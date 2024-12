Hoffenheim - Gladbach Tipp, Prognose & Quote | 21.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 06:00 Uhr Hoffenheim - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzt die TSG vor der Winterpause noch ein Zeichen?

Unser Hoffenheim - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Die TSG kommt auch unter Neo-Trainer Christian Ilzer nicht wirklich aus der Negativspirale heraus, obwohl an ein paar Stellschrauben gedreht wurde. Gladbach zeigte aber bessere Leistungen und ist auch im Wett Tipp heute zu favorisieren.

Am 21. Dezember 2024 treffen Hoffenheim und Gladbach in der PreZero Arena aufeinander. Hoffenheim, derzeit auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle mit 14 Punkten, empfängt Gladbach, das auf Platz 11 mit 21 Punkten liegt. Die Gastgeber konnten in den letzten fünf Pflichtspielen keinen Sieg einfahren und kämpfen darum, nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Mit Christian Ilzer auf Hoffenheimer Seite und Gerardo Seoane bei Gladbach treffen zwei erfahrene Trainer aufeinander. Schlüsselspieler wie Andrej Kramaric und Tim Kleindienst, beide Top-Scorer ihrer Teams, könnten das Spiel entscheidend beeinflussen. Gladbach hat in 86 Prozent der Spiele dieser Saison ein Tor erzielt, was ihnen einen leichten Vorteil in der Hoffenheim Gladbach Prognose verschafft.

Unser Tipp: Gladbach gewinnt, mit einer empfohlenen Wettquote von 2,85. Hoffenheims Form war schwach, während Gladbach bessere Chancen auf einen Sieg hat. Diese Partie verspricht jede Menge Spannung und könnte eine wichtige Rolle im Saisonverlauf beider Mannschaften spielen.

Daher lautet unser Hoffenheim Gladbach Wett Tipp heute: “Sieg Gladbach” zu einer Quote von 2,85 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Gladbach auf “Sieg Gladbach”:

Unser Tipp für das Spiel ist ein Sieg von Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim hat in dieser Saison Schwierigkeiten, konstante Leistungen zu zeigen, und steht derzeit auf Platz 14 der Tabelle.

Gladbach hat bisher eine solide Saison hingelegt und seinen Angriff in den letzten Spielen gestärkt. Mit einer durchschnittlichen Torquote von 2,00 in den letzten vier Liga-Spielen und einer starken Offensivleistung durch Tim Kleindienst sind sie gut aufgestellt.

Hoffenheim hat nur 1,8 Tore pro Spiel in 14 Liga-Spielen erzielt.

Gladbach hat in 86 Prozent ihrer Spiele in dieser Saison getroffen.

Tim Kleindienst ist mit 9 Toren der Top-Scorer für Gladbach. Mit diesen Punkten im Hinterkopf ist ein Sieg von Gladbach eine vernünftige Wette.

Hoffenheim vs Gladbach Quoten Analyse:

Schauen wir uns die Hoffenheim Gladbach Quoten für das kommende Spiel an. Hoffenheim wird von den Buchmachern als leichter Favorit eingestuft, aber Gladbach hat gute Chancen auf einen Sieg, was sie zu einer interessanten Wette macht. Die Quoten belaufen sich auf 2,85, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Gladbach hat in 86 Prozent ihrer Saisonspiele getroffen und im Durchschnitt 2,00 Tore in den letzten vier Liga-Spielen erzielt. Hoffenheim hat es hingegen schwer, konstante Ergebnisse zu liefern und steht daher auf Platz 14. Die Hoffenheim Gladbach Wettquoten spiegeln diese Dynamiken wider und machen eine Wette auf Gladbach besonders attraktiv.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs. Gladbach Prognose: Analyse Hoffenheim

Hoffenheims jüngste Leistungen: UUUNN

Hoffenheims jüngste Leistung zeigt eine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Trotz des Unentschiedens gegen Borussia Dortmund scheint der Klub von Christian Ilzer Schwierigkeiten zu haben, konstante Ergebnisse zu liefern.

Im Schnitt erzielten sie nur 0,40 Tore pro Spiel in den letzten fünf Pflicht-Begegnungen, was ihre Offensivprobleme im Hoffenheim vs. Gladbach Tipp unterstreicht.

Hoffenheim - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Dortmund (A), 0:0 FCSB (H), 1:1 Freiburg (H), 0:3 Wolfsburg(A), 0:2 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 4:1 Kiel (H), 1:1 Dortmund (H), 1:3 Freiburg (A), 2:0 St. Pauli (H), 0:0 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Gladbach: 4:3 (H), 1:2 (A), 1:4 (H), 1:3 (A), 1:5 (A).

