Heidenheim - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten 18.01.2025

Unser Heidenheim - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Der FCH und die Hamburger haben sich knapp über den Strich verbessert, doch jeder Rückschlag wäre fatal. Im Wett Tipp heute erwartet uns ein erbitterter Kampf mit wenigen Toren.

Am 18. Januar 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns in der Voith-Arena ein packendes Duell zwischen dem FC Heidenheim und St. Pauli. Beide Teams stehen mit jeweils 14 Punkten auf den Plätzen 15 und 14 der Bundesliga-Tabelle und sind dringend auf Punkte angewiesen, um den Abstieg zu vermeiden.

Heidenheim hat in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg (1U, 3N) errungen, während St. Pauli vier Niederlagen (1S) hinnehmen musste. Beide Teams kämpfen also mit ihrer Form.

Daher lautet unser Heidenheim St. Pauli Wett Tipp heute: „Unter 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Heidenheim vs St. Pauli auf „Unter 2,5 Tore”:

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs St. Pauli Quoten Analyse: