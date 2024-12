Ipswich - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 30.12.2024

SPORT1 Betting 30.12.2024 • 09:30 Uhr Ipswich - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Liefert Chelsea an der Portman Road eine große Show ab?

Unser Ipswich - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.12.2024 lautet: Die Blues nehmen gegen den Aufsteiger wieder Tempo auf und dominieren das Geschehen sowie den Wett Tipp heute.

Die letzten beiden sieglosen Spieltage der Blues verunsichern uns in der Ipswich Chelsea Prognose keineswegs. Gemeinsam mit Liverpool (je 20 Punkte) führen Enzo Maresca und seine Spieler die Auswärtstabelle der Premier League an. Zu Gast an der Portman Road trauen wir dem Titelkandidaten einen souveränen Sieg zu.

In unserem Ipswich Chelsea Wett Tipp heute lehnen wir uns nicht sonderlich weit aus dem Fenster, wenn wir bei Happybet eine Quote von 1.95 für einen “Sieg Chelsea (HC -1)” empfehlen, halten das Angebot dennoch für eine profitable Value-Wette.

Darum tippen wir bei Ipswich vs Chelsea auf “Sieg Chelsea (HC -1)”:

Chelsea steht bei den zweitmeisten erwartbaren Toren aller Premier-League-Teams (37,1 xG).

Ipswich hat 4 der letzten 6 Partien in der Premier League zu null verloren.

Nur Southampton (40,7 xGA) und Leicester (38,5 xGA) haben mehr erwartbare Gegentore als Ipswich (37,5 xGA) kassiert.

Ipswich vs Chelsea Quoten Analyse:

Wer es bei den Ipswich Chelsea Wettquoten mit dem Außenseiter hält, sollte sich am besten in der LeoVegas App erkundigen. Der Buchmacher bietet bei seinen Ipswich Chelsea Quoten den 8-fachen Gewinn für einen Heimsieg an und zählt damit zu den Top-Wettanbietern.

Realistisch ist ein Heimsieg in unseren Augen aber nicht. Die Gastgeber sind das einzige Premier-League-Team, dem in dieser Spielzeit noch kein Sieg vor dem heimischen Publikum gelungen ist. Dementsprechend deutlich werden die Gäste aus London mit Quoten von circa 1,40 favorisiert.

Ipswich vs Chelsea Prognose: Kontrolle ist gefordert

Die Portman Road hat in dieser Spielzeit noch keinen Heimsieg von Ipswich Town gesehen. Der Aufsteiger ist mittlerweile das einzige Premier-League-Team dieser Saison, dem ein Sieg im eigenen Stadion verwehrt geblieben ist.

Kieran McKenna und seine Mannschaften müssen sich im Ipswich vs. Chelsea Tipp darauf einstellen, das Kalenderjahr 2024 ohne Sieg im englischen Erstliga-Fußball abzuschließen. Die Gäste blieben zuletzt zwei Ligaspiele in Serie sieglos, sind aber bislang eines der vier Top-Teams in dieser Saison.

Die 1:2-Niederlage gegen Fulham war erst die dritte Premier-League-Niederlage der Blues in dieser Spielzeit. Im Nachgang der Partie sprach Enzo Maresca von fehlender Spielkontrolle nach der Pause, mit der Chelsea den Gegner wieder ins Spiel geholt hatte.

Den Rhythmus der Begegnung sollte seine Mannschaft beim Tabellenvorletzten wieder wesentlich besser bestimmen können. Chelsea sammelte in dieser Spielzeit den drittmeisten Ballbesitz (57,1 Prozent) und gab gleichzeitig die zweitmeisten Torschüsse pro Spieltag ab (6,3).

Ipswich - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ipswich: 0:1 Arsenal (A), 0:4 Newcastle (H), 2:1 Wolverhampton (A), 1:2 Bournemouth(H), 0:1 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:2 Fulham (H), 0:0 Everton (A), 5:1 Shamrock Rovers (H), 2:1 Brentford (H), 3:1 Astana (A).

Letzte 5 Spiele Ipswich vs. Chelsea: 0:7 (A), 1:3 (A), 0:0 (H), 1:2 (A), 1:4 (A).

Darüber hinaus erzielten die Blues mit 37,1 xG nach Liverpool die meisten erwartbaren Treffer der Premier League. Ein klarer Nachweis dafür, dass mit dem Ballbesitz die Angriffe strukturiert vorbereitet werden und das Spielgerät nicht einfach verwaltet wird.

Insbesondere in den bisherigen Gastspielen hatte die Mannschaft von Enzo Maresca mit dieser Philosophie Erfolg. Chelsea holte 2,22 Punkte pro Auswärtsspiel und gewann sechs der bisherigen neun Partien fernab der Stamford Bridge.

Ipswich Town häufte zuletzt reihenweise Niederlagen an und verlor fünf der sechs vorangegangenen Paarungen im englischen Oberhaus. Worüber sich Kieran McKenna primär Gedanken machen sollte, kann nach diesem negativen Trend kaum benannt werden.

Vier der sechs vorangegangenen Paarungen in der Premier League verloren “The Tractor Boys” ohne eigenen Torerfolg. Die Zuschauer sahen an der Portman Road in 44 Prozent der bisherigen Heimspiele keinen Treffer des Aufsteigers.

Wie schwer sich die Gastgeber mit dem Kreieren von Torchancen getan haben, wurde im jüngsten Vergleich mit Arsenal deutlich. Gegen die Gunners (0:1) gab Ipswich drei Schüsse ab. Keiner davon ging aufs gegnerische Tor (0,15 xG).

So seht ihr Ipswich - Chelsea im TV oder Stream:

30. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Portman Road Stadium, Ipswich

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

In Teilen steht die Misere vor dem gegnerischen Kasten mit einem Knick in der Formkurve von Liam Delap zusammen. Der sechsfache Torschütze des Aufsteigers wartet seit dem zwölften Spieltag auf ein Erfolgserlebnis.

Seine Durststrecke könnte einen alternativen Ipswich vs. Chelsea Tipp begünstigen. Mit einer Wette ohne Einzahlung ist “Chelsea gewinnt ohne Gegentor” definitiv eine Überlegung wert.

Ipswich vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ipswich: Muric, Johnson, Woolfenden, O’Shea, Greaves, Davis, Hutchinson, Cajuste, Phillips, Szmodics, Delap

Ersatzbank Ipswich: Walton, Townsend, Harry Clarke, Taylor, Jack Clarke, Broadhead, Burns, Chaplin, Al-Hamadi

Startelf Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Sancho, Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Bettinelli, Disasi, Acheampong, Casadei, Nkunku, George, Joao Felix, Guiu

Cole Palmer ist das Herz im Spiel der Blues. Der 22-jährige Ausnahmekönner erzielte im Kalenderjahr 2024 die meisten Tore aller Premier-League-Spieler (26).

Außerdem ist Palmer (18) nach Mohamed Salah (30) der beste Scorer in dieser Premier-League-Saison. Seine Torgefahr sowie Kreativität im letzten Drittel haben großen Anteil an den zweitmeisten herausgespielten Großchancen (64).

Unser Ipswich - Chelsea Tipp: Sieg Chelsea (HC -1)

Die Blues schließen das Kalenderjahr 2024 erfolgreich ab und zeigen gegen den Aufsteiger aus Ipswich nochmal eine Gala-Vorstellung, in der Cole Palmer und Co. sich in einen Rausch spielen. Der Aufsteiger wird von der enormen individuellen Qualität der Gäste überrumpelt und muss weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten.