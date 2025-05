Hoffenheim - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Bayern auf “Bayern Über 2,5 Tore”:

Hoffenheim vs Bayern Quoten Analyse:

Hoffenheim vs Bayern Prognose: Der erste Titel

Es ist geschafft. Harry Kane hob erstmals in seiner Karriere eine Trophäe in die Höhe. Vincent Kompany freute sich ebenfalls über seinen ersten Titel - zumindest als Trainer. Für den deutschen Rekordmeister ist es hingegen die 34. Meisterschaft im deutschen Oberhaus.

Beendet ist die Saison aber erst nach 34 Spieltagen. Die Münchner müssen am Wochenende nochmal im Kraichgau ran. Im Hoffenheim vs. Bayern Tipp motiviert sich der Tabellenführer an kleinen Dingen und greifbaren Rekorden.

Schließlich hat die Mannschaft von Vincent Kompany bereits das Duell in der Hinrunde mit 5:0 gewonnen. Zudem ist die Defensive der TSG seit Wochen wieder enorm anfällig. Die Kraichgauer erlaubten zwölf Gegentore in nur vier Partien.

Hoffenheim vs Bayern Statistik & Bilanz:

Gleichzeitig schaltete die Offensivabteilung der Hausherren einen Gang hoch und erzielte an fünf aufeinanderfolgenden Spieltagen mindestens zwei Treffer. Ihr könnt unseren Hoffenheim vs. Bayern Tipp natürlich auch gegen eine Wette auf “Über 4,5 Tore” im Spiel eintauschen.

Vor einem Jahr erst bezwangen die Kraichgauer das Team aus München und fuhren am 34. Spieltag einen 4:2-Heimsieg ein. Kramaric markierte in diesem Vergleich drei Treffer und wurde zum Man of the Match.