Inter Mailand - Napoli Tipp, Prognose & Quoten 10.11.2024

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 11:00 Uhr Inter Mailand - Napoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Marschieren die Nerazzurri an die Tabellenspitze?

Unser Inter Mailand - Napoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 10.11.2024 lautet: Die Lombarden scheinen momentan kaum zu stoppen und gelten auch in unserem Wett Tipp heute gegen den momentanen Tabellenführer aus Neapel als Favorit.

Inter Mailand ließ unter der Woche mit einem knappen 1:0 in der Königsklasse gegen den englischen Vizemeister Arsenal aufhorchen. Dabei zeigten sich die Kicker aus der Lombardei eiskalt und verwerteten ihre einzige Großchance per Elfmeter. Eben jede Kaltschnäuzigkeit ist auch in unserer Inter Mailand Napoli Prognose gefragt. SSC Neapel wurde zuletzt nach fünf Siegen in Serie auf heimischem Boden mit 0:3 von Atalanta Bergamo abgefertigt.

Zweifelsohne handelt es sich hierbei um ein Gipfeltreffen in der Serie A. In unserem Inter Mailand Napoli Wett Tipp heute sehen wir die Hausherren vorne und spielen “Sieg Inter Mailand” zu einer Quote von 1,85 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Napoli auf “Sieg Inter Mailand”:

Inter gewann 4 der 6 bisherigen Serie-A-Heimspiele (1U, 1N).

Die Nerazzurri stellen mit 677,3 Millionen Euro den teuersten Kader der Serie A.

Seit Februar 2020 hat Napoli im Giuseppe-Meazza-Stadion nicht mehr gegen Inter gewonnen (1U, 4N).



Inter Mailand vs Napoli Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern sind die starken Leistungen der Hausherren aus der Lombardei nicht entgangen. Inter Mailand Napoli Quoten von durchschnittlich 1,85 für den Heimsieg untermauern diesen Umstand. Da die Lombarden vier der letzten fünf Heimspiele gegen den derzeitigen Liga-Primus siegreich gestalteten, hat der Wert durchaus seine Daseinsberechtigung. Der Auswärtssieg wirft hingegen eine Mega-Quote von 4,10 ab - für einen Erfolg des aktuellen Tabellenführers wohlgemerkt.

Obwohl neun der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen im Giuseppe-Meazza-Stadion zwischen beiden Teams zu weniger als 2,5 Tore führten, legt Merkur Bets eine recht ausgeglichene Verteilung der Inter Mailand Napoli Wettquoten am Markt “Over/Under 2,5 Tore” an den Tag. Dabei bewegen sich die Werte zwischen 1,83 und 1,91. Zudem bietet Merkur Bets für seine deutschen Kunden einen steuerfreien Wettabschluss. Detaillierte Infos zum Bookie sind unserer Merkur Bets Bewertung zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Napoli Prognose: Punktet Napoli in Mailand?

Inter feierte in der vergangenen Saison die 20. Meisterschaft und möchte den Titel in diesem Fußballjahr verteidigen. Momentan bahnt sich ein Zweikampf zwischen Neapel und den Nerazzurri an.

Beide Mannschaften trennt vor dem Inter Mailand Napoli Tipp nur ein magerer Zähler voneinander. Mit einem Sieg könnten die Lombarden vorbeziehen und die Tabellenspitze beanspruchen.

Vor allem defensiv zeigte sich das Team von Trainer Simone Inzaghi zuletzt auf der Höhe und hielt wettbewerbsübergreifend dreimal die Null, wobei unter der Woche beim 1:0 gegen Arsenal ebenfalls das Glück zur Seite stand. Vier der insgesamt sieben Erfolge im italienischen Oberhaus verbuchten die Mailänder auf heimischem Boden. Zudem mussten ein Remis und eine Niederlage hingenommen werden.

Mit 15 Toren ist die Offensive zu Hause extrem gefährlich. Der Defensivverbund stand nicht immer sicher und musste sich bisweilen acht Gegentore ankreiden lassen. Zwei Drittel der Ansetzungen auf heimischem Boden brachten im italienischen Oberhaus drei oder mehr Tore mit sich. Dennoch hielt die Abwehr in drei der sechs Heimspiele einen “Clean Sheet”. Ob es in unserer Inter Mailand Napoli Prognose für einen weiteren Sieg ohne Gegentor reicht, ist jedoch fraglich.

