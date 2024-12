Inter Mailand - Udinese Tipp, Prognose, Quoten 19.12.2024

SPORT1 Betting 17.12.2024 • 06:00 Uhr Inter Mailand - Udinese Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Wette | Wer erreicht das Viertelfinale?

Unser Inter Mailand - Udinese Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 19.12.2024 lautet: Der amtierende Serie-A-Meister tanzt aktuell auf drei Hochzeiten. Daran wird sich auch im Wett Tipp heute gegen die Friulani nichts ändern.

Am 28. September standen sich Udinese Calcio und Inter Mailand in der Serie A gegenüber. Nach der 1:2-Derbyniederlage gegen AC Milan waren die Nerazzurri am 6. Spieltag auf Wiedergutmachung aus und setzten sich am Ende in einem offenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten verdient mit 3:2 durch. Am Donnerstag treffen beide Teams in der Coppa Italia erneut aufeinander, dieses Mal aber im Stadio Giuseppe Meazza. Die Quoten der Inter Mailand Udinese Prognose sprechen sich auch dieses Mal für den amtierenden Meister aus.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betway den Inter Mailand Udinese Wett Tipp heute “Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Udinese auf “Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore”:

Von den letzten 14 Vergleichen mit den Nerazzurri konnten die Friulani gerade mal einen gewinnen

Inter ist seit 10 Serie-A-Spielen ungeschlagen

Udinese konnte gerade mal eines der letzten 7 Pflichtspiele gewinnen

Inter Mailand vs Udinese Quoten Analyse:

Die Nerazzurri sind der amtierende Meister und gehören auch in dieser Saison zu den Top-Teams der Serie A. Die “Friulani” sind dagegen auf Rang 9 abgerutscht. So gehen die Gäste im Giuseppe Meazza wenig überraschend anhand der Inter Mailand vs Udinese Quoten als klare Außenseiter ins Rennen.

Für einen Sieg der Bianconeri nach 90 Minuten gibt es Quoten um 8,00. Auf der Gegenseite bekommt ihr in den diversen Sportwetten Apps für ein Weiterkommen der Hausherren in der regulären Spielzeit gerade mal Inter Mailand gegen Udinese Wettquoten von maximal 1,30.

Inter Mailand vs Udinese Prognose: Wie viel Gas gibt Inter im Pokal?

In der vergangenen Woche wollte Inter in der Champions League zu Gast in Leverkusen mit sechs Partien ohne Gegentreffer zum Start einer Saison in der Königsklasse einen neuen Rekord aufstellen. Doch durch den Treffer von Mukiele in der 90. Minute gingen die Mailänder in der BayArena mit einer 0:1-Pleite vom Feld. Coach Simone Inzaghi hatte in der Partie vier Stammkräfte auf die Bank gesetzt und wollte aus einer dichten Defensive heraus punktuelle Nadelstiche setzen. Dieser Plan ging aber nicht auf. Erstmals seit Februar 2022 schaffte Inter in einem Pflichtspiel keinen einzigen Schuss direkt aufs Tor.

Mit 13 Punkten aus sechs CL-Partien und Platz 6 liegen die Nerazzurri aber immer noch voll auf Kurs. In der Serie A muss der Meister allerdings aufpassen, dass er die beiden Top-Teams aus Bergamo und Neapel nicht aus den Augen verliert. Mit dem 6:0 am Montag gegen Lazio Rom wurde ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Dadurch hat der FC Internazionale nur mehr einen bzw. drei Punkte Rückstand auf Platz 2 und 1. Allerdings haben die “Biscione” noch ein Spiel weniger absolviert. In dieser Partie geht es aber gegen das Top-Team Florenz. Gerade in dieser Spielzeit tut sich Inter gegen die direkte Konkurrenz an der Tabellenspitze schwer.

Udinese Calcio war unter dem neuen Coach Kosta Runjaic toll in die neue Saison gekommen. Nach dem 4. Spieltag standen die Friulani an der Tabellenspitze der Serie A. Die Fans begannen schon von der Champions League zu träumen. Tatsächlich wartet der Verein seit der Saison 2013/14 auf die Teilnahme am Europapokal. Doch die Bianconeri konnten das Niveau des guten Starts nicht bestätigen. An den letzten sieben Spieltagen setzte es fünf Niederlagen (1S, 1U).

