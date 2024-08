Heidenheim - Häcken Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2024

SPORT1 Betting 28.08.2024 • 11:00 Uhr Heidenheim - Häcken Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Playoffs Wette | Ist Heidenheim bereit für Conference League?

Unser Heidenheim - Häcken Sportwetten Tipp zum Conference League Playoffs Spiel am 29.08.2024 lautet: Die Neuzugänge haben in Heidenheim sofort eingeschlagen. Im Wett Tipp heute verhelfen sie zu einer torreichen Begegnung.

Drei Siege aus den ersten drei Pflichtspielen können sich sehen lassen. Heidenheim hat im DFB-Pokal mit einem souveränen Sieg begonnen, danach das Hinspiel der Conference-League-Playoffs siegreich gestaltet und zum Bundesliga-Auftakt gegen St. Pauli durch eiskalte Konter den dritten Saisonsieg in Serie klar gemacht. In unserer Heidenheim Häcken Prognose gehen wir von mehreren Treffern aus und trauen beiden Mannschaften mindestens ein Tor zu.

Unser Heidenheim Häcken Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Häcken auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Die 6 vorangegangenen Begegnungen der Gäste enthielten stets Tore auf beiden Seiten.

Heidenheim ist extrem effektiv, verwandelte im ersten Bundesliga-Spiel gegen St. Pauli 40 Prozent der Abschlüsse in Treffer.

Häcken hat die schwächste Abwehr der ersten 9 Mannschaften in der schwedischen Allsvenskan (32 Gegentore).

Heidenheim vs Häcken Quoten Analyse:

Im Rückspiel liegen die Heidenheim Häcken Quoten für einen Heimsieg maximal bei 1,65. Frank Schmidt und seine Mannschaft haben daher gute Karten für den vierten Pflichtspielsieg in Serie.

Während der FCH am Wochenende gegen St. Pauli gewonnen hat (2:0), musste sich Häcken mit einem 1:1 gegen Värnamo zufriedengeben. Die Gäste gewannen nur eines der letzten vier Pflichtspiele und haben bei Heidenheim vs. Häcken Wettquoten bis 4,55 nicht die besten Aussichten auf einen Erfolg in Deutschland, auch nicht bei den deutschen Wettanbietern.

Heidenheim vs Häcken Prognose: Steile Lernkurve der Neuzugänge

Vor der zweiten Bundesliga-Saison fand in Heidenheim ein kleiner Umbruch statt. Top-Angreifer Tim Kleindienst (12 Tore) sowie Top-Scorer Jan-Niklas Beste (8 Tore, 11 Torvorlagen) hinterließen durch ihre Abgänge in der Offensive eine große Lücke.

Nach drei Pflichtspielen kann Frank Schmidt behaupten: Dieses Loch wurde adäquat geschlossen. Der FCH erzielte acht Treffer in den ersten drei Partien - sieben davon gingen auf das Konto der Neuzugänge.

Maximilian Breunig erzielte im DFB-Pokal einen Hattrick (4:0 vs.Villingen), Paul Wanner jubelte sowohl gegen Villingen als auch zum Bundesliga-Start gegen St. Pauli (2:0) und Sirlord Conteh sowie Leo Scienza erzielten die beiden Treffer zum 2:1 Hinspiel-Sieg gegen Häcken.

Typisch für die Mannschaft von Frank Schmidt scherte sich Heidenheim gegen Häcken (0,64 xG) und die Kiezkicker (0,83 xG) nicht um die erwartbaren Tore und traf jeweils doppelt. In der ersten englischen Woche der neuen Saison jubelte das Team aus Baden-Württemberg in jedem Pflichtspiel mindestens zwei Mal.

Heidenheim - Häcken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:0 St. Pauli (A), 2:1 Häcken (A), 4:0 Villingen (A), 2:1 Espanyol (H), 2:1 Aris Limassol (A).

