Inter Mailand - Bologna Tipp, Prognose, Quoten 15.01.2025

SPORT1 Betting 14.01.2025 • 12:00 Uhr Inter Mailand - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Setzt Inter Tabellenführer Napoli mit einem Sieg unter Druck?

Unser Inter Mailand - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 15.01.2025 lautet: Die Favoritenrolle ist in diesem Duell klar vergeben. Inter Mailand will ganz vorne anklopfen, im Wett Tipp heute fallen in dieser Partie auch mehrere Tore.

Am 15. Januar 2025, um 20:45 Uhr, wird das Giuseppe Meazza-Stadion zum Schauplatz eines aufregenden Serie-A-Duells zwischen Inter Mailand und Bologna. Inter, derzeit auf Platz 2 der Tabelle mit 43 Punkten, trifft auf das siebtplatzierte Bologna, das 29 Punkte auf dem Konto hat.

Die Nerazzurri sind mit Quoten von rund 1,45 der klare Favorit bei den Buchmachern in der Inter Mailand Bologna Prognose.

Daher lautet unser Inter Mailand Bologna Wett Tipp heute: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Bologna auf „Über 2,5 Tore“:

Inter erzielte in dieser Saison durchschnittlich 2,56 Tore pro Serie-A-Spiel.

Bologna erzielte in 83 Prozent der Liga-Spiele ein Tor, was auf eine offensive Herangehensweise hindeutet.

Inter erzielte in 21 aufeinanderfolgenden Partien in diesem Wettbewerb ein Tor, das sollte auch im Inter Mailand gegen Bologna Tipp gelingen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Bologna Quoten Analyse:

Mein empfohlener Wett-Tipp ist, auf mehr als 2,5 Tore in diesem Spiel zu setzen. Diese Vorhersage basiert auf der starken Offensivleistung beider Teams und den bisherigen Begegnungen. Der Heimsieg ist bei den Inter Mailand vs. Bologna Quoten mit 1,46 sehr niedrig gehalten, diese könnt ihr auch in diversen Sportwetten Apps anspielen.

Ein Remis würde Quoten rund um 4,40 einbringen. Der Auswärtssieg ruft hohe Inter Mailand gegen Bologna Wettquoten von 7,00 auf den Plan. Diese sollte man aber wohl nicht ohne einen passenden Sportwetten Bonus anvisieren.

Inter Mailand - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Venezia (A), 2:3 AC Milan (N), 2:0 Atalanta Bergamo (H), 3:0 Cagliari (A), 2:0 Como (H).

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:2 AS Rom (H), 2:3 Hellas Verona (H), 2:0 FC Turin (A), 1:0 Fiorentina (H), 0:0 Benfica Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Bologna: 1:0 (A), 1:2 n.V. (H), 2:2 (H), 0:1 (A), 6:1 (H).

Inter hat in dieser Saison in jedem Heimspiel ein Tor erzielt, Bologna hat immerhin in 83 Prozent der Spiele ein Tor beisteuern können.

Die Inter Mailand Bologna Prognose: Ein Spiel mit über 2,5 Toren. Dieses Spiel verspricht, ein spannendes und torreiches Duell zu werden.