Inter Mailand - Napoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Arsenal (H), 1:0 Venezia FC (H), 3:0 FC Empoli (A), 4:4 Juventus Turin (H), 1:0 Young Boys (A).

Letzte 5 Spiele Napoli: 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:0 AC Milan (A), 1:0 US Lecce (H), 1:0 FC Empoli (A), 3:1 Calcio Como (H) .

Letzte Spiele Inter Mailand vs. Napoli: 1:1 (H), 1:0 (A), 3:0 (A), 1:3 (A), 1:0 (H).



Bereits am ersten Spieltag musste Neapel beim 0:3 bei Hellas Verona einen Dämpfer hinnehmen, meldete sich aber mit einer eindrucksvollen Serie von acht Siegen und einem Remis zurück. Diese nahm am vergangenen Spieltag vor heimischer Kulisse mit einem 0:3 gegen Atalanta Bergamo ein jähes Ende.

Dabei ließen die Schützlinge aus dem Süden Italiens jeglichen Zug zum gegnerischen Tor vermissen und spielten über die gesamten 90 Minuten keine einzige Großchance heraus.

Dennoch reichen 25 erbeutete Punkte derzeit für den Platz an der Sonne. Auf gegnerischem Boden wurden zehn Zähler in fünf Spielen geholt (3S, 1U, 1N). Neben dem 2:0 gegen AC Milan sprangen zwei weitere Auswärtssiege beim FC Empoli (1:0) und Cagliari Calcio (4:0) heraus. In zwei der fünf Partien auf gegnerischem Boden verpasste der Tabellenführer einen eigenen Treffer. Die Defensive hielt in vier der acht Paarungen in der Fremde die Null und ließ auswärts nur drei Gegentore zu.

So seht ihr Inter Mailand - Napoli im TV oder Stream:

10. November 2024, 20:45 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN



DAZN nennt die Exklusivrechte für die Übertragung der Serie A sein Eigen.

Aus diesem Grund wird das Match zwischen den Nerazzurri und den Partenopei lediglich beim Streaming-Dienstleister zu sehen sein.

Inter Mailand vs Napoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, de Vrij, Bisseck - Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian - Taremi, La. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Asllani, Barella, Mkhitaryan, Arnautovic, Buchanan, Thuram

Startelf Napoli: Meret - di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, M. Olivera - Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay - Politano, R. Lukaku, Kvaratskhelia

Ersatzbank Napoli: Caprile, Contini, Juan Jesus, Mazzocchi , Rafa Marin, Spinazzola, Zerbin, Neres, Ngonge, Raspadori, Simeone

Inter Mailand hat vor dem Spitzenspiel keine Ausfälle von Stammspielern zu beklagen und wird voraussichtlich mit seiner besten Elf auflaufen. Dabei ist vor allem die Offensive mit Lautaro Martínez und Marcus Thuram gefürchtet. Beide erzielten zusammen zwölf Tore und wollen ihren Zug zum Tor mit einem weiteren Treffer in der Inter Mailand vs Napoli Prognose krönen.

Neapel hat seinen einstigen Goalgetter Victor Osimhen an Galatasaray ausgeliehen und zudem mit Romelu Lukaku (4 Tore) noch keinen adäquaten Ersatz verpflichtet. Derzeit fungiert Linksaußen Khvicha Kvaratskhelia mit fünf Toren als treffsicherster Spieler in den eigenen Reihen. In den letzten drei Serie-A-Duellen verbuchte er jedoch nur einen Treffer.

Unser Inter Mailand - Napoli Tipp: Sieg Inter Mailand

SSC Neapel hat zuletzt gegen Atalanta Bergamo bewiesen, dass der Spitzenreiter durchaus zu knacken ist. Obwohl wir von keinem deutlichen Sieg der Lombarden ausgehen, räumen wir den Hausherren Vorteile ein.

Somit dürfte es nach dem Match einen neuen Tabellenführer in der Serie A geben. Inter stellt hinter Atalanta (29) mit 25 Toren die beste Offensive der Liga und wird der Defensive der Gäste Probleme bereiten. Der Direktvergleich beider Teams gibt uns recht. Inter hat nämlich vier der letzten fünf direkten Kräftemessen im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen die Kicker aus dem Süden Italiens gewonnen.