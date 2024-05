Hartberg - Austria Wien Tipp, Prognose, Quoten 28.05.2024

Unser Hartberg - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 28.05.2024 lautet: Einen klaren Favoriten sehen wir in diesem Match nicht. In unserem Wett Tipp heute tendieren wir zu drei oder mehr Toren.

Austria Wien hat mit dem 2:1 aus dem Hinspiel das Tor zur Conference League ein Stück weit aufgestoßen und will nun im Rückspiel gegen den TSV Hartberg das Ticket endgültig lösen. Die Hausherren wollen im Stadion Hartberg die Hinspiel-Pleite um jeden Preis egalisieren. Einfach dürfte sich dieses Unterfangen in der momentanen Verfassung (1S, 1U, 2N) nicht gestalten.

In einem ausgeglichenen Duell tendieren wir zu drei oder mehr Toren. Bwin gewährt eine Quote von 1,65 für „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hartberg vs Austria Wien auf „Über 2,5 Tore“:

Hartberg vs Austria Wien Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Weg-Markt gestalten sich sehr ausgeglichen und bringen somit keinen klaren Favoriten auf den Sieg mit sich. Da Austria bereits im Hinspiel überzeugte (2:1), sind die Veilchen auch diesmal etwas niedriger bewertet und zeigen eine Hartberg Austria Wien Quote von durchschnittlich 2,20 auf.

Ein Remis würde den Hauptstädtern bereits ausreichen, um sich für die 2. Runde der Conference League zu qualifizieren. Im Falle einer Punkteteilung steht nach 90 Minuten der 3,6-fache Wetteinsatz im Raum. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich in der Bet3000 App eine deutliche Tendenz zu mindestens drei Treffern ab.

Hartberg vs. Austria Wien Prognose: Wer holt sich das letzte internationale Ticket?

Seit nunmehr sechs Jahren mischt der TSV Hartberg die höchste österreichische Liga auf und konnte in der aktuellen Saison den Einzug in die Meistergruppe verbuchen.

Hartberg - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Das Ticket für die Meistergruppe wurde knapp verpasst. Nach 22 Spieltagen reichte es unter dem alten Trainer Wimmer am Ende nur für den siebten Tabellenplatz und somit spielte Austria in der Qualifikationsgruppe. Nur drei der zehn Begegnungen wurden im unteren Playoff erfolgreich gestaltet. Neben den drei Erfolgen standen vier Remis und drei Niederlagen zu Buche. Letztlich reichte es am Ende hinter dem Wolfsberger AC für den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe und den damit verbundenen Einzug ins Halbfinale der Conference-League-Playoffs. Dieses wurde unter dem neuen Übungsleiter mit einem 2:1 gegen Wolfsberger AC erfolgreich gestaltet.