Inter Mailand - Parma Tipp, Prognose, Quoten | 06.12.2024

Unser Inter Mailand - Parma Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.12.2024 lautet: Der amtierende Meister aus Mailand will in unserem Wett Tipp heute gegen den Aufsteiger aus Parma seinen Rückstand auf die Tabellenspitze verringern.

Das letzte Duell von Inter gegen Florenz wurde aufgrund eines Zusammenbruchs von Edoardo Bove, der sofort in eine Klinik gebracht wurde, abgebrochen. Zuvor feierten die Mailänder einen deutlichen 5:0-Erfolg bei Hellas Verona. Dabei reichten bereits die ersten starken 45 Minuten, um den Gegner in Grund und Boden zu spielen.

Mit einer ähnlichen Leistung dürfte es in unserer Inter Mailand Parma Prognose zu einem weiteren Erfolgserlebnis reichen. Trotzdem sollten die Mannen aus dem Norden Italiens keineswegs unterschätzt werden. Zuletzt sorgte Parma nämlich mit einem 3:1 gegen Lazio Rom für eine Überraschung.

Dennoch dürfte es gegen die Nerazzurri sehr eng werden. Unser Inter Mailand Parma Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,85 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Parma auf “Beide Teams treffen”:

Inter Mailand traf bisweilen in jedem Serie-A-Heimspiel.

Parma verpasste nur in einem von 6 Fernduellen im italienischen Oberhaus einen eigenen Treffer.

5 der vergangenen 6 direkten Aufeinandertreffen in der Lombardei führten zwischen beiden Teams zu beiderseitigen Toren.

Inter Mailand vs Parma Quoten Analyse:

Die Inter Mailand Parma Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt lassen die Lombarden als klaren Favoriten auf den Sieg erkennen. Dieser bringt durchschnittlich den 1,2-fachen Wetteinsatz mit sich. Wer an ein Fußballwunder glaubt, erhält für den Sieg von Parma sogar deutlich mehr als den zehnfachen Wetteinsatz.

Zudem deuten die Inter Mailand Parma Wettquoten in der Betano App auf eine offensiv geführte Paarung hin, die mindestens drei oder mehr Tore zum Vorschein bringt. Für diesen Spielausgang stellen die Bookies durchschnittliche Inter Mailand gegen Parma Wettquoten von 1,37 in Aussicht. Entgegen unserer Einschätzung tendieren die Wettanbieter nicht zwingend zu beiderseitigen Toren.

Inter Mailand vs Parma Prognose: Verkürzt Inter den Rückstand auf den Tabellenführer?

Inter Mailand war in der vergangenen Saison sehr erfolgreich und holte die nationale Meisterschaft. Auch in dieser Spielzeit will das Team von Trainer Simone Inzaghi ganz oben mitspielen und den Titel verteidigen. Die Leistungen zuletzt konnten sich durchaus sehen lassen. Seit nunmehr acht Serie-A-Duellen haben die Lombarden nicht mehr verloren.

Dabei haben die Schwarz-Blauen sechs Siege und zwei Remis eingefahren. Dennoch beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Neapel nach wie vor vier Punkte. Aufgrund des Spielabbruchs gegen Florenz haben die Mailänder jedoch ein Duell weniger absolviert.

Die bisher einzige Niederlage in der laufenden Spielzeit kam beim 1:2 im Derby gegen den AC Milan auf heimischem Boden zum Vorschein. Darüber hinaus wurden zu Hause vier Siege und zwei Remis eingefahren. Die Offensive erzielte im eigenen Stadion 16 Tore und ist brandgefährlich.

Defensiv steht Inter alles andere als sicher und hielt nur in einem der vergangenen fünf Heimspiele die Null. Zudem endeten vier der letzten fünf Begegnungen auf heimischem Boden im italienischen Oberhaus mit beiderseitigen Toren und lassen uns somit auch in unserem Inter Mailand Parma Tipp auf Treffer von beiden Seiten schließen.

