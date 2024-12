Hoffenheim - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 08.12.2024

Unser Hoffenheim - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.12.2024 lautet: Tabellarisch gesehen ist das Duell eine klare Angelegenheit, doch auch Freiburg hat seine Ups and Downs. Zumindest für einige Tore sollte im Wett Tipp heute gesorgt sein.

Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, erwartet uns in der Bundesliga ein spannendes Duell zwischen Hoffenheim und SC Freiburg. Anpfiff ist um 17:30 Uhr in der PreZero Arena. Hoffenheim kämpft aktuell mit nur zwölf Punkten auf Platz 14 um den Klassenerhalt, während Freiburg mit 20 Punkten auf dem 6. Platz steht und die Favoritenrolle innehat.