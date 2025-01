Hoffenheim - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten 26.01.2025

Unser Hoffenheim - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.01.2025 lautet: Hoffenheim konnte zuletzt mit einem Sieg ein wenig Hoffnung im Tabellenkeller sammeln, die SGE konnt jedoch nach einem kleinen Tief vier Pflichtspiele in Folge gewinnen. Im Wett Tipp heute setzen wir auf eine torreiche Partie.

Am 26. Januar 2025 um 15:30 Uhr begrüßt Hoffenheim Eintracht Frankfurt in der PreZero Arena zum 19. Spieltag der Bundesliga.

In dieser spannenden Hoffenheim Frankfurt Prognose stehen die Gastgeber auf dem 15. Platz mit 17 Punkten und kämpfen gegen den Abstieg. Eintracht Frankfurt hingegen thront auf dem 3. Platz mit 36 Punkten und strebt die Champions League an.

Daher lautet unser Hoffenheim Frankfurt Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,65 bei Betano .

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Frankfurt auf “Über 2,5 Tore”:

Hoffenheim vs Frankfurt Quoten Analyse: