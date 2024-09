Irland - England Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 11:00 Uhr Irland - England Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wie präsentiert sich England unter dem Interimscoach?

Unser Irland - England Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 07.09.2024 lautet: Die englische Nationalmannschaft musste bei der EURO 2024 mal wieder eine bittere Final-Pleite einstecken. Doch im Wett Tipp heute zeigen sich die „Three Lions“ gut erholt von dieser Niederlage.

45.000 englische Fans wollten am 14. Juli im Berliner Olympiastadion den ersten Titel ihrer Nationalmannschaft seit 1966 feiern. Doch die „Three Lions“ verloren bekanntermaßen nach dem 2:3 nach Elfmeterschießen gegen Italien im Juli 2021 ihr zweites EM-Finale hintereinander. Dieses Mal stand nach 90 Minuten ein 1:2 gegen Spanien auf der Anzeigetafel.

Nun müssen die Engländer in der Nations League Wiedergutmachung betreiben. Hier treten die Briten in der Irland England Prognose zum Auftakt am Samstagabend zu Gast in Dublin an.

Darum tippen wir bei Irland vs England auf „Sieg England & Unter 4,5 Tore“:

England hat in der Weltrangliste und bei der Qualität klar die Nase vorne

Die Iren warten seit 1995 auf einen Sieg gegen die „Three Lions“

Die „Boys in Green“ konnten nur 2 der letzten 10 Länderspiele gewinnen

Irland vs England Quoten Analyse:

Trotz einiger Ausfälle spricht die Qualität bei den Irland England Quoten klar für die Gäste. Auch in der Weltrangliste sind die „Three Lions“ (Platz 4) deutlich besser platziert als die „Boys in Green“ (Rang 58).

So schicken die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Engländer mit Siegquoten um 1,50 auf den Rasen. Für einen Erfolg der Hausherren bekommt ihr bei den Bookies Irland vs. England Wettquoten zwischen 6,50 und 7,00.

Irland vs England Prognose: Wie verläuft das Debüt der neuen Coaches?

Irland landete in der Quali für die EM 2024 in der Gruppe B hinter Frankreich, den Niederlanden und Griechenland nur auf dem vierten Platz. Lediglich das punktlose Team aus Gibraltar konnten die „Boys in Green“ hinter sich lassen. Damit verpasste die FAI-Auswahl zum vierten Mal in Serie die Teilnahme an einem großen Turnier. So wurde Coach Stephen Kenny, der das Team im April 2020 übernommen hatte, im November 2024 entlassen.

In den Freundschaftsspielen gegen Belgien (0:0), die Schweiz (0:1), Ungarn (2:1) und Portugal (0:3) betreute Interimscoach John O‘Shea das Team. Im Heimspiel gegen England feiert nun mit Heimir Hallgrimsson, der zuvor die Nationalteams von Island und Jamaika trainiert hatte, eine neuer Manager sein Debüt. Die Iren konnten nur zwei der letzten zehn Länderspiele gewinnen (2U, 6N). Seit dem Beginn der Nations League spielte Irland immer in der B-Liga und wurde dort dreimal in Folge Dritter. Neun Spieler, die im letzten Testspiel gegen Portugal im Kader standen, wurden nun nicht mehr für die Irland England Prognose einberufen.

Nach der Niederlage im EM-Finale trat Gareth Southgate aus freien Stücken zurück. Der Verband hätte mit seinem Coach, der die „Three Lions“ seit 2018 auf einen vierten Platz bei der WM und in zwei EM-Endspiele geführt hatte, wohl weitergemacht. Doch die Kritik an seinem Sicherheits-Fußball hatte Southgate amtsmüde gemacht. Tatsächlich spielten die Engländer trotz ihrer großen Qualität bei der EURO einen seltsam langweiligen und planlosen Fußball. Erst im Halbfinale gegen die Niederlande wachten sie auf. Der EM-Titel wäre aber sicher nicht verdient gewesen.

