Hoffenheim - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 06:00 Uhr Hoffenheim - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Störche gleich im freien Fall?

Unser Hoffenheim - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Als Aufsteiger werden es die Kieler im deutschen Oberhaus gewiss nicht einfach haben. Ob es in unserem Wett Tipp heute für einen Sieg in Sinsheim reicht, ist mehr als fraglich.

Zuletzt haben sich beide Konkurrenten in der ersten Runde des DFB-Pokals nicht mit Ruhm bekleckert und sind nur knapp einer Blamage entgangen. Am ersten Bundesliga-Spieltag gilt es vor allem für die TSG aus Sinsheim, eine Schippe in der Hoffenheim Kiel Prognose draufzulegen.

Die Kieler Störche sind als Underdog gesetzt und wollen in der Rhein-Neckar-Arena für eine Überraschung sorgen. Dies dürfte in unserem Hoffenheim Kiel Wett Tipp heute aber nicht gelingen. Wir spielen „Sieg Hoffenheim“ zu einer Quote von 1.65 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Kiel auf „Sieg Hoffenheim“:

Die TSG holte aus den letzten 4 BL-Heimspielen 10 Punkte (3S, 1U).

Holstein Kiel startet als Aufsteiger in die neue Saison.

Mit 138,95 Millionen Euro zeichnen sich die Sinsheimer durch mehr als den 4-fachen Kader-Marktwert der Gäste (32,35 Mio.) aus.

Hoffenheim vs Kiel Quoten Analyse:

Die Wettanbieter schließen sich mit interessanten Hoffenheim Kiel Quoten nahtlos an und sehen ebenfalls die Kraichgauer auf heimischem Boden in der klaren Favoritenrolle. Es ist damit zu rechnen, dass die TSG ihre erfolgreiche Liga-Heimbilanz auch in der neuen Saison fortsetzt. Der Direktvergleich untermauert diesen Gedankengang. Immerhin setzte sich Hoffenheim beim bisher einzigen Aufeinandertreffen souverän mit 5:1 durch.

Tipp-Freunde, die erneut von sechs oder mehr Toren ausgehen, dürfen sich bei Betano über den 6,90-fachen Wetteinsatz freuen. Attraktive Hoffenheim Kiel Wettquoten, die mit dem Betano Bonus (20 Euro Gratiswette und 100 Prozent bis 80 Euro Einzahlungsbonus) abgesichert werden können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Kiel Prognose: Startet die TSG siegreich?

In der vergangenen Saison konnten die Recken aus Sinsheim durchaus überzeugen und standen nach 34 Spieltagen auf Platz 7. Somit qualifizierte sich Hoffenheim für die Europa League. Zuletzt waren die Kraichgauer 2020/21 dort vertreten und schafften den Sprung bis in die Zwischenrunde.

Dass die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo das Ticket fürs internationale Geschäft löste, lag in erster Linie an den starken Heim-Leistungen zum Saisonende. Drei Siege und ein Remis sprechen für sich. Die Erfolgserlebnisse sprangen gegen Augsburg (3:1), Gladbach (4:3) und Bayern München (4:2) heraus.

Deutlich weniger erfolgreich verlief die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nachdem die ersten zwei Paarungen gegen Walldorf und Elversberg zu Erfolgserlebnissen geführt hatten, kamen ein Remis und zwei Niederlagen zum Vorschein. Im DFB-Pokal egalisierte Hoffenheim bei den Würzburger Kickers einen zweimaligen Rückstand, um sich letztlich im Elfmeterschießen durchzusetzen.

Hoffenheim - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 5:3 n.E. Würzburger Kickers (A), 4:2 Bayern München (H), 6:0 SV Darmstadt (A), 1:1 RB Leipzig (H), 2:3 VfL Bochum (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:2 Aachen (A), 2:1 Hannover 96 (A), 1:1 Fortuna Düsseldorf (H), 1:0 Wiesbaden (A), 1:3 1. FC Kaiserslautern (H).

Letzte Spiele Hoffenheim vs. Kiel: 5:1 (H).

