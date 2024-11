Ipswich - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 24.11.

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 08:00 Uhr Ipswich - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Startet Man-United-Coach Amorim siegreich?

Unser Ipswich - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.11.2024 lautet: Die Buchmacher fahren in diesem Match eine klare Linie und ernennen die Gäste zum Favoriten. Ob Ruben Amorim im ersten Spiel an der Seitenlinie erfolgreich ist, klärt unser Wett Tipp heute.

Seit der Entlassung von Erik ten Hag übernahm der Niederländer Ruud van Nistelrooy interimsmäßig den Trainerposten bei Manchester United und war durchaus erfolgreich. Zuletzt resultierte ein 3:0-Triumph gegen Leicester City. An eben jene Leistungen wollen die Red Devils in unserer Ipswich Manchester United Prognose nahtlos anknüpfen. Der Aufsteiger aus Ipswich hingegen überraschte vor der Länderspielpause mit einem 2:1-Triumph bei den Spurs und will auch gegen den englischen Rekordmeister für ein kleines Fußballwunder sorgen.

Die Gäste aus Manchester sind gewarnt. In unserem Ipswich Manchester United Wett Tipp heute spielen wir “Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore” zu einer Quote von 2,15 bei Betway .

Darum tippen wir bei Ipswich vs Manchester United auf “Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore”:

Ipswich wartet in der Premier League weiterhin auf den ersten Heimsieg (3U, 2N).

Unabhängig vom Austragungsort haben die Red Devils die letzten 4 Aufeinandertreffen mit dem Underdog siegreich gestaltet.

United zeigt den wesentlich hochwertigeren Kader auf.

Ipswich vs Manchester United Quoten Analyse:

Der sehr deutlich ausfallende Direktvergleich ist auch den Wettanbietern nicht entgangen. Entsprechend fallen die Ipswich Manchester United Quoten am Drei-Weg-Markt aus. Für den Auswärtssieg servieren die Bookies durchschnittlich den 1,61-fachen Wetteinsatz. Im Falle eines Heimsieges steht sogar der fünffache Wetteinsatz im Raum.

Obwohl die Red Devils zwei der letzten drei Fernduelle im englischen Oberhaus torlos bestritten, tendieren die Sportwetten-Anbieter zu drei oder mehr Treffern und preisen diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Ipswich Manchester United Wettquoten von 1,60 ein.

Ipswich vs Manchester United Prognose: Holt der Aufsteiger den ersten Premier-League-Heimsieg?

Erst in der vergangenen Spielzeit realisierte Ipswich Town als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Premier League. Dort verstrichen die ersten zehn Spieltage sieglos (5U, 5N). Zuletzt sorgte die Elf von Trainer Kieran McKenna jedoch bei Tottenham Hotspur für eine Überraschung und setzte sich mit 2:1 durch.

Dabei zeigten sich die Gäste eiskalt im Torabschluss und verwerteten zwei ihrer vier Großchancen. Ob es bei unserem Ipswich Manchester United Tipp zu einer ähnlichen Entschlossenheit der Gastgeber kommt, ist jedoch mehr als fraglich.

Im Portman Road Stadium wartet der Aufsteiger nach wie vor auf den ersten Sieg in dieser Saison und ist offensiv als Totalausfall zu bewerten. Nur vier Tore wurden in fünf Heimspielen erzielt.

Die Abwehr kassierte auf der anderen Seite zu Hause acht Gegentore. 80 Prozent der Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Treffern und lassen auch diesmal auf eine defensive Spielausrichtung der Hausherren schließen.

Ipswich - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ipswich: 2:1 Tottenham Hotspur (A), 1:1 Leicester City (H), 3:4 FC Brentford (A), 0:2 FC Everton (H), 1:4 West Ham (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 3:0 Leicester City (H), 2:0 PAOK Saloniki (H), 1:1 FC Chelsea (H), 5:2 Leicester City (H), 1:2 West Ham (A).