Inter Mailand - Parma Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 RB Leipzig (H), 5:0 Hellas Verona (A), 1:1 SSC Neapel, 1:0 FC Arsenal (H), 1:0 Venedig FC (H).

Letzte 5 Spiele Parma: 3:1 Lazio Rom (H), 1:3 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Venedig FC (A), 0:1 Genua (H), 2:2 Juventus Turin (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Parma: 2:1 n.V. (H), 2:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (A), 2:2 (H).

Parma feierte in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der Serie B und stieg somit direkt ins italienische Oberhaus auf. Dort sorgten die Mannen von Trainer Fabio Pecchia bisweilen für die eine oder andere Überraschung.

Nach 14 Spieltagen liegt der Klub aus dem Norden Italiens im Mittelfeld und zeigt vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf. In der Inter Mailand vs. Parma Prognose werden keine weiteren Zähler hinzukommen.

Vor allem offensiv ist der Aufsteiger nicht zu unterschätzen und erzielte in der laufenden Spielzeit 20 Tore. Die Abwehr stand zum Teil auf sehr wackeligen Beinen und musste sich 22 Gegentore ankreiden lassen. Nur eines der sechs Duelle auf gegnerischem Boden wurde siegreich gestaltet. Dem 2:1 gegen Venedig stehen auf der anderen Seite vier Remis und eine Niederlage gegenüber. Fünf der sechs Partien führten in der Fremde zu Toren auf beiden Seiten. Nur beim torlosen Remis in Bologna hat Parma einen eigenen Treffer verpasst.

So seht ihr Inter Mailand - Parma im TV oder Stream:

06. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte der Paarung zwischen den Nerazzurri und Parma liegen bei DAZN.

Wer das Match somit verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streaming-Anbieter.

Inter Mailand vs Parma: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, de Vrij, Bastoni - Calhanoglu, Dumfries, Dimarco, Barella, Zielinski - Thuram, La. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Aidoo, Darmian, Asllani, Buchanan, Augusto, Mkhitaryan, Thuram, Arnautovic, Taremi

Startelf Parma: Z. Suzuki - Delprato, Leoni, Balogh, Valeri - Keita, Sohm, Man, Haj Mohamed, Cancellieri - Bonny

Ersatzbank Parma: Chichizola, Corvi, Coulibaly, di Chiara, Valenti, Hernani, Almqvist, Mihaila, Estevez, Camara, Hainaut, Bendyczak, Charpentier

Inter Mailand muss auf Benjamin Pavard verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich beim 1:0-Erfolg in der Königsklasse gegen RB Leipzig und wird vermutlich durch Yann Bisseck in der Startformation ersetzt. Ansonsten kann Trainer Simone Inzaghi aus dem Vollen schöpfen. Offensiv ruhen die Blicke auf Marcus Thuram, der gegen die Leipziger nur von der Bank kam. Mit neun Toren fungiert er nach wie vor als bester Angreifer der Mailänder in der Serie A und wird voraussichtlich Mehdi Taremi aus der Startformation drängen.

Parma hat einige Ausfälle zu beklagen. Dazu zählen Alessandro Circati (IV), Adrian Bernabe (ZM) und Gabriel Charpentier (MS). Da der Kader in der Breite bei weitem nicht so gut aufgestellt ist, wie jener der Mailänder, dürfte es in der Inter Mailand vs Parma Prognose schwerfallen, adäquaten Ersatz zu finden.

Unser Inter Mailand - Parma Tipp: Beide Teams treffen

Die Mailänder sind spielerisch deutlich überlegen und haben darüber hinaus das Heimrecht auf ihrer Seite. Dennoch halten wir die Quote für den Heimsieg für zu niedrig angesetzt und somit nicht spielbar. Der Aufsteiger hat jedoch in dieser Saison bewiesen, dass er in der Ferne immer für einen Treffer zu haben ist. Zudem standen die Lombarden mit neun Gegentoren in sieben Spielen zu Hause alles andere als sicher. Aus diesem Grund räumen wir beiden Teams die Chance auf einen Treffer ein.