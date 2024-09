Inter Mailand - Roter Stern Belgrad Tipp, Prognose, Quote

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 13:04 Uhr Inter Mailand - Roter Stern Belgrad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer holt sich den ersten Dreier?

Unser Inter Mailand - Roter Stern Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Mit dem Heimvorteil und der Qualität gehen die Nerazzurri als klarer Favorit in unseren Wett Tipp heute. Schon zur Pause liegen die Hausherren vorne.

Am Dienstag treffen in Mailand zwei Mannschaften aufeinander, die zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison noch ohne Sieg sind. Während Inter bei Manchester City ein 0:0 holte, kassierte Roter Stern Belgrad am 1. Spieltag eine 1:2-Heimpleite gegen Benfica Lissabon. Wer holt nun den ersten Dreier? Die Inter Mailand Roter Stern Belgrad Prognose hat hier eine klare Antwort parat.

Auch wir kommen zum selben Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Betano den Inter Mailand Roter Stern Belgrad Wett Tipp heute „Halbzeit/Endergebnis 1/1″.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Roter Stern Belgrad auf „Halbzeit/Endergebnis 1/1″:

Roter Stern hat im CL-Hauptwettbewerb alle seine Auswärtsspiele verloren

Die Mailänder sind in der Königsklasse seit 9 Heimspielen ungeschlagen

Inter ist im Europapokal daheim gegen serbische Teams noch ohne Niederlage

Inter Mailand vs Roter Stern Belgrad Quoten Analyse:

Die Inter Mailand Roter Stern Belgrad Quoten sprechen eine deutliche Sprache. Das begründet sich einerseits im Heimvorteil, andererseits haben die Nerazzurri deutlich mehr Qualität im Kader, was bei einem Marktwert von 672 zu 78 Millionen Euro deutlich wird.

So müsst ihr euch für einen Heimsieg mit der Höchstquote von 1,17 begnügen. Auf der Gegenseite könnt ihr aber mit einem Erfolg der Gäste einiges gewinnen. Ein Auswärts-Dreier wird mit Inter Mailand Roter Stern Belgrad Wettquoten im Schnitt von 16,0 belohnt. Doch solch riskante Wetten solltet ihr nur in Ausnahmefällen ohne eine Absicherung spielen. Hierfür bieten sich beispielsweise Gratiswetten an.

Inter Mailand vs Roter Stern Belgrad Prognose: Kann Inzaghi die Defensive stabilisieren?

Drei Spiele in Serie war Inter Mailand zuletzt ohne Sieg. Das einzige Ergebnis in diesem Zeitraum, mit dem der italienische Meister leben konnte, war sicher das 0:0 zum Champions-League-Auftakt bei Manchester City. Doch ein 1:1 in Monza und die 1:2-Pleite im Derby gegen AC Milan waren nicht nach dem Geschmack der Nerazzurri. Am Samstag waren die Männer von Coach Simone Inzaghi dann bei Udinese Calcio zu Gast und sicherten sich mit einem 3:2 den dritten Saisonsieg. Dabei ging auch endlich die Torlos-Serie von Lautaro Martinez zu Ende.

Der Argentinier hatte zuletzt für seinen Verein am 10. Mai gegen Frosinone getroffen. Dieses Mal steuerte der Angreifer einen Doppelpack bei. Die Probleme in der Defensive konnte der FC Internazionale aber nicht abstellen. Die Mailänder notierten bereits sieben Gegentore in sechs Partien. In der vergangenen Spielzeit war die starke Defensive mit lediglich 22 Gegentoren in 38 Partien ein Schlüssel für den Titel. Nun soll der erste Dreier in der laufenden CL-Saison her. Seit neun Heimspielen in der Königsklasse sind die Schwarzblauen ohne Niederlage (7S, 2U) - folgt die Fortsetzung im Inter Mailand Roter Stern Belgrad Tipp?

Der FK Roter Stern gewann im Vorjahr in Serbien die siebte Meisterschaft in Folge. Zudem holte sich Belgrad zum vierten Mal hintereinander den serbischen Pokal. Auch in dieser Saison liegt „Crvena Zvezda“ schon wieder auf Kurs. Obwohl der Serienmeister ein Spiel weniger absolviert hat als die Verfolger, liegt man mit acht Siegen, einem Remis und 27:5 Toren auf Rang 1 und hat drei Punkte Polster auf den Zweitplatzierten. In fünf der neun Liga-Partien erzielten die „Crveno-beli“ vier Treffer. Als Rekord- und vor allem Serienmeister des Landes dürfen die Rot-Weißen auch immer in der Champions League Quali ran.

