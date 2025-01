Inter Mailand - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 06.01.2025

SPORT1 Betting 06.01.2025 • 10:00 Uhr Inter Mailand - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Italien Wette | Wer holt sich den Titel?

Unser Inter Mailand - AC Milan Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Spiel am 06.01.2025 lautet: Die Nerazzurri sind aktuell sehr formstark und müssen im Wett Tipp heute gegen den Stadtnachbarn in der regulären Spielzeit auch keine Niederlage befürchten.

Das Derby della Madonnina zwischen den beiden Vereinen aus Mailand wurde beispielsweise schon sechsmal in der Champions League ausgetragen. Am Montagabend treffen sich die beiden Vereine aus der lombardischen Metropole nun zum dritten Mal für das Endspiel der Supercoppa Italiana an einem neutralen Ort.

Dieses Jahr wird der Titel erneut in Saudi-Arabien ausgespielt. In der Inter Mailand AC Milan Prognose geht der Meister als Favorit auf den Rasen. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Merkur Bets den Inter Mailand AC Milan Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AC Milan auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Die Rossoneri haben nur eines der letzten 7 Derbys gegen die Nerazzurri gewonnen

Bei den letzten 3 Supercoppa-Teilnahmen ging Inter immer als Sieger vom Feld

Inter hat in den letzten 18 Pflichtspielen gerade mal 1 Niederlage kassiert

Inter Mailand vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Erfolge im Supercoppa-Wettbewerb und die aktuelle Tabellenposition sprechen vor dem Derby für die Nerazzurri. Das spiegelt sich in den Inter Mailand vs AC Milan Quoten wider. So ist der amtierende Meister mit Siegquoten im Schnitt von knapp über 1,80 der Favorit.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Rot-Schwarzen bei den Buchmachern Inter Mailand AC Milan Wettquoten zwischen 4,20 und 4,75. Wenn ihr vor eurer Wette nach einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung sucht, werdet ihr sicher bei uns fündig.

Inter Mailand vs AC Milan Prognose: Wirkt der Trainer-Effekt bei den Rot-Schwarzen weiter?

Zu Beginn der Saison hatte Titelverteidiger Inter in der Serie A ein paar Probleme gehabt und ließ einige unnötige Punkte liegen. Vor allem die Defensive, die im Vorjahr das Prunkstück gewesen war, stand nicht mehr so sicher. Doch inzwischen hat Coach Simone Inzaghi seine Mannschaft wieder in die Spur gebracht. In den jüngsten 18 Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage. In der Liga ist der Meister seit 12 Partien ungeschlagen. Die letzten fünf Pflichtspiele wurden alle gewonnen. Dabei blieb Mailand ohne Gegentor.

So steht Mailand zwar aktuell nur auf Rang 3, könnte aber mit zwei Siegen in den beiden ausstehenden Nachholspielen die Tabellenführung übernehmen. Der Trainer hatte am Donnerstag im Supercup-Halbfinale gegen Atalanta Bergamo seine Stammelf auf den Rasen geschickt. Durch einen Doppelpack von Denzel Dumfries setzte sich Inter schließlich mit 2:0 durch. Die Nerazzurri sind mit acht Siegen bei 12 Versuchen die Nummer zwei im italienischen Supercup. Bei den letzten drei Endspiel-Teilnahmen konnten die Nerazzurri immer gewinnen. Die letzte von vier Niederlagen setzte es 2011. Die Statistiken bestätigen unseren Inter Mailand AC Milan Tipp.

Einen Tag vor dem Jahreswechsel war es so weit: Nach einem holprigen und wechselhaften Start in die Saison 2024/25 wurde bei der AC Milan Coach Paulo Fonseca entlassen. Die Rossoneri stehen in der Serie A aktuell nur auf Rang 8, 17 Punkte hinter Tabellenführer Napoli. Auch der erste Champions-League-Platz ist acht Zähler entfernt. Allerdings haben die Mailänder im Vergleich zu manchen Kontrahenten noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Der Nachfolger Sergio Conceicao feierte am Freitag im Supercoppa-Halbfinale gegen Juventus sein Debüt.