Besonders auffällig ist die Defensive, die in der ersten halben Stunde der Spiele oft anfällig ist.

Hoffenheims einzige Weiße Weste in den letzten fünf Spielen kam gegen den FC FCSB zustande, was auf eine sporadische Verteidigungsstärke hinweist.

Hoffenheims Schlüsselspieler

Andrej Kramaric ist Hoffenheims Top-Torschütze dieser Saison und hat bereits fünf Tore erzielt. Sein Einfluss in der Offensive ist unverzichtbar, da er sowohl Tore schießt als auch Chancen für seine Mitspieler kreiert. Besonders interessant wird sein Duell mit der Gladbacher Innenverteidigung unter der Leitung von Nico Elvedi und Ko Itakura.

In der Mitte des Spielfelds wird Diadie Samassekou eine Schlüsselrolle spielen, um die Kontrolle über das Spiel zu erlangen und Ballverluste zu minimieren. Jacob Bruun Larsen, der im letzten Spiel einen wichtigen Ausgleichstreffer erzielte, wird in der Hoffenheim gegen Gladbach Prognose ebenfalls entscheidend sein.

Erwartete Aufstellung für Hoffenheim:

Torwart: Oliver Baumann

Verteidiger: Valentin Gendrey, Stanley N’Soki, Arthur Chaves, David Jurasek

Mittelfeldspieler: Andrej Kramaric, Diadie Samassekou, Anton Stach, Tom Bischof

Angreifer: Jacob Bruun Larsen, Adam Hlozek

Hoffenheims Sperren & Verletzungen

Hoffenheim muss einige bedeutende Verletzungsprobleme überwinden, was die Leistung des Teams möglicherweise beeinträchtigen könnte.

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback Ozan Kabak Kreuzbandverletzung Mitte Februar 2025 Finn Ole Becker Meniskuverletzung Ende Dezember 2024 Ihlas Bebou Knieoperation Ende Dezember 2024 Grischa Prömel Kreuzbandverletzung Mitte Mai 2025 Christopher Lanz Wadenverletzung Anfang Januar 2025 Marius Bülter Oberschenkelverletzung Mitte Januar 2025 Umut Tohumcu Knöchelverletzung Mitte Januar 2025 Pavel Kaderabek Leistenverletzung Mitte Januar 2025 Arthur Chaves Prellung Ein paar Tage Florian Grillitsch Knöchelverletzung Etwa eine Woche

Die Abwesenheit dieser Schlüsselspieler könnte besonders in der Defensive ein Problem darstellen, da Hoffenheim in dieser Saison bereits anfällig für Gegentore war.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Hoffenheim - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Schlüsselstürmer: Adam Hlozek

Mittelfeld-Duo: Diadie Samassekou, Anton Stach

Schlüsselfigur: Andrej Kramaric (Spielmacher)

In ihrer jüngsten Aufstellung setzt Hoffenheim auf ein 4-2-3-1-System. Das Team vertraut in der Offensive auf die kreativen Fähigkeiten von Andrej Kramaric, der als Spielmacher agiert und stets gefährlich im letzten Drittel ist. Im Sturmzentrum sorgt Adam Hlozek für die Tore.

Diadie Samassekou und Anton Stach bilden ein solides Mittelfeld-Duo, das nicht nur defensiv stabilisiert, sondern auch den Aufbau nach vorne unterstützt. Die Außenverteidiger Valentino Gendrey und David Jurasek flanken häufig und helfen, die Breite des Spielfelds zu nutzen.

Ein weiterer Fokus liegt auf kompaktem Verteidigen, besonders in den ersten 30 Minuten, um die anfällige Abwehr in dieser Phase zu schützen.

Hoffenheim vs Gladbach Prognose: Analyse Gladbach

Gladbachs jüngste Leistungen: SUNSU

Borussia Mönchengladbach zeigt momentan eine durchwachsene Form. In den letzten fünf Liga-Spielen haben sie zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage erzielt.

Besonders auffällig ist, dass sie in den letzten vier Pflichtspielen im Schnitt 2,00 Tore pro Spiel erzielt haben und auch eine Weiße Weste mit einem Clean Sheet beibehalten konnten. Gladbach hat in dieser Saison in 86 Prozent ihrer Spiele mindestens ein Tor erzielt, was auf eine starke Offensivleistung hinweist.

Mit Gerardo Seoane als Trainer zeigt das Team eine solide Performance und strebt sicher an, seine erfolgreiche Serie fortzusetzen, insbesondere gegen ein verletzungsgeplagtes Hoffenheim.

