Israel - Belgien Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2024

Israel - Belgien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Kann Israel die Roten Teufel noch überholen?

Unser Israel - Belgien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Die Qualität der „Diables Rouges“ sollte sich auch im Rückspiel durchsetzen. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir aber eher einen Arbeitssieg.

Vor dem letzten Spieltag in der Gruppe 2 der Nations-League A ist klar, welche Teams auf den Rängen drei und vier landen werden. Nur die Reihenfolge und damit die Frage, wer direkt absteigt und wer in die Relegation darf, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach unserer Israel Belgien Prognose haben die Gäste die besseren Karten.

Das Spiel findet auf neutralem Boden im ungarischen Budapest statt und auch wenn die Israelis am Donnerstag mit dem 0:0 in Frankreich einen Achtungserfolg feiern konnten, gehen wir nicht davon aus, dass sie zum Abschluss etwas Zählbares holen. Wir entscheiden uns für den Israel Belgien Wett Tipp heute „Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,91 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Israel vs Belgien auf „Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore“:

Israel hat nach 5 Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto.

Mit 13 Gegentoren stellen die Israelis die schlechteste Abwehr der Gruppe.

Die Roten Teufel haben das Hinspiel zu Hause mit 3:1 gewonnen.

Israel vs Belgien Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlägt die Quotenverteilung der Wettanbieter sehr deutlich in Richtung der nominellen Gäste aus. Die Israel Belgien Quoten für Wetten auf einen Sieg der Roten Teufel liegen im Schnitt bei 1,38. Für einen Tipp auf die Israelis erhaltet ihr über die verschiedenen Sportwetten Apps Quoten bis zu 7,50.

Selbst die Israel Belgien Wettquoten für die „Doppelte Chance 1X“ knacken noch die Marke von 3,00. Auch wenn die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco bislang ein enttäuschendes Turnier spielt und der Coach unter massivem Druck steht, sehen wir doch klare Vorteile bei den „Diables Rouges“.

Israel vs Belgien Prognose: Rote Teufel mit Arbeitssieg

Das haben wohl nur die wenigsten erwartet. Unter ziemlich schwierigen Bedingungen erkämpfte sich die israelische Nationalmannschaft am Donnerstag ein torloses Remis beim Vize-Weltmeister Frankreich - und das trotz 24:3 Abschlüssen, 8:1 Schüssen auf das Tor, 70 Prozent Ballbesitz und 2,22:0,05 Expected Goals zugunsten der „Grande Nation“.

Für die Blau-Weißen war das am fünften Spieltag der erste Punkt im laufenden Wettbewerb. Die vier Partien zuvor hatten sie bei einem Torverhältnis von insgesamt 4:13 alle verloren. An jedem der ersten vier Spieltage hatten die Israelis selbst genau einmal getroffen, aber im Schnitt 3,25 Gegentreffer pro Spiel kassiert.

Die Weiße Weste im Auswärtsspiel bei den Franzosen - bei Israel war FC-Bayern-Keeper Daniel Peretz der „Man of the Match“ - war sicherlich ein großer Erfolg. In unserem Israel Belgien Tipp gehen wir allerdings nicht davon aus, dass dies dem Schlusslicht der Tabelle ein weiteres Mal gelingt.

Dabei müssen die Israelis selbst gewinnen, um einen direkten Abstieg zu vermeiden. Bei einem Sieg wären sie mit den Belgiern punktgleich. Da das Hinspiel mit 1:3 verloren ging und sie ein Torverhältnis von minus 9 haben, müssten sie allerdings mit drei Treffern Unterschied gewinnen, um doch noch die Plätze mit den Roten Teufeln zu tauschen.

Israel - Belgien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 0:0 Frankreich (A), 1:4 Italien (A), 1:4 Frankreich (H), 1:2 Italien (H), 1:3 Belgien (A)

Letzte 5 Spiele Belgien: 0:1 Italien (H), 1:2 Frankreich (H), 2:2 Italien (A), 0:2 Frankreich (A), 3:1 Israel (H)

Letzte 5 Spiele Israel vs. Belgien: 1:3 (A), 1:3 (A), 0:1 (H), 0:5 (H), 0:1 (A)

Für die Belgier wäre dies der Super-Gau und für Tedesco sicherlich das letzte Spiel als Trainer der „Diables Rouges“. Aber schon jetzt ist die weitere Zukunft des Coachs ungewiss. Mit dem 3:1-Erfolg zu Hause über Israel ist Belgien sehr gut in die Nations League 2024/25 gestartet.

