Hertha - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 25.01.2025

SPORT1 Betting 24.01.2025 • 11:00 Uhr Hertha - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Können die Hamburger die Tabellenführung verteidigen?

Unser Hertha - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.01.2025 lautet: Der Weg zurück in die Bundesliga ist für den aktuellen Spitzenreiter noch weit. Im Wett Tipp heute dürfte aber mindestens ein weiterer Zähler aufs Konto der Rothosen kommen.

Der HSV hatte in dieser Saison die schlechteste Hinserie seiner Zweitliga-Geschichte gespielt. Trotzdem hatte sich die Mannschaft nach der Entlassung von Steffen Baumgart vor der Winterpause klar für den ehemaligen Assistenten Merlin Polzin ausgesprochen. Zudem halten die Verantwortlichen unverrückbar am Ziel “Aufstieg” fest.

Tatsächlich haben die Hamburger mit dem Sieg am vergangenen Spieltag die Tabellenführung übernommen. Da es in der 2. Bundesliga aber so eng zugeht, können sich die Rothosen nicht auf dem Erreichten ausruhen. Schon in unserer Hertha HSV Prognose wartet die nächste schwierige Aufgabe.

Wir rechnen aber mit den Gästen und spielen mit einer Quote von 1,64 bei Merkur Bets den Hertha HSV Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hertha vs HSV auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die Hertha spielt ihre schwächste Heimsaison in der eingleisigen 2. Bundesliga

Der HSV ist seit sechs BL2-Spielen ungeschlagen

Der BSC wartet im Unterhaus noch auf den ersten Sieg gegen die Hamburger

Hertha vs HSV Quoten Analyse:

Die Rothosen gehen als Tabellenführer in den 19. Spieltag. Da die Berliner aktuell nur den 12. Platz belegen, schlagen sich die Hertha vs HSV Quoten auf die Seite der Gäste, wenn auch nur minimal.

Für einen Sieg der Hamburger gibt es Quoten im Schnitt von 2,40. Ein Dreier der Hausherren wird aber auch lediglich mit Hertha gegen HSV Wettquoten zwischen 2,60 und 2,70 bezahlt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs HSV Prognose: Die Berliner wollen die Heimbilanz aufpolieren

Für die Berliner hatte das Jahr 2024 nicht wirklich gut geendet. Aus den letzten acht Pflichtspielen des alten Kalenderjahres hatte die “Alte Dame” nur einen Sieg geholt. So beendete der BSC die Hinrunde gerade mal auf Platz 12. Coach Cristian Fiel und sein Team standen somit am vergangenen Wochenende zu Gast in Paderborn unter großem Druck, doch die Mannschaft aus der Hauptstadt trotzte allen Widrigkeiten und brachte den knappen 2:1-Vorsprung mit viel Leidenschaft und etwas Glück ins Ziel. Nun soll dringend die Heimbilanz optimiert werden.

Lediglich Ulm und Magdeburg (beide 6) haben 2024/25 weniger Heimpunkte gesammelt als die Hertha (7). Die Berliner sind seit drei Zweitliga-Heimspielen sieglos (1U, 2N) und spielen die schwächste Heimsaison in der eingleisigen 2. Liga. Die fünf Heimniederlagen sind bereits eingestellter Vereins-Negativrekord innerhalb einer Saison im Unterhaus, doch es gibt auch Hoffnung. Der BSC kann die zweitbeste “Shooting Accuracy” der Liga vorweisen. Damit kommen 55,7 Prozent der Schüsse aufs gegnerische Tor. Zudem hat nur Köln in dieser Saison weniger Schüsse zugelassen als die “Alte Dame”. Wer für seinen Hertha HSV Tipp noch einen neuen Buchmacher sucht, sollte mal einen Blick auf unseren Sportwetten Bonus Vergleich werfen.

Für den HSV stand zum Auftakt des Jahres 2025 gleich das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Köln an. In einer Partie mit wenigen Torchancen waren die Gastgeber das gefährlichere Team und gingen am Ende mit einem knappen 1:0-Erfolg vom Feld. Mit diesem wenig glanzlosen, aber verdienten Erfolg kletterten die Hamburger erstmals seit dem 5. Spieltag 2023/24 wieder auf die Pole Position im Unterhaus. Die Hanseaten sind seit sechs Zweitliga-Spielen in Folge unbesiegt (3S, 3U). Der neue Cheftrainer Merlin Polzin scheint ein stabiles Fundament geschaffen zu haben.

