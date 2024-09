Island - Montenegro Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

Unser Island - Montenegro Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 06.09.2024 lautet: Mit 34 Jahren ist Stevan Jovetic derzeit vereinslos. Im Wett Tipp heute trägt er seine Auswahl als Kapitän dennoch zu mindestens einem Treffer in Island.

Darum tippen wir bei Island vs Montenegro auf „Beide Teams treffen“:

Island vs Montenegro Quoten Analyse:

Island vs Montenegro Prognose: Der vereinslose Kapitän

Stevan Jovetic hat in seiner Karriere schon viel erlebt und Erfahrungen in mehreren Top-5-Ligen gesammelt. Nach sieben verschiedenen Vereinen im Profi-Fußball ist der 34-Jährige seit dieser Saison auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Etwas verwunderlich ist das schon, gewann Jovetic doch erst in der vergangenen Saison mit Olympiakos Piräus die Conference League. Sogar im Endspiel war der Ex-Herthaner auf dem Feld zu sehen und bekam 47 Minuten Spielzeit. Zudem erzielte der 34-Jährige sowohl im Achtelfinal-Rückspiel (6:1 n.V. vs. Maccabi Tel Aviv) als auch im Viertelfinal-Hinspiel gegen Fenerbahce (3:2) jeweils einen Treffer.

Island - Montenegro Statistik & Bilanz:

Montenegro belegt in der FIFA-Weltrangliste den 73. Platz und ist in derselben Region wie Island (71.) zu finden. Dementsprechend eng fällt unsere Island Montenegro Prognose für den ersten Spieltag aus.

Das sah man nicht nur im letzten Testspiel gegen die Niederlande (0:4), sondern ebenso in der vergangenen Nations-League-Saison. In einer Gruppe mit Israel und Albanien teilten sich die „Strakarnir Okkar“ bei allen vier Partien die Punkte. Ebenso trafen in allen vier Paarungen beide Mannschaften.

Am Ende lautete das Torverhältnis 6:6 und Age Hareide nahm am Ende der Gruppenphase auf dem zweiten Rang Platz. Ein erneutes Remis in diesem Duell ist nicht ausgeschlossen.