld das Spiel

Flügelspieler: Jano ter Horst und Mikkel Kirkeskov, die über die Außenbahnen Druck machen

Defensive Stabilität: Zwei Zu-Null-Spiele in den letzten 5 Spielen

Besondere Strategie: Flexibilität in der Aufstellung, um Defensivlücken zu schließen, aufgrund der Sperre von Lukas Frenkert

Der Trainer Sascha Hildmann setzt auf eine kompakte Abwehr und schnelles Umschaltspiel, um die Schwächen der Defensive auszugleichen und Hannover 96 bei Kontern zu überraschen.

Unser Hannover - Preußen Münster Tipp: Sieg Hannover

Diese beiden Teams standen sich bisher in 18 Pflichtspielen gegenüber. Hannover führt das Head-to-Head mit sieben Siegen und sechs Remis bei fünf Niederlagen an.

Für Hannover 96 könnte das kommende Duell der perfekte Zeitpunkt sein, um ihre Aufstiegsambitionen zu untermauern, während Preußen Münster die Chance hat, einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf zu erringen.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Preußen Münster findet am 26. Januar 2025 in der Heinz von Heiden-Arena statt. Diese Arena ist die Heimstätte von Hannover 96 und hat eine Kapazität von rund 49.200 Zuschauern, was eine elektrisierende Atmosphäre garantiert.

Preußen Münster muss sich auf ein intensives Spiel einstellen, bei dem die Gäste ihre Konterchancen optimal nutzen müssen.