Gladbachs Schlüsselspieler

Borussia Mönchengladbachs Schlüsselspieler für dieses Spiel wird zweifellos Tim Kleindienst sein, der mit neun Toren in dieser Saison der Top-Scorer des Teams ist. Ein weiteres Augenmerk wird auf Alassane Plea liegen, der als offensiver Mittelfeldspieler agiert und ein Katalysator im Angriff von Gladbach ist. Seine Spielweise könnte für Hoffenheims Abwehr schwer zu kontrollieren sein.

Ein wichtiger individueller Kampf auf dem Spielfeld könnte sich zwischen Tim Kleindienst und Hoffenheims Innenverteidigern Stanley Nsoki und Arthur Chaves entfalten. Beide Abwehrspieler werden versuchen, Kleindiensts Torinstinkt zu unterbinden, was entscheidend für den Spielverlauf im Hoffenheim Gladbach Tipp sein könnte.

Erwartete Aufstellung für Gladbach:

Torwart: Moritz Nicolas

Abwehr: Joe Scally, Ko Itakura, Nico Elvedi, Lukas Ullrich

Mittelfeld: Rocco Reitz, Philipp Sander, Franck Honorat, Alassane Plea, Robin Hack

Angriff: Tim Kleindienst

Die Leistung dieser Schlüsselspieler könnte maßgeblich den Ausgang der Partie beeinflussen.

Gladbachs Sperren & Verletzungen

Borussia Mönchengladbach hat momentan mehrere verletzte Spieler, was ihre Einsatzfähigkeit und die taktischen Optionen deutlich einschränkt.

Ausfälle können insbesondere die Tiefe im Kader beeinflussen und zu einer Herausforderung bei der Mannschaftsaufstellung führen.

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback Florian Neuhaus Hüftverletzung Fraglich Tomas Cvancara Rückenverletzung Fraglich Grant-Leon Ranos Muskelverletzung Fraglich Nathan N’Goumou Muskelverletzung Anfang Januar 2025

Glücklicherweise hat Gladbach keine Spieler, die gesperrt sind, was bedeutet, dass Trainer Gerardo Seoane zumindest auf den Großteil seines verfügbaren Kaders zurückgreifen kann.

Trotz der Verletzungen hat Gladbach bewiesen, dass sie auch ohne einige Schlüsselspieler gut performen können, was sich in ihren letzten Ergebnissen widerspiegelt. Dennoch wird es interessant sein zu sehen, wie sie mit diesen Einschränkungen in der Hoffenheim vs Gladbach Prognose agieren.

Gladbach - taktische Analyse und Aufstellung:

Formation: 4-2-3-1

Kernstürmer: Tim Kleindienst

Mittelfeld: Der taktische Mittelpunkt wird von Rocco Reitz und Philipp Sander gebildet, unterstützt von Alassane Plea.

Abwehr: Die Abwehrlinie besteht aus Joe Scally, Ko Itakura, Nico Elvedi und Lukas Ullrich.

Defensive Stabilität: Gladbach hat in den letzten fünf Spielen nur zweimal eine Weiße Weste behalten, zeigt aber eine solide Verteidigung.

Die Strategie von Gerardo Seoane setzt stark auf eine gut koordinierte Abwehr und schnelle Konter. Die beiden Flügelspieler, Franck Honorat und Robin Hack, tragen maßgeblich dazu bei, Druck auf die Gegner auszuüben und Chancen für Kleindienst zu kreieren.

Unser Hoffenheim - Gladbach Tipp: Sieg Gladbach

Die letzten Begegnungen zwischen Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach waren immer spannend und torreich. Gladbach hat die letzten Begegnungen dominiert und insgesamt vier von fünf Spielen gewinnen können.

Hoffenheim hingegen konnte nur ein einziges Mal die Oberhand gewinnen, erzielte dabei aber ein beeindruckendes 4:3 vor heimischem Publikum. Insgesamt haben beide Teams gezeigt, dass sie die Fähigkeit besitzen, viele Tore zu erzielen, was auf ein spannendes und torreiches Spiel am 21. Dezember 2024 hinweist.

Der Austragungsort für das Spiel am 21. Dezember 2024 zwischen Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach ist die PreZero Arena in Sinsheim, die eine Kapazität von etwa 30.150 Zuschauern hat. Hoffenheim, als Heimmannschaft, könnte versuchen, kompakter zu spielen und sich auf schnelle Konter zu verlassen. Gladbachs starke Offensive wird wahrscheinlich versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, besonders über die Flügel.