Letzte 5 Spiele Häcken: 1:1 Varnamo (H), 1:2 Heidenheim (H), 3:1 Brommapojkarna (A), 1:1 Paide (A), 6:1 Paide (H).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Häcken: 2:1 (A).

Ein viertes Pflichtspiel in Serie mit mindestens zwei FCH-Toren ist im Heidenheim Häcken Tipp absolut möglich. Der schwedische Vertreter rangiert in der heimischen Allsvenskan auf Tabellenplatz 8 und stellt die schwächste Defensive der Top 9 (32 Gegentore).

Partien der Getingarna enden in dieser Saison meistens torreich. Allein 14 der 15 vorangegangenen Begegnungen enthielten Treffer auf beiden Seiten - 19 der letzten 20 Partien überschritten unsere anvisierte Marke von „Über 2,5 Toren“ im Spiel.

Zuletzt gewannen die Gäste nur eines von vier Pflichtspielen (2U, 1N). Dementsprechend eindeutig fällt die Rollenverteilung in der Merkur Bets App aus. Erwartet ihr, wie im Hinspiel, einen „Sieg Heidenheim & Beide Teams treffen“, versucht euch gerne an der Quote von 2,80.

Diese Wette birgt jedoch einige Risiken in der Heidenheim Häcken Prognose. Wie bereits erwähnt, hat Heidenheim bislang seine erwartbaren Tore in jedem Pflichtspiel deutlich übertroffen. Das kann nicht in jeder Begegnung gelingen.

Für eine solch riskante Wette spricht aber die Auswärtsbilanz des BK Häcken, der in der heimischen Liga zu Hause (24) deutlich mehr Tore erzielt hat, als auf den restlichen Plätzen in Schweden (15).

Halten die Gäste ihre Serie in der Conference-League-Qualifikation aufrecht, sollten sie nicht ohne eigenen Treffer die Heimreise antreten. In allen fünf Qualifikationsspielen jubelten die Anhänger der Getingarna über mindestens einen eigenen Treffer.

Vier der fünf absolvierten Qualifikationsspiele erfüllten die Voraussetzungen für unseren Heidenheim Häcken Tipp, soll heißen: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Heidenheim wird den Schweden das Spiel überlassen und sich ein weiteres Mal auf die Stärke in Umschaltsituationen verlassen. In welch hohem Tempo die Spieler des FCH das Spielfeld überbrücken können, bekam St. Pauli am vergangenen Wochenende beim ersten Gegentor durch Paul Wanner zu spüren.

Heidenheim vs Häcken: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Feller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Schöppner, Kerber, Honsak, Conteh, Scienza, Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Müller, Eicher, Gimber, Föhrenbach, Traore, Janes, Maloney, Thomalla, Wanner, Beck, Breunig, Kaufmann

Startelf Häcken: Abrahamsson, Fridriksson, Hammar, Lode, Lundkvist, Layouni, Gustafson, Amane, Rygaard, Inoussa, Youssef

Ersatzbank Häcken: Banozic, Linde, Jansson, Hovland, Barrett-Laursen, Lindahl, Dabo, Lindberg, Agbonifo, Nioule, Trpcevski, Hrstic

Frank Schmidt wird in der Heidenheim Häcken Prognose voraussichtlich die Rotationsmaschine auf einigen Positionen anwerfen, damit die nötige Frische für seine geforderte Intensität in der Arbeit gegen den Ball vorhanden ist.

Ins Tor kehrt vermutlich Frank Feller zurück. Zudem könnte in der Spitze Mikkel Kaufmann oder Marvin Pieringer die Aufgabe von Maximilian Breunig übernehmen.

Unser Heidenheim - Häcken Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die bisherigen Partien beider Mannschaften deuten darauf hin, dass kein Fanlager auf ein Tor der eigenen Truppe verzichten muss. Heidenheim wird den schwedischen Gästen durch das schnelle Umschaltspiel ordentlich zusetzen können und bei anhaltender Effektivität vor dem gegnerischen Kasten sogar mehrere Treffer erzielen.