Der neue Coach nahm in der Startelf im Vergleich zum letzten Ligaspiel gerade mal drei Wechsel vor. Bis zur 70. Minute lag Milan mit 0:1 hinten, drehte dann aber binnen vier Minuten durch einen Elfmeter und ein Eigentor das Spiel. Durch den etwas glücklichen Erfolg stehen die Rot-Schwarzen das 13. Mal im Supercup-Endspiel. Siebenmal hat der Verein den Wettbewerb schon gewonnen. Demgegenüber stehen fünf Endspielniederlagen. Der letzte Titel stammt aus dem Jahr 2016, die jüngsten Finals 2018 und 2022 gingen verloren.

Inter Mailand - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Atalanta Bergamo (H), 3:0 Cagliari (A), 2:0 Como (H), 2:0 Udinese, 6:0 Lazio Rom (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Juventus Turin (A), 1:1 AS Rom (H), 1:0 Hellas Verona (A), 0:0 Genua (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs AC Milan: 1:2 (H), 2:1 (A), 5:1 (H), 1:0 (H), 2:0 (A)

Bei der Inter Mailand AC Milan Prognose ist ein Blick auf den direkten Vergleich natürlich wichtig. Am 5. Spieltag der laufenden Serie-A-Saison entschieden die “Rossoneri” das Derby als Auswärtsmannschaft im San Siro mit 2:1 für sich. Das war die erste Niederlage für die Nerazzurri gegen den Rivalen nach sechs Erfolgen.

Im Supercup-Endspiel waren beide Mannschaften bisher zweimal aufeinander getroffen. Das erste Finale gewann im August 2011 in Peking die AC Milan mit 2:1. Vor zwei Jahren standen sich beide Nachbarn auch in Riad im Kampf um den Supercoppa-Titel gegenüber. Hier setzte sich Inter mit 3:0 durch.

Inter ist seit fünf Pflichtspielen ohne Gegentor. Setzt sich diese Serie auch gegen den Nachbarn fort? Für den Inter Mailand - AC Milan Tipp “Milan unter 0,5 Tore” bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 2,40.

Inter Mailand vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, de Vrij, Bastoni - Dumfries, Calhanoglu, Dimarco, Barella, Mkhitaryan - Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Calligaris, Martinez (Tor), Aidoo, Palacios, Berenbruch, Zielinski, Arnautovic, Buchanan, Correa, Alexiou, Taremi, Carlos Augusto, Asslani, Darmian, Frattesi

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo - Bennacer, Y. Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Jimenez

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani (Tor), Bartesaghi, Calabria, Pavlovic, Vos, Zeroli, Camarda, Jovic, Traoré, Musah, Abraham, Gabbia, Terracciano

Natürlich dürfen wir bei der Inter Mailand AC Milan Prognose auch die Personalsituation nicht vernachlässigen. Rafael Leao verpasste das Supercoppa-Halbfinale gegen Juventus. Ob er am Montag spielen kann, ist noch unklar. Bei den Rossoneri werden Okarfor, Chukwueze und Florenzi sicher ausfallen. Die Nerazzurri müssen ohne Thuram, Pavard, Acerbi und Di Gennaro auskommen.

Unser Inter Mailand - AC Milan Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Der Einzug ins Supercoppa-Finale war ein erster Erfolg für den neuen Milan-Coach. Dieser Sieg war aber auch etwas glücklich zustande gekommen. Nun wartet eine ganz harte Nuss. Denn Inter ist aktuell sehr formstark, hat seine Defensive wieder stabilisiert und legt viel Wert auf den Supercup.

Da die Nerazzurri eine tolle Bilanz im Wettbewerb haben und auch in der jüngsten Vergangenheit im Derby gut aussahen, sind sie auch dieses Mal zu Recht favorisiert. Wir rechnen mit einer engen, torarmen Partie und sichern unseren Tipp durch die “Doppelte Chance” noch etwas ab.