Letzte Spiele Ipswich vs. Manchester United: 0:3 (A), 0:1 (H), 0:4 (A), 0:2 (A), 1:1 (H).

Der eine oder andere in Manchester wäre sicher den Weg auch mit Ruud van Nistelrooy als Trainer weitergegangen. Wettbewerbsübergreifend bestritt der Interimscoach vier Spiele und holte drei Siege und ein Remis. Satte elf Tore kamen zum Vorschein und die Abwehr musste nur drei Gegentore hinnehmen. Der neue Trainer Ruben Amorim, der von Sporting Lissabon losgeeist wurde, erhält somit eine Truppe, die derzeit auf der Erfolgswelle schwimmt und mit breiter Brust in der Ipswich Manchester United Prognose beschrieben wird.

Ruben Amorim als Trainer war zuvor in Portugal (Sporting und Braga) an der Seitenlinie sehr erfolgreich. Zweimal holte er die Meisterschaft und dreimal gewann der 39-jährige Portugiese den nationalen Ligapokal.

Auswärts haben die Red Devils im englischen Oberhaus nicht viel bewegt und gewannen nur eines der fünf Fernduelle (2U, 2N). Die Defensive stand solide und bestritt drei der fünf Auswärtsspiele als “Clean Sheet”. Alle fünf Liga-Partien auf gegnerischem Boden brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.



So seht ihr Ipswich - Manchester United im TV oder Stream:

24. November 2024, 17:30 Uhr, Portman Road Stadium, Ipswich

Übertragung im TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Eine Übertragung des Spiels im Free-TV gibt es nicht. Wer das Match verfolgen möchte, benötigt somit ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender Sky.

Sky beansprucht nämlich die Übertragungsrechte der Premier-League-Saison 2024/25.

Ipswich vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ipswich: Arijanet Muric, Axel Tuanzebe, Dara O’Shea, Cameron Burgess, Leif Davis, Sam Morsy, Jens Cajuste, Ben Johnson, Omari Hutchinson, Sammie Szmodics, Liam Delap

Ersatzbank Ipswich: Christian Walton, Harry Clarke, Conor Townsend, Luke Woolfenden, George Hirst, Jack Clarke, Massimo Luongo, Conor Chaplin

Startelf Manchester United: André Onana, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Casemiro, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Højlund

Ersatzbank Manchester United: Tom Heaton, Victor Lindelöf, Christian Eriksen, Mason Mount, Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee, Antony

Bei den Hausherren steht hinter dem Einsatz von Jacob Greaves ein Fragezeichen. Gleiches gilt für Axel Tuanzebe, der momentan an einer Daumenverletzung laboriert. Bei beiden Spielern handelt es sich um gelernte Innenverteidiger. In der Offensive soll es Liam Delap beim Aufsteiger richten. Der erst 21-Jährige Mittelstürmer ist mit sechs Toren der beste Angreifer.

Ruben Amorim kann bei Manchester United aus dem Vollen schöpfen und muss lediglich auf Harry Maguire und Daniel Gore, die beide keine Option für die Startelf gewesen wären, verzichten. Nach wie vor mangelt es den Red Devils an einem Knipser in der Offensive. Es bleibt abzuwarten, inwiefern der neue Coach dieses Problem in der Ipswich Manchester United Prognose behebt.

Unser Ipswich - Manchester United Tipp: Sieg Manchester United & Unter 4,5 Tore

Spielerisch ist Manchester United dem Aufsteiger in allen Belangen überlegen. Darüber hinaus dürfte der Trainerwechsel für zusätzlichen Schwung bei United sorgen. Ruud van Nistelrooy hat bereits gezeigt, dass mit dem Team zu rechnen ist. Sein Nachfolger Ruben Amorim leistete in Portugal erstklassige Arbeit und wird diese auch in der Premier League vollziehen.

Alles andere als ein deutlicher Auswärtssieg würde für eine Überraschung sorgen. Da die Gastgeber im eigenen Stadion im Spiel nach vorne harmlos sind, rechnen wir mit weniger als 4,5 Toren.