Den Hauptwettbewerb hat man in diesem Jahr aber erst zum vierten Mal erreicht (alle Teilnahmen seit der Saison 2018/19). Im vergangenen Jahr tat sich Belgrad in der CL-Gruppe G gegen Manchester City, RB Leipzig und den BSC Young Boys mit nur einem Punkt aus sechs Spielen schwer. In dieser Saison startete der Verein in den Playoffs in den Wettbewerb und setzte sich nach einer 1:2-Pleite bei Bodö/Glimt mit einem 2:0-Sieg im Rückspiel daheim doch noch durch. Seit der Spielzeit 1992/93 hat Roter Stern alle seine neun Gastspiele in der CL-Gruppenphase verloren. Kommt es also zu einer Premiere in der Inter Mailand Roter Stern Belgrad Prognose?

Inter Mailand - Roter Stern Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:2 Udinese Calcio (A), 1:2 AC Milan (H), 0:0 Manchester City (A), 1:1 AC Monza (A), 4:0 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele Roter Stern Belgrad: 2:1 Zeleznicar Pancevo (H), 4:0 Partizan Belgrad (A), 1:2 Benfica Lissabon (H), 2:0 Napredak Krusevac (H), 1:0 Radnicki Kragujevac (A)

Letzte Spiele Inter Mailand vs Roter Stern Belgrad: 1:0 (A), 1:1 (H)

Beide Vereine standen sich bisher nur in der Saison 1980/81 im Viertelfinale des Pokals der Landesmeister gegenüber. Das Hinspiel in Mailand endete mit einem 1:1. Das Rückspiel in Belgrad konnten die Italiener aber dann mit 1:0 für sich entscheiden.

Die Nerazzurri sind nach acht Vergleichen mit Vereinen aus Serbien mit sechs Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen. Roter Stern konnte selbst lediglich zwei von 23 Partien gegen Mannschaften aus Italien gewinnen (10U, 11N).

Auf italienischem Boden gab es in elf Versuchen nur einen Sieg (4U, 6N). In den letzten 22 CL-Spielen blieb Inter 13 Mal ohne Gegentor. Das ist seit dem Beginn der Saison 2022/23 der Bestwert unter allen Teams.

Behalten die Hausherren auch am Dienstag eine „Weiße Weste“ und gehen als Sieger vom Platz, wird der Inter Mailand Roter Stern Belgrad Tipp „Sieg Inter zu Null“ in der AdmiralBet App mit einer Quote von 1,85 belohnt.

So seht ihr Inter Mailand - Roter Stern Belgrad im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21:00 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung Stream: DAZN

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Partien der Champions-League-Saison 2024/25 exklusiv bei DAZN zu sehen. So braucht man für das Spiel zwischen Inter Mailand und Roter Stern Belgrad auch ein Abo bei diesem Streaming-Anbieter.

Anpfiff im Stadio Giuseppe Meazza ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Inter Mailand vs Roter Stern Belgrad: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: di Gennaro, Martinez - Palacios, Pavard, Asllani, Dumfries, Arnautovic, Carlos Augusto, de Vrij, Taremi, Zielinski, Correa

Startelf Roter Stern Belgrad: Glazer - Prutsev, Djiga, Drkusic, Rodic - Krunic, Elsnik, Katai, L. Ilic, Milson - Bruno Duarte

Ersatzbank Roter Stern Belgrad: Degenek, Lekovic, Spajic, Kanga, Silas, Sljivic, Dalcio, Ilic, Radonjic, Ndiaye, Maksimovic

Die Gäste aus Belgrad können personell fast aus dem Vollen schöpfen.

Währenddessen müssen die Hausherren in der Inter Mailand Roter Stern Belgrad Prognose vor allem ohne die verletzten Barella und Buchanan auskommen.

Unser Inter Mailand - Roter Stern Belgrad Tipp: Halbzeit/Endergebnis 1/1

Beide Teams wollen den ersten Sieg in dieser CL-Saison, doch am Ende sind die Hausherren der eindeutige Kandidat auf einen Dreier. Heimvorteil und Qualität sprechen in erster Linie für Inter. Zudem bekommt Belgrad in der Königsklasse, vor allem auswärts, immer wieder gegen Top-Teams seine Grenzen aufgezeigt. Auch die Bilanz gegen italienische Mannschaften macht nicht unbedingt viel Hoffnung. Wir rechnen damit, dass die Hausherren schon im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg stellen.