In der Folge gab es aber nur noch einen Punkt aus vier Partien. Am Donnerstag unterlag man im eigenen Land Italien mit 0:1, womit man auch die ohnehin schon geringen Restchancen auf einen der ersten beiden Plätze verspielte. Für vier sieglose Länderspiele in Folge mit vor allem drei Niederlagen muss man in der belgischen Historie schon lange zurückblättern.

An jedem der bisherigen fünf Spieltage kassierten die Roten Teufel mindestens ein Gegentor. Da wir von einem Sieg des Gastes ausgehen, der eine Reaktion auf die neuerliche Pleite zeigen will, würden wir laut Israel Belgien Prognose auch den Tipp „Sieg Belgien & Beide Teams treffen“ als Alternative durchaus empfehlen.

Wenn ihr diese Wette bei Betano platziert, erhaltet ihr aktuell eine Quote von 2,72. Zur Absicherung bzw. um kein eigenes Geld einsetzen zu müssen, könnte hierfür der Betano Bonus Code verwendet werden. Vor allem Tedesco wird einen Sieg wollen, um sich aus der Schusslinie zu bringen - falls es dafür nicht ohnehin schon zu spät ist.

So seht ihr Israel - Belgien im TV oder Stream:

17. November 2024, 20:45 Uhr, Bozsik Arena, Budapest

Übertragung Stream: DAZN

Es ist das neunte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Ländern, das live und exklusiv nur bei DAZN im Stream zu sehen ist. Wenn ihr bei eurem Israel Belgien Tipp also mitfiebern wollt, dann kommt ihr um ein Abo bei diesem Anbieter nicht herum.

Der direkte Vergleich aus den bisherigen acht Duellen spricht eine klare Sprache: Mit sieben Siegen bei nur einer Niederlage und insgesamt 18:5 Toren haben die Belgier klar die Nase vorne.

Israel vs Belgien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Israel: Da. Peretz; Shlomo, Goldberg, Nachmias; Abada, Abu Fani, Jaber, Jehezkel, Solomon; Gloukh, Turgeman

Ersatzbank Israel: Gerafi, Mishpati, Azoulay, Biton, David, Dasa, Haziza, Gandelman, Khalaili, Saba, Shua, Do. Peretz

Startelf Belgien: Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana, Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku

Ersatzbank Belgien: Sels, Vandevoordt, al-Dakhil, Bakayoko, Lukebakio, Lokonga, Mbangula, Mangala, Sardella, Smets, Vermeeren

Für unsere Israel Belgien Prognose ist allerdings nur das Hinspiel interessant, da die letzten Begegnungen davor im Jahr 2015 oder noch viel früher stattfanden. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass die Roten Teufel von ihren letzten sechs Länderspielen außerhalb des eigenen Landes keines gewinnen konnten (4U, 2N).

Zuvor waren sie noch fünfmal in Folge in der Fremde siegreich geblieben und hatten dabei unter anderem Deutschland und Österreich bezwungen.

Unser Israel - Belgien Tipp: „Sieg Belgien & Unter 4,5 Tore“

Israel erspielte sich bei Vize-Weltmeister Frankreich ein 0:0. Ohne Frage ist das, auch unter den gegebenen Umständen, ein großer Erfolg für die Blau-Weißen, dem wir allerdings auch nicht allzu viel beimessen würden. Denn die Franzosen waren drückend überlegen und hätten gewinnen müssen. Wir gehen davon aus, dass sich die Israelis auch am Sonntag weitestgehend auf die Verteidigung konzentrieren und nur vereinzelt Nadelstiche setzen werden.

Wir erwarten deshalb nicht allzu viele Tore in Budapest. Nachdem die Belgier schon das Hinspiel gewonnen haben, sollte sich ihre Qualität auch im Rückspiel auf neutralem Boden durchsetzen. Ein zweites Spiel ohne Gegentor können wir uns bei Israel nicht vorstellen.