Israel - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 10.10.2024

SPORT1 Betting 09.10.2024 • 11:00 Uhr Israel - Frankreich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Erleben die Zuschauer konzentrierte Franzosen?

Unser Israel - Frankreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 10.10.2024 lautet: Ohne Dayot Upamecano geht es für Frankreich in die Länderspielpause. Ein Gegentor erwarten wir im Wett Tipp heute trotz des Ausfalls nicht.

Den klassischen Heimvorteil müssen wir in unserer Israel Frankreich Prognose nicht berücksichtigen. Israel trägt das offizielle Heimspiel in Budapest aus. Null Punkte nahmen die Israelis an den ersten beiden Spieltagen mit und die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Niederlage ist extrem hoch.

Die Wette geben wir vor allem wegen der niedrigen Siegquoten für die Gäste nicht auf einen Sieger ab. Stattdessen haben wir uns mit einer Quote von 1,75 für den Israel Frankreich Wett Tipp heute „Israel Unter 0,5 Tore" angefreundet.

Darum tippen wir bei Israel vs Frankreich auf „Israel Unter 0,5 Tore“:

Mike Maignan kassierte in 14 seiner 24 Länderspiele kein Gegentor.

Israel hat die wenigsten erwartbaren Tore in der gesamten Nations League A auf dem Konto (1,0 xG).

Frankreich ging nach 6 der letzten 10 Länderspiele ohne Gegentor vom Feld.

Israel vs Frankreich Quoten Analyse:

Lange Zeit müsst ihr euch nicht an den Israel Frankreich Quoten für einen Sieger festbeißen. Die Gastgeber werden auch von den neuen Wettanbietern mit Siegquoten im zweistelligen Bereich ausgestattet, die unserer Meinung nach völlig gerechtfertigt sind.

Umgekehrt bieten die Israel Frankreich Wettquoten für einen Erfolg der Equipe Tricolore keinen besonderen Anreiz. Didier Deschamps und seine Auswahl bringen euch mit einem einfachen Dreier maximal eine Quote von 1,23 ein.

Israel vs Frankreich Prognose: Als Team verteidigen

Die individuelle Qualität im Kader der Franzosen ist seit Jahren phänomenal. Nationaltrainer Didier Deschamps kann sich vor dem nicht enden wollenden Angebot, speziell in der Offensive, kaum retten.

Das Bemerkenswerte an der Arbeit des 55-Jährigen ist, wie er aus lauter individuell hoch veranlagten Spielern eine Einheit geschaffen hat, die sich teilweise sogar eher über ihre Kompaktheit definiert. So auch im Israel Frankreich Tipp?

Im 4-3-3-System der Gäste treten die Akteure als geschlossenes Team auf, welches kaum gegnerische Tore ermöglicht und für das eigene Angriffsspiel in erster Linie über schnelle und zielstrebige Umschaltmomente kommt.

Zuletzt kassierte der zweifache Weltmeister (1998, 2018) in sechs von zehn Länderspielen kein Gegentor. Außerdem beantworteten die Deschamps-Schützlinge den vergeigten Auftakt in die Nations League (1:3 vs. Italien) mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Belgien, bei dem die altbekannten Stärken wieder in den Vordergrund gerückt wurden.

Israel - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Israel: 1:2 Italien (H), 1:3 Belgien (A), 4:0 Belarus (A), 0:3 Ungarn (A), 1:4 Island (H).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 2:0 Belgien (H), 1:3 Italien (H), 1:2 Spanien (A), 5:3 n.E. Portugal (A), 1:0 Belgien (H).

Letzte 5 Spiele Israel vs. Frankreich: 1:1 (H), 0:0 (A), 0:3 (A), 1:2 (H), 0:2 (A).

Bisher erlaubten die Franzosen in zwei Nations-League-Partien 2,3 erwartbare Gegentore (6.), wobei 1,74 xGA von der Niederlage gegen Italien stammen. Im Vergleich mit Belgien (0,56 xGA) erlaubte die Equipe Tricolore keine einzige Großchance.

Israel besitzt im Angriff nicht annähernd die Qualität der Belgier und hat unter den 16 Mannschaften aus der Nations League A die wenigsten erwartbaren Tore auf dem Zettel (1,0 xG).

Mit diesen Zahlen lässt sich eine Wette auf „Frankreich gewinnt ohne Gegentor" ebenfalls hervorragend begründen.

Manchen von euch wird aufgefallen sein, dass die französische Offensive in den bisherigen Zeilen der Israel Frankreich Prognose keine große Aufmerksamkeit erhalten hat. Das hat einen speziellen