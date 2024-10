Hoffenheim - Dynamo Kiew Tipp, Prognose, Quoten 3.10.2024

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 09:00 Uhr Hoffenheim - Dynamo Kiew Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Verliert Pellegrino Matarazzo seinen Job?

Unser Hoffenheim - Dynamo Kiew Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 03.10.2024 lautet: Der TSG fehlt es an defensiver Stabilität, das wurde nicht erst bei der bitteren Niederlage gegen Werder Bremen offensichtlich. Im Wett Tipp heute fehlen Pellegrino Matarazzo weiterhin die Lösungen.

Platz 16 in der Bundesliga, eine verspielte 3:0-Führung gegen Bremen und die zweitmeisten Gegentore im deutschen Oberhaus - all das spielt in unserer Hoffenheim Dynamo Kiew Prognose eine wesentliche Rolle. Auf der anderen Seite gastiert mit den Bylo Syn der aktuelle Tabellenführer aus der Ukraine in der Rhein-Neckar-Arena.

Die TSG ist darauf angewiesen, das zweite Europa-League-Spiel über den Angriff zu gewinnen, doch das wird ihnen nicht gelingen. Stattdessen spielen wir den Hoffenheim Dynamo Kiew Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,12 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Dynamo Kiew auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Hoffenheim hat in 5 Bundesliga-Spielen 15 Gegentore kassiert (17.).

Nur Bochum (13,29 xGA) ließ in der Bundesliga mehr erwartbare Gegentore als die TSG zu (12,02 xGA).

Hoffenheim ist seit 5 Pflichtspielen sieglos.

Hoffenheim vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Es fühlt sich nach dem vergangenen Wochenende nicht richtig an, in den Hoffenheim Dynamo Kiew Quoten die Gastgeber als leichten Favoriten anzuerkennen. Der TSG werden am zweiten Spieltag der Europa League aber die niedrigeren Siegquoten bis 2,02 zugesprochen.

Natürlich wird aus den Hoffenheim Dynamo Kiew Wettquoten deutlich, dass die Ukrainer nicht mehr die Qualität vergangener Jahre in ihrem Kader haben. Bei einem Auswärtssieg der Bilo-Syn könnt ihr aber mit einer Gratiswette auf die Siegquoten bis zu 3,55 setzen und die Negativspirale des Bundesligisten zu eurem Vorteil nutzen.

Hoffenheim vs Dynamo Kiew Prognose: Altbekannte Probleme

Pellegrino Matarazzo ist angezählt. Als Trainer stand der US-Amerikaner in 58 Partien bei den Sinsheimern an der Seitenlinie und sein Punkteschnitt von 1,26 ist kein tolles Argument für eine Bitte um zusätzliche Geduld.

Wie schon im vergangenen Jahr ist der Kader in Hoffenheim durchaus mit Qualität bestückt, doch es fehlt an Ausgewogenheit und einem mannschaftlichen Konzept in der Defensive. Der 16. Tabellenplatz in der Bundesliga ist vor allem die Folge einer desolaten Hintermannschaft, die auch für den Hoffenheim Dynamo Kiew Tipp nicht unbedeutend ist.

Bis auf den VfL Bochum (13,29 xGA) erlaubte kein anderer Bundesligist innerhalb der ersten fünf Spielrunden mehr erwartbare Gegentore als 1899 Hoffenheim (12,02 xGA). Eine schlechte Platzierung in dieser Kategorie ist nicht ungewöhnlich für die Gastgeber.

Bereits in der Vorsaison beendete Hoffenheim die Spielzeit mit 61,7 xGA unter den fünf anfälligsten erwartbaren Hintermannschaften im deutschen Oberhaus. Die erhoffte Entwicklung blieb über den Sommer hinweg offensichtlich aus.

Hoffenheim - Dynamo Kiew Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:4 Werder Bremen (H), 1:1 Midtjylland (A), 1:2 Union Berlin (A), 1:4 Leverkusen (H), 1:3 Frankfurt (A).

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 3:0 Levy Bereng Kiew (A), 0:3 Lazio Rom (H), 0:0 Rukh Lviv (H), 3:1 Vorskla (A), 2:0 Zorja Lugansk (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Dynamo Kiew: 1:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:4 (H), 1:3 (A).

