Heidenheim - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 06.10.2024

Heidenheim - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Legt RB Leipzig die Naivität wieder ab?

Unser Heidenheim - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Kombiniert erhielten Heidenheim (3) und RB Leipzig (4) in sieben von zehn Bundesliga-Spielen dieser Saison kein Gegentor. Davon ist der Wett Tipp heute maßgeblich beeinflusst worden.

Wir meiden eine Heidenheim RB Leipzig Prognose mit Bezug auf einen Sieger und kümmern uns im Folgenden vorrangig um die Anzahl der Treffer am sechsten Spieltag. Unter der Woche feierte Heidenheim einen etwas glücklichen 2:1-Erfolg in der Conference League (vs. Ljubljana), während RB Leipzig trotz längerer Zeit in Überzahl gegen Juventus verloren hat (2:3).

Anders als in den europäischen Spielen der beiden Vereine erwarten wir in unserem Heidenheim RB Leipzig Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“ und spielen diese Wette bei Bet365 mit einer Quote von 2,32.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs RB Leipzig auf „Unter 2,5 Tore“:

Heidenheim (3) und RB Leipzig (4) haben die meisten Weißen Westen der Bundesliga gesammelt.

Die Roten Bullen sind seit 315 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor.

RB Leipzig (6,27 xGA) und Heidenheim (6,61 xGA) zählen zu den 6 stärksten erwartbaren Defensiven der Bundesliga.

Heidenheim vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Grundsätzlich ist die Verteilung der Heidenheim RB Leipzig Quoten nachvollziehbar. Die Hausherren gewannen in der Bundesliga nur eines von acht Duellen gegen die Sachsen, was sich in den Siegquoten bis 4,70 widerspiegelt.

Langweilig sind die Heidenheim RB Leipzig Wettquoten bis 1,70 für einen Dreier der Roten Bullen ebenfalls nicht. Ratsam wäre eine Wette ohne Steuern, mit der ihr euren potenziellen Gewinn so hoch wie möglich haltet.

Heidenheim vs RB Leipzig Prognose: Ressourcen-Management bei FCH

Mehr als 30 Minuten Spielzeit agierte RB Leipzig in der Königsklasse gegen Juventus Turin in Überzahl und doch gaben sich die Sachsen im eigenen Stadion mit 2:3 geschlagen. Bei einem Verhältnis von 3,37:1,20 erwartbaren Toren pro RBL ist das ein kleines Verbrechen.

Auf nationaler Ebene ist die Tabellenposition der Gäste zufriedenstellend (3.), die Leistungen hingegen waren es nur selten. Beim 4:0-Erfolg gegen Augsburg erzielte die Mannschaft von Marco Rose 50 Prozent der bisherigen Saisontore (8).

37,5 Prozent der übrigen RBL-Treffer erzielten die Rose-Schützlinge beim Kracher in Leverkusen (3:2-Sieg). In den drei weiteren Bundesliga-Partien jubelten die Sachsen nur noch über einen weiteren Treffer (1:0 vs. Bochum).

Zwei Tore gegen die Alte Dame sollten die Anhänger der Gäste dementsprechend nicht übermütig werden lassen. Noch fehlt dem Tabellendritten der Rhythmus im Angriff. Bestätigt wird dieser Eindruck durch nur 7,49 erwartbare Treffer (10.) vor dem Heidenheim RB Leipzig Tipp.

Heidenheim - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 2:1 Olimp. Ljubljana (H), 2:0 Mainz (A), 0:3 Freiburg (H), 2:4 Dortmund (A), 4:0 Augsburg (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:3 Juventus (H), 4:0 Augsburg (H), 0:0 St. Pauli (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:0 Union Berlin (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. RB Leipzig: 1:2 (H), 1:2 (A), 1:3 (A), 1:1 (H), 1:0 (H).

Sogar die Hausherren (7,86 xG) rangieren in dieser Kategorie eine Position über den Roten Bullen. Zwei durchschnittlich erfolgreiche Angriffsreihen sind somit der erste Teil einer Gleichung, die uns zu einer Wette auf „Unter 2,5 Tore“ in Verbindung mit einem Bet365 Angebotscode führt.

Eine weitere Variable ist die Verteidigung, mit der die beiden Übungsleiter Frank Schmidt und Marco Rose bislang zufrieden sein können.

Imponierend ist unter anderem die aktuelle Serie der Gäste, denen seit 315 Bundesliga-Minuten kein Gegentor mehr eingeschenkt wurde. Mit vier Weißen Westen an den ersten fünf Spieltagen kann kein anderer Verein aus dem deutschen Oberhaus mithalten.

Gefolgt vom FCH (3 Spiele ohne Gegentor) besteht in der Heidenheim RB Leipzig Prognose die Option einer vollkommen torlosen Partie. Es wäre bereits das dritte 0:0 der Roten Bullen nach sechs Spieltagen.

Der FCH muss erstmals in der Vereinsgeschichte drei Wettbewerbe parallel vereinen und arbeitet dabei mit limitierten Ressourcen. In der Bundesliga funktionierte das bislang recht gut, obwohl die Gastgeber die wenigsten Schüsse aller Klubs abgegeben haben (52).

Neutralisieren sich beide Mannschaften durch ihre konzentrierte Defensivarbeit aus dem Spiel heraus, wären normalerweise die Standardsituationen ein probates Mittel.

Das gilt allerdings nicht für den Heidenheim RB Leipzig Tipp. Die Gäste sind die einzige Mannschaft, in deren ersten fünf Bundesliga-Begegnungen kein Tor nach einem ruhenden Ball gefallen ist.

Heidenheim vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller, Busch, Mainka, Gimber, Föhrenbach, Dorsch, Schöppner, Traore, Wanner, Kaufmann, Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Kerber, Beck, Conteh, Breunig, Schimmer

Startelf RB Leipzig: Gulacsi, Geertruida, Orban, Lukeba, Raum, Baumgartner, Haidara, Seiwald, Simons, Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Klostermann, Henrichs, Vermeeren, Elmas, Gebel, Nusa, Poulsen, Andre Silva

Frank Schmidt hielt sich mit der Rotationsmaschine während der englischen Wochen bisher nur selten zurück, weshalb in der Startaufstellung des FCH wieder mehrere Änderungen vermutet werden können.

Ein Kandidat, der in der Heidenheim RB Leipzig Prognose mit großer Wahrscheinlichkeit zurück in die Anfangsformation rückt, ist Stürmer Marvin Pieringer, dem in der Bundesliga schon vier Scorer-Punkte (2 Tore, 2 Torvorlagen) gelungen sind.

Unser Heidenheim - RB Leipzig Tipp: Unter 2,5 Tore

Peter Gulacsi ist ein fantastischer Rückhalt in dieser Saison. Der RBL-Schlussmann parierte 90 Prozent der Schüsse auf sein Tor und wehrte gegen Augsburg erstmals seit 2017 wieder einen Strafstoß ab. Der Ungar kann durchaus ein wichtiger Faktor in dieser Partie werden.