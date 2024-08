Heidenheim - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 01.09.2024

Unser Heidenheim - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.09.2024 lautet: In allen drei Wettbewerben ist Heidenheim grandios gestartet. Den Lauf der Hausherren halten wir im Wett Tipp heute nicht auf.

Insbesondere Leihspieler Paul Wanner verzückt in der Frühphase dieser Saison die Anhänger des FCH und veranlasste den Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald sogar, von einem „der größten Talente Deutschlands“ zu sprechen. Drei Tore in drei Partien des 18-Jährigen haben offensichtlich Spuren hinterlassen.

Es ist aber nicht nur Wanner, dem Frank Schmidt ein Lob aussprechen kann. Die gesamte Mannschaft der Gastgeber harmoniert auf dem Feld. In Sachen Effektivität war der Conference-League-Teilnehmer am ersten Spieltag der Bundesliga nicht zu überbieten (40 Prozent Schussverwandlungs-Quote).

Im Heidenheim Augsburg Tipp wäre eine erneute Quote in diesem Bereich nicht vertretbar, ansonsten droht den Fuggerstädtern das siebte sieglose Bundesliga-Spiel in Serie. Der FCH nahm am ersten Spieltag 20 Prozent der Abschlüsse innerhalb des Fünfmeterraums und wird auch am kommenden Wochenende zielgerichtet den Weg in diese gefährliche Zone suchen.