Darüber hinaus fing sich bislang nur Aufsteiger Kiel (17) mehr Gegentore als die TSG (15). Vier dieser Gegentore landeten während der Generalprobe gegen Werder Bremen im Kasten. Das Erschreckende ist, dass die Hausherren bereits nach zwölf Minuten mit 3:0 in Führung lagen und eigentlich aus einer komfortablen Situation heraus agieren konnten.

Wobei von einer komfortablen Ausgangslage nicht ganz die Rede sein konnte, denn in der 21. Minute bereitete der vierte Bundesliga-Platzverweis von Stanley Nsoki der Matarazzo-Elf große Bauchschmerzen. Clever war die Rote Karte bei einer 3:0-Führung wegen einer Notbremse nicht, doch sie belegt, wie verunsichert die TSG-Abwehr ist.

In der Folge waren Flanken der Bremer ein riesiges Problem, mit dem die Kraichgauer überhaupt nicht zurechtkamen. Innerhalb von nur 21 Spielminuten kassierte der Tabellen-Sechzehnte der Bundesliga vier Gegentore nach einer Flanke oder einem Eckball.

Die Schlussfolgerung daraus ist eindeutig: Hoffenheim kann noch so viel Output von der eigenen Offensive erhalten - sicher ist ein Sieg zu keinem Zeitpunkt.

Für die neutralen Zuschauer bedeutet das wiederum etwas Positives. Begegnungen mit Beteiligung der Sinsheimer sind stets unterhaltsam und bieten in der Regel eine Menge Tore. Das könnte auch in der Hoffenheim Dynamo Kiew Prognose so sein.

So seht ihr Hoffenheim - Dynamo Kiew im TV oder Stream:

03. Oktober 2024, 18.45 Uhr, Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim.

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: RTL+

Die Partie zwischen Hoffen und Dynamo Kiew ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern lediglich bei RTL+.

Setzt ihr diesen Bet365 Angebotscode ein, könnt ihr im Hoffenheim Dynamo Kiew Tipp von vielen Toren profitieren und für eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ im Spiel mit einer Quote von 2,57 planen.

Dynamo Kiew wird seinen Anteil an den Treffern definitiv haben. Im Anschluss an die 0:3-Auftaktniederlage in der Europa League gegen Lazio Rom wählten die Ukrainer im nationalen Wettbewerb wieder die Ausfahrt in Richtung Sieg und gewannen mit 3:0 gegen Levy Bereg Kiew.

Hoffenheim vs Dynamo Kiew: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann, Grillitsch, Akpoguma, Drexler, Kaderabek, Bischof, Stach, Kramaric, Hlozek, Bülter, Berisha

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Chaves, Nsoki, Gendrey, Geiger, Tohumcu, Prass, Bruun Larsen, Moerstedt, Tabakovic

Startelf Dynamo Kiew: Bushchan, Karavaev, Popov, Mykhavko, Vivcharenko, Brazhko, Rubchynskyi, Buyalskyi, Yarmolenko, Guerrero, Bragaru

Ersatzbank Dynamo Kiew: Neshcheret, Dyachuk, Bilovar, Dubinchak, Tymchyk, Mykhaylenko, Shaparenko, Andriyevskyi, Pikhalyonok, Kabaev, Voloshyn, Vanat

Kiew agiert unter Cheftrainer Oleksandr Shovkovsky entweder im 4-2-3-1 oder 4-3-3-System und kann über die Außen großen Druck erzeugen, was genau die Schwachstellen der Hausherren entlarven wird.

Darüber hinaus gibt es in der Hoffenheim Dynamo Kiew Prognose immer noch großartige Einzelspieler, wie beispielsweise Andriy Yarmolenko, der mit seinen 34 Jahren ebenfalls die notwendige internationale Erfahrung mitbringt und die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bestens kennt.

Unser Hoffenheim - Dynamo Kiew Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Gäste haben ihr kleines Formtief (2 sieglose Spiele in Serie) am vergangenen Wochenende überwunden und sich mit einem 3:0-Sieg wieder in Form geschossen. Hoffenheim hingegen wartet seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg und hat weiterhin keine adäquate Lösung für das mangelnde Defensivverhalten parat.