Mit Lee Carsley gibt es nun einen Interimstrainer bei den „Three Lions“. Der Ex-Profi, der als Spieler 40 Mal ausgerechnet für Irland auflief, hatte die U21 der Engländer 2023 zum EM-Titel geführt. Die jungen Löwen gewannen bei der Endrunde alle sechs Spiele einschließlich des Finales ohne Gegentor. In der letzten Nations-League-Saison reichte es für die A-Auswahl in einer Gruppe mit Italien, Ungarn und Deutschland am Ende mit drei Punkten aus sechs Spielen nur für Platz 4. Nach dem Abstieg in die Liga B ist England in der Gruppe B2 gegen Finnland, Irland und Griechenland nun der haushohe Favorit.

Irland - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 0:3 Portugal (A), 2:1 Ungarn (H), 0:1 Schweiz (H), 0:0 Belgien (H), 1:1 Neuseeland (H)

Letzte 5 Spiele England: 1:2 Spanien (A), 2:1 Niederlande (A), 5:3 n.E. Schweiz (H), 2:1 Slowakei (H), 0:0 Slowenien (H)

Letzte 5 Spiele Irland vs England: 0:3 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

Seit 1946 standen sich beide Inselnationen 16 Mal gegenüber. Die Engländer führen die Bilanz mit sechs Siegen zu zwei Niederlagen an (8U). Das letzte Pflichtspiel fand in der Quali für die EM 1992 statt.

Bei fünf der vergangenen sieben Vergleiche gab es keinen Sieger. Der jüngste Erfolg der „Boys in Green“ stammt aus dem Februar 1995 und einem 1:0 in Dublin. Der letzte Vergleich ging im November 2020 in London mit 3:0 an die „Three Lions“.

Bei den letzten zehn Duellen zwischen Irland und England fielen nur einmal mehr als 2,5 Tore. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei CrazyBuzzer für den Irland England Tipp „Unter 2,5 Tore“ eine Wettquote von 1,74.

So seht ihr Irland - England im TV oder Stream:

07. September 2024, 18 Uhr, Aviva Stadium, Dublin)

Übertragung Stream: DAZN

Die irische Nationalmannschaft trägt alle ihre Heimspiele im Aviva Stadium von Dublin aus. Das ist auch am frühen Samstagabend ab 18 Uhr gegen die englische Auswahl nicht anders.

Im deutschen Free-TV sind nur die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Für alle anderen Partien braucht ihr ein Abo beim Streaming-Anbieter DAZN.

Irland vs England: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Irland: Kelleher – Scales, O‘Brien, O‘Shea – McAteer, Smallbone, Molumby, Brady – Parrott, Idah, Szmodics

Ersatzbank Irland: Travers, O‘Leary - Doherty, O‘Dowda, Collins, Omobamidele - Browne, Knight - Robinson, Ogbene, Obafemi

Startelf England: Pickford – Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Livramento – Rice, Grealish – Saka, Bowen, Eze – Kane

Ersatzbank England: Pope, Henderson - Guehi, Konsa, Colwill, Lewis - Gallagher, Mainoo, Gibbs-White, Gomes - Madueke, Gordon

Die Gastgeber müssen auf verletzte Spieler wie Gavin Bazunu, Josh Cullen, Evan Ferguson und Seamus Coleman verzichten. Der englische Interimscoach muss verletzungsbedingt ohne Cole Palmer, Ollie Watkins und Phil Foden auskommen.

Kieran Trippier hat nach dem Turnier in Deutschland seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. EM-Spieler wie Ramsdale, Walker, Shaw, Gomez, Bellingham oder Toney wurden für die beiden bevorstehenden Partien nicht einberufen.

Unser Irland - England Tipp: Sieg England & Unter 4,5 Tore

Unter Coach Southgate gelangen der englischen Mannschaft bei der EM 2024 in keinem Spiel mehr als zwei Tore. Sicherlich legt auch Interimscoach Carsley großen Wert auf die Defensive.

Zudem muss der neue Manager auch auf einige wichtige Spieler verzichten. Doch am Ende dürfte er seine Stars etwas mehr von der Leine lassen als sein Vorgänger. So müsste sich am Ende die Qualität der Gäste, die auch trotz einigen Ausfällen immer noch riesig ist, durchsetzen.