Die Rothosen können aktuell die nötige Balance nachweisen, die in der Vergangenheit so häufig gefehlt hat. Der HSV kommt beim zweitbesten xG-Wert (33,9) auf die beste Offensive (40). Diese Gefährlichkeit wird durch die drittbeste “Shot Conversion” (19,4 Prozent) und die beste Chancenverwertung (38,8 Prozent) unterstrichen. Auf der anderen Seite des Spielfeldes haben nur drei Teams mehr Schüsse zugelassen. Daheim sind die Hamburger noch ungeschlagen (5S, 5U) und damit das zweitbeste Heimteam der Liga. In der Auswärtstabelle reichen elf Punkte aber nur für Rang 11 (3S, 2U, 3N).

Hertha - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:1 Paderborn (A), 0:0 Hannover (A), 1:2 Preußen Münster (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 1. FC Köln (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 Köln (H), 1:2 FCSB Bukarest (A), 2:0 Alemannia Aachen (H), 5:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Ulm (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs HSV: 1:1 (A), 1:2 (H), 5:3 n.E. (H), 0:3 (A), 2:0 (A)

In der Bundesliga ist der HSV der Lieblingsgegner der Hertha, denn gegen keinen anderen Verein kommen die Berliner auf mehr Siege als gegen die Rothosen (30 in 70 Spielen). Die Erstliga-Bilanz spielt für unsere Hertha HSV Prognose aber keine große Rolle.

Im Unterhaus gab es diese Paarung erst dreimal. Bisher ist die “Alte Dame” noch ohne Sieg. In der Vorsaison gingen beide Duelle an die Hamburger. Das Hinspiel in der laufenden Saison endete im Volksparkstadion dann mit einem 1:1.

Die Buchmacher gehen bei diesem Spiel von einigen Toren aus und wir werfen einen Blick auf mögliche Torschützen. Derry Scherhant ist mit sechs Treffern der Top-Torschütze der Berliner. Seit Beginn des 13. Spieltags trafen ligaweit nur zwei Spieler häufiger als der BSC-Angreifer (4).

Auf der anderen Seite traf Hamburgs Davie Selke zuletzt in zwei Zweitliga-Gastspielen in Folge und steht mit zehn Treffern auf Platz 3 der Torschützenliste im Unterhaus. Zudem schoss Selke in seiner Karriere gegen keinen anderen Verein so viele Tore wie gegen Hertha BSC (5).

Mit dem Hertha HSV Tipp “Scherhant oder Selke treffen”, für den wir in der Winamax App eine Quote von 1,94 bekommen, können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

So seht ihr Hertha - HSV im TV oder Stream:

25. Januar 2025, 20:30 Uhr, Olympiastadion Berlin, Berlin

Übertragung TV: Sky, Sport 1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport1.de

Fans der 2. Bundesliga bekommen bei Sky das volle Programm geboten. Der Bezahlsender zeigt alle Partien aus dem deutschen Unterhaus als Einzelspiel oder als Konferenz.

Das Samstagabend-Spiel zwischen der Hertha und dem HSV ist aber auch bei Sport 1 zu sehen. Anpfiff im Olympiastadion von Berlin ist um 20:30 Uhr.

Hertha vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Leistner, Klemens, Zeefuik - Sessa - Cuisance, Maza - Winkler, Niederlechner, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Goller, M. Dardai, Gechter, Karbownik, Bouchalakis, P. Dardai, Lum, G. Christensen, Prevljak, Reese, Schuler, Thorsteinsson

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim - Meffert - Karabec, Richter - Sahiti, Selke, Dompé

Ersatzbank HSV: Mickel, S. Hefti, Oliveira, Perrin, Schonlau, Pherai, Poreba, Reis, Königsdörffer, Stange

Die Hausherren müssen ohne Brooks, Demme, Dudziak und Hussein auskommen. Bei Flügelstürmer Fabian Reese, der zuletzt nach drei Joker-Einsätzen wieder aussetzen musste, dürfte es immerhin für einen Platz im Kader reichen.

Sein Einsatz könnte für die Hertha HSV Prognose nicht unerheblich sein, denn im DFB-Pokal-Achtelfinale Anfang Dezember 2023 demontierte Reese den HSV fast im Alleingang. Die Hamburger reisen ohne Spieler wie Balde, Pherai, Glatzel, Jatta, Katterbach und Raab an.

Unser Hertha - HSV Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Der HSV tut sich in dieser Saison in der Fremde deutlich schwerer als daheim, doch gegen die Hertha kann man den Rothosen durchaus etwas Zählbares zutrauen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Einerseits gehören die Berliner zu den schwächsten Heimteams in Liga 2. Zudem sind die Hamburger aktuell recht formstark und können auch eine gute BL2-Bilanz gegen die “Alte Dame” vorweisen. So rechnen wir mit ein paar Toren und mit mindestens einem Punkt für die Gäste.