Inter Mailand - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 22.09.2024

Unser Inter Mailand - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 22.09.2024 lautet: Nach einem schwachen Start stehen die Rossoneri im Stadtderby unter Druck. Im Wett Tipp heute droht aber schon die nächste Niederlage.

Am 5. Spieltag der Serie-A-Saison 2024/25 ist es wieder mal Zeit für das „Derby della Madonnina“. In Mailand ist die Stimmung vor diesem Duell aber recht unterschiedlich. Während der Titelverteidiger Inter nur zwei Punkte hinter Platz 1 zurückliegt, hängt der Haussegen bei AC Milan recht schief. Gerüchteweise wackelt der Stuhl von Coach Paulo Fonseca schon bedenklich. Auch bei der Inter Mailand AC Milan Prognose sind die „Diavolo“ die Außenseiter.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Wettanbieter und spielen mit einer Quote von 1,84 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs AC Milan auf „Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore“:

In der vergangenen Spielzeit kassierten die Nerazzurri nur eine Heimpleite

Der Meister holte unter der Woche ein 0:0 bei Man City während die Rossoneri daheim gegen Liverpool ein 1:3 kassierten

Milan hat die letzten 6 Derbys gegen Inter verloren

Inter Mailand vs AC Milan Quoten Analyse:

Der Meister geht wenig überraschend als Favorit ins Derby. Beim Blick auf die Inter Mailand vs. AC Milan Quoten fällt der Unterschied auch recht deutlich aus. Die Quoten für einen Sieg der Heimmannschaft klettern lediglich auf den Höchstwert von 1,67.

Bei den Buchmachern, unter denen sich auch immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay befinden, bekommt ihr dagegen für einen Erfolg der Gäste Inter Mailand AC Milan Wettquoten zwischen 4,75 und 5,25.

Inter Mailand vs AC Milan Prognose: Macht die Abwehr den Unterschied?

Nach der souveränen Meisterschaft im Vorjahr mit 19 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger ging Inter als klarer Favorit in diese Serie-A-Spielzeit. Nach vier Spieltagen sind die Nerazzurri auch noch ungeschlagen. Allerdings hat die Mannschaft von Coach Simeone Inzaghi mit dem 2:2 beim FC Genua und dem 1:1 in Monza schon zweimal Punkte liegen gelassen. So steht der Titelverteidiger auf Rang 3, zwei Punkte hinter Udinese und einen Zähler hinter Napoli. Mit dem dritten Remis im fünften Pflichtspiel dieser Saison konnte der amtierende Meister dann aber sicher zufrieden sein.

Die FC Internazionale holte in der Champions League am Dienstag zu Gast bei Manchester City ein torloses Unentschieden. Vor der Wiederauflage des 2023er CL-Finales hatte der Coach seine Startelf im Vergleich zum Liga-Spiel gegen Monza auf sieben Positionen verändert. Aus einer kompakten Abwehr heraus verdienten sich die Gäste den Punkt. Schon in der Vorsaison hatte Inter mit nur 22 Gegentoren in 38 Partien die beste Defensive der Serie A. Aktuell steht der Meister in der Liga bei einem Torverhältnis von 9:3 in der Inter Mailand AC Milan Prognose. In der kompletten Vorsaison kassierte der FCI nur eine Heimpleite.

Nach der Trennung von Stefano Pioli trat Paulo Fonseca bei Milan die Nachfolge auf dem Trainerstuhl an. Die Amtszeit steht aber bisher unter keinem guten Stern. Die Fans waren gegenüber dem neuen Mann gleich skeptisch. Zudem holten die Rossoneri aus den ersten vier Saisonspielen lediglich zwei Punkte. Erst am vergangenen Spieltag glückte mit dem 4:0 gegen Aufsteiger Venedig der erste volle Erfolg. Der Sieg war aber nicht so deutlich wie es das Ergebnis ausdrückt. So steht die AC immerhin auch wie der Stadtnachbar bei neun Toren. Allerdings setzte es auch sechs Gegentore, was Einfluss auf den Inter Mailand AC Milan Tipp hat.

Bisher präsentiert sich Milan als Team ohne Herz, Balance und Identität. Auch der Start in der Champions League ging in die Hose. Dabei führten die Mailänder am Dienstag daheim gegen Liverpool schon nach drei Minuten mit 1:0. Danach war von den Hausherren aber nichts mehr zu sehen. Vor allem bei Standards präsentierte sich die Abwehr desolat. Zudem war das Spiel nach vorne viel zu harmlos, was 8:23 Torschüsse verdeutlichen. Nun könnte das Stadtduell für Fonseca schon zu einem Endspiel werden. Auch die Stimmung bei den Fans droht endgültig zu kippen.

Inter Mailand - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 0:0 Manchester City (A), 1:1 AC Monza (A), 4:0 Atalanta Bergamo (H), 2:0 US Lecce (H), 2:2 FC Genua (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:3 Liverpool (H), 4:0 SSC Venezia (H), 2:2 Lazio Rom (A), 1:2 Parma (A), 2:2 FC Turin (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs AC Milan: 2:1 (A), 5:1 (H), 1:0 (H), 2:0 (A), 1:0 (H)

Das Derby della Madonnina wurde bisher 239 Mal ausgetragen. Inter liegt in der Bilanz mit 91 Siegen zu 79 Niederlagen vorne (69 U). Schaut man auf die vergangenen 34 Vergleiche haben die Nerazzurri mit 19 Erfolgen und acht Remis klar die Nase vorne.

Die Rossoneri konnten in diesem Zeitraum nur sieben Partien für sich entscheiden. Der letzte Erfolg der AC war ein 3:2 im September 2022. Die letzten sechs Derbys gingen alle an den FC Internazionale.

Gewinnen die Schwarz-Blauen auch am Sonntag, stellt man mit sieben Derby-Siegen in Folge einen neuen Rekord auf. In den letzten sechs Duellen mit dem Nachbarn kam Milan nur auf zwei Tore und blieb viermal ohne einen eigenen Treffer.

Inter Mailand vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mikhitaryan, DiMarco - Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Damian, Frattesi, Zielinski, Asllani, Taremi, Arnautovic, Correa

Startelf AC Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez - Fofana, Loftus-Cheek - Pulisic, Reijnders, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Emerson Royal, Gabbia, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Abraham, Jovic

Die Hausherren können in der Inter Mailand AC Milan Prognose personell aus dem Vollen schöpfen.

Die Gastmannschaft muss dagegen ohne Spieler wie Thiaw, Florenzi, Bennacer und Sportiello auskommen. Nach den CL-Partien kann es zu Wechseln in der Startelf kommen.

Unser Inter Mailand - AC Milan Tipp: Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore

Zlatan Ibrahimovic, aktuell bei Milan als Chef-Berater aktiv, forderte nach der Pleite gegen Liverpool Charakter, Persönlichkeit und Geschlossenheit. Doch was „Ibra“ wirklich von den Rossoneri bekommen wird, ist fraglich. Denn die Mannschaft hat in fast allen Teilen große Baustellen. So droht die nächste Derby-Pleite. Denn Coach Fonseca konnte noch keine Einheit aus seinen Spielern formen und auch kein System implementieren.

Auf der Gegenseite lässt Inter zwar manchmal den einen oder anderen Punkt liegen, ist in wirklich wichtigen Spielen wie dem CL-Gastspiel bei Man City aber zur Stelle. Das Duell gegen die Nachbarn wird für den amtierenden Meister natürlich auch sehr wichtig. So rechnen wir mit einem Sieg des Heimteams, bei dem auch ein paar Treffer erzielt werden.