Holstein Kiel war in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga unterwegs und stellte hinter dem FC St. Pauli den zweiten Platz sicher. Somit war der erstmalige Aufstieg ins deutsche Oberhaus perfekt.

Die Chancen auf einen langfristigen Verbleib stehen jedoch schlecht. Mit 32,35 Millionen Euro zeigt Kiel den niedrigsten Kader-Marktwert auf und dürfte keinen leichten Stand gegen die große Konkurrenz haben. Die finanziellen Mittel sind stark begrenzt und somit wurden in der Sommerpause nur 3,2 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Im Großen und Ganzen konnte der Kader bis auf den Abgang von Mittelfeld-Akteur Philipp Sander beisammen gehalten werden.

Auswärts praktizierten die Störche im Vorjahr guten Fußball und gewannen 12 der 17 Duelle. Zudem standen drei Remis und zwei Niederlagen zu Buche, wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass die Konkurrenz in der Bundesliga deutlich stärker ausfällt. Kiel erzielte in jedem Fernduell mindestens ein Tor und der Abwehrverbund hielt in mehr als 50 Prozent der Auswärtsspiele die Null.

Die Elf von Trainer Marcel Rapp absolvierte in der Sommerpause nur ein Testspiel. Dieses brachte gegen Gladbach eine knappe 0:1-Niederlage mit sich. In der ersten Runde des DFB-Pokals entgingen die Kieler in Aachen nur knapp einer Blamage und setzten sich dank eines Last-Minute-Erfolgs mit 3:2 durch.

Wer seinen Hoffenheim Kiel Tipp von unterwegs aus spielen möchte, kann bedenkenlos die innovative Merkur Bets Sportwetten App nutzen.

So seht ihr Hoffenheim - Kiel im TV oder Stream:

24. August 2024, 15:30 Uhr, Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Sport, Sky Go

Da es sich um ein Samstagsspiel in der Bundesliga handelt, wird dieses von Sky Sport übertragen. Die Begegnung zwischen Hoffenheim und Kiel ist somit nicht im Free-TV verfügbar. Wer das Match live verfolgen möchte, benötigt ein Abo beim Pay-TV-Anbieter.

Via Live-Stream ist die Bundesliga-Paarung bei Sky Go zu sehen. Auch dort fallen zusätzliche Kosten an.

Hoffenheim vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann, Stach, Akpoguma, Drexler, Grillitsch, Prass, Kramarič, Kadeřábek, Prömel, Bülter, Hložek

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Szalai, Nsoki, Geiger, Micheler, Justvan, Larsen, Berisha

Startelf Kiel: Weiner, Becker, Erras, Ivezic, Holtby, Machino, Remberg, Puchacz, Porath, Bernhardsson, Pichler

Ersatzbank Kiel: Dähne, Engelhardt, Komenda, Geschwill, Rosenboom, Schulz, Knudsen, Kelati, Arp

Beide Mannschaften haben zuletzt im DFB-Pokal den einen oder anderen Stammspieler geschont, um kein Risiko in Bezug auf den ersten BL-Spieltag einzugehen. Bei der Hoffenheim Kiel Prognose werden jedoch beide Teams mit der besten Elf auflaufen.

Vor allem die TSG hat einige Ausfälle zu kompensieren. Dazu zählen unter anderem Ozan Kabak, David Jurasek und Ihlas Bebou. Bei den Gästen überzeugte Lasse Rosenboom im DFB-Pokal mit einem Doppelpack. Ob er mit einem Platz in der Startformation belohnt wird, wird sich zeigen.

Unser Hoffenheim - Kiel Tipp: Sieg Hoffenheim

Die Sinsheimer überzeugten vor allem zum Ende der vergangenen Saison und haben sich das Prädikat „heimstark“ somit durchaus verdient. Die Kieler Störche standen in der 2. Bundesliga auswärts ihren Mann und führten die Auswärtstabelle an. Dennoch ist die dortige Konkurrenz nicht mit jener im deutschen Oberhaus gleichzusetzen.

Hoffenheim ist spielerisch überlegen und agiert zudem auf heimischem Boden. Die Gäste werden in der Rhein-Neckar-Arena keinen leichten Stand haben.