Vor allem gegen die Top-Teams gibt es für Udine nicht viel zu holen, was nicht das beste Omen für den Inter Mailand Udinese Tipp ist. Am Samstag hatte die Truppe des deutschen Trainers die SSC Neapel zu Gast und lag zur Pause auch mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang sicherte sich Napoli aber einen verdienten 3:1-Sieg. So ist die Mannschaft aus Friaul auf Rang 9 abgerutscht. Der Rückstand auf Platz 6 beträgt schon acht Zähler. 19 erzielte Tore und 25 Gegentreffer sind jeweils die schwächsten Werte in den Top 9 der Tabelle. Mit 8,9 abgefangenen Bällen pro Spiel liegt Udinese jedoch auf Platz 1 der Serie A.

Inter Mailand - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 6:0 Lazio Rom (A), 0:1 Leverkusen (A), 3:1 Parma (H), 1:0 RB Leipzig (H), 5:0 Hellas Verona (A)

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:3 SSC Neapel (H), 2:1 Monza (A), 0:2 Genua (H), 1:1 Empoli (A), 1:2 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Udinese: 3:2 (A), 2:1 (A), 4:0 (H), 3:1 (H), 1:3 (A)

In den Datenbanken finden sich 114 Duelle zwischen beiden Teams. Inter liegt in der Bilanz mit 58 Siegen zu 24 Niederlagen (32U) klar vorne. In Mailand ist die Statistik mit 34 Erfolgen für das Heimteam bei nur zehn Heimpleiten (12U) noch etwas deutlicher.

Von den letzten 14 Vergleichen mit den Nerazzurri konnten die Friulani gerade mal eines für sich entscheiden (2U, 11N). Im September 2022 feierte Udinese einen 3:1-Heimsieg. Der letzte Erfolg zu Gast bei den “Biscione” stammt vom Dezember 2017 (3:1), auch in der Inter Mailand Udinese Prognose wird wohl kein weiterer hinzukommen.

In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen fielen immer mehr als 2,5 Tore. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit einigen Toren. So gibt es bei Interwetten für den Inter Mailand vs. Udinese Tipp “Über 2,5 Tore” eine Quote von 1,60.

So seht ihr Inter Mailand - Udinese im TV oder Stream:

19. Dezember 2024, 21 Uhr, Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Übertragungsrechte für die Coppa Italia liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. So hat der Streamingdienst mit der Serie A, der Coppa Italia und der Supercoppa Italiana die gesamte Bandbreite des italienischen Spitzenfußballs in seinem Portfolio.

Das Duell zwischen Inter Mailand und Udinese beginnt am Donnerstag im Stadio Giuseppe Meazza von Mailand um 21 Uhr.

Inter Mailand vs Udinese: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Calligaris, Palacios, Carlos Augusto, Darmian, Asllani, Zielinski, Frattesi, Buchanan, Taremi, Arnautovic, Correa

Startelf Udinese: Sava - Kristensen, Bijol, Giannetti - Ehizibue, Atta, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura - Thauvin, Lucca

Ersatzbank Udinese: Padelli, Piana, Kabasele, Abankwah, Ebosse, Touré, Rui Modesto, Kamara, Bravo, Brenner, Sanchez

Bei den Gästen fallen Spieler wie Payero, Okoye, Davis, Zarraga und Lovric aus. Die Hausherren müssen ohne Pavard, Acerbi und Di Gennaro auskommen.

Natürlich sind im Pokal auch einige Wechsel in der Startelf wahrscheinlich, was in der Inter Mailand gegen Udinese Prognose berücksichtigt werden sollte.

Unser Inter Mailand - Udinese Tipp: Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore

Natürlich müssen wir berücksichtigen, dass Inter-Coach Simone Inzaghi am Donnerstag ein paar Stammspieler schonen wird. Doch bisher meistern die Nerazzurri den Spagat mit drei Wettbewerben ganz gut und haben mit dem 6:0 gegen Lazio am Montag aufgezeigt.

Die Qualität, der Heimvorteil, die Formkurve und der direkte Vergleich sehen die Gastgeber trotzdem klar vorne. Dabei rechnen wir, wie immer, wenn beide Vereine aufeinander treffen, auch wieder mit ein paar Toren.