Hoffenheim - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 29.9.24

SPORT1 Betting 28.09.2024 • 08:00 Uhr Hoffenheim - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht das Chaos bei der TSG weiter?

Unser Hoffenheim - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.09.2024 lautet: Zum 125. Jubiläum erhoffen sich die Fans und der Verein einen Heimsieg. Im Wett Tipp heute können wir der TSG aber nicht mehr als einen Punkt zutrauen.

Auch in der Europa League konnte Hoffenheim seinen Krisenmodus nicht beenden. Nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga reichte es am Mittwoch zu Gast beim FC Midtjylland nur zu einem 1:1. Der Treffer zum etwas schmeichelhaften Ausgleich kam auch erst in der 89. Minute zustande. Die nächste Chance für einen Sieg gibt es am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. In diesem Rahmen soll auch das 125-jährige Jubiläum des Klubs gefeiert werden. Anhand der Quoten liegen die Hausherren bei der Hoffenheim Werder Bremen Prognose auch in der Gunst der Bookies knapp vorne.

Wir schätzen die Lage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Happybet den Hoffenheim Werder Bremen Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Werder Bremen auf „Doppelte Chance X2″:

Hoffenheim ist seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg

Bremen kassierte in den 12 Gastspielen im Jahr 2024 lediglich 3 Niederlagen

Die TSG ist so schwach wie zuletzt vor 9 Jahren in eine Saison gestartet

Hoffenheim vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Anhand der Hoffenheim Werder Bremen Quoten ist die Ausgangslage für die TSG gar nicht so hoffnungslos. Die Hausherren gehen mit Siegquoten zwischen 2,25 und 2,38 als leichte Favoriten ins Rennen.

Doch auch die Fans der Norddeutschen dürfen aus Sicht der Wettanbieter hoffen. Denn mit einem Schnitt von 2,80 sind die Hoffenheim Werder Bremen Wettquoten für einen Erfolg der Gäste nur geringfügig höher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Werder Bremen Prognose: War die Bayern-Klatsche des SVW ein Ausrutscher?

Mit einem 3:2-Heimsieg gegen Kiel war Hoffenheim ganz ordentlich in die neue Saison gestartet. Doch das 1:2 am vergangenen Wochenende bei Union Berlin war die dritte Niederlage in Serie. Nach einer schwachen ersten Hälfte stellte Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft um. Kaderabek rückte halbrechts in die Innenverteidigung und Stach ins Deckungszentrum. Zudem kam mit Tohumcu mehr Zweikampfhärte in die Doppelsechs. Diese Umstellung macht Hoffnung für den Hoffenheim Werder Bremen Tipp. .

Trotzdem startete die TSG mit nur drei Punkten so schwach wie zuletzt vor neun Jahren in eine Saison. Kein anderes Team holte seit Beginn des 2. Spieltags so wenige Punkte im Oberhaus wie Hoffenheim (0) und nur Kiel kassierte im Vergleichszeitraum mehr Gegentore (10) als die Kraichgauer (9). Auch daheim wartet die Mannschaft schon seit 22 Partien auf eine „Weiße Weste“. Das 1:4 gegen Leverkusen am vorletzten Spieltag war die erste Pleite nach fünf Heimspielen (4S, 1U).

Mit der Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Partien hintereinander ging der SV Werder sehr selbstbewusst ins Heimspiel gegen die Bayern. Am Ende waren die Männer von Coach Ole Werner gegen den Rekordmeister aber chancenlos und in allen Belangen unterlegen, was die Gesamtschuss-Statistik von 0:25 auch verdeutlicht. An der Weser hofft man nun, dass die 0:5-Klatsche gegen einen übermächtigen Gegner eine Ausnahme war. Mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen war Bremen gut gestartet.

Die Grün-Weißen hatten zu Beginn der Saison vor allem durch ihre Eingespieltheit überzeugen können. Die wenigen Neuzugänge wurden wie so oft unter Coach Werner eher langsam integriert. Probleme macht aber die Offensive. Der SVW kommt 2024/25 ligaweit auf die wenigsten Schüsse (30) und Großchancen (5). Immerhin kann die Mannschaft eine gute Auswärtsbilanz vorweisen und kassierte in den zwölf Gastspielen im Jahr 2024 lediglich drei Niederlagen.

Hoffenheim - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Midtjylland (A), 1:2 Union Berlin (A), 1:4 Leverkusen (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A), 3:2 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:5 Bayern München (H), 2:1 Mainz (A), 2:3 Preußen Münster (A), 0:0 Dortmund (H), 2:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Werder Bremen: 2:1 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 1:2 (H), 4:0 (H)

Lange Zeit war Hoffenheim ein Lieblingsgegner von Werder gewesen. In den ersten 22 Begegnungen im Oberhaus gingen die Kraichgauer nur dreimal als Sieger vom Feld. Doch von den letzten acht BL-Duellen gegen Bremen konnte die TSG sechs gewinnen (1U, 1N).

Die letzte Pleite setzte es im Oktober 2022 mit einem 1:2 in der PreZero Arena. In der vergangenen Saison gaben die Hoffenheimer nur gegen den SVW keinen Punkt ab. Auch Pellegrino Matarazzo ist als Coach gegen die Grün-Weißen noch ungeschlagen (5S, 1U), zumindest bis zur jetzigen Hoffenheim Werder Bremen Prognose.

Bei der TSG ist wieder auf Andrej Kramaric Verlass, der mit vier Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste steht. Trifft der kroatische Nationalspieler auch am Sonntag? Für diesen Hoffenheim Werder Bremen Tipp bekommt ihr bei Winamax eine Quote von 2,45.

So seht ihr Hoffenheim - Werder Bremen im TV oder Stream:

29. September 2024, 17:30 Uhr, PreZero Arena

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr am Sonntag nicht auf Live-Fußball aus der Bundesliga verzichten wollt, braucht ihr ein Abo bei DAZN.

Beim Streaming-Anbieter ist am Sonntag ab 17:30 Uhr das Duell zwischen Hoffenheim und Werder Bremen zu sehen.

Hoffenheim vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann – Kaderabek, Stach, Akpoguma – Gendrey, Grillitsch, Bischof, Bülter – Kramaric, Hlozek – Berisha

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Arthur Chaves, Drexler, Hranac, Lenz, Nsoki, Geiger, Prass, Tohumcu, Bruun Larsen, Moerstedt, Tabakovic

Startelf Werder Bremen: Zetterer – Pieper, Stark, Jung – Agu, Lynen, Köhn – Schmid, Stage – Weiser, Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke (beide Tor), Heitmann, Malatini, Alvero, Bittencourt, Deman, Hansen-Aaröen, Burke, Grüll, Topp

Bei den Hausherren fallen die verletzten Jurasek, Kabak, Becker, Prömel und Bebou aus.

Die Gäste müssen auf den gesperrten Kapitän Friedl verzichten. Zudem sind Veljkovic und Njinmah in der Hoffenheim Werder Bremen Prognose weiterhin verletzt.

Unser Hoffenheim - Werder Bremen Tipp: Doppelte Chance X2

Auf vielen Positionen muss die TSG aktuell auf junge, unerfahrene oder formschwache Spieler setzen. Dem Trainer fehlen die Alternativen. Die aktuelle Situation ist die Quittung für das Chaos, das die Entscheidungsträger mit dem Rauswurf von Sportchef Alexander Rosen verursacht haben.

Zudem ist unklar, ob die Fans am Sonntag ihren Stimmungsboykott beenden. Da Werder sich in diesem Kalenderjahr in der Fremde durchaus wohlgefühlt hat und sicher eine Reaktion auf die Bayern-Pleite zeigen wird, darf man den Gästen gegen einen kriselnden Gegner mindestens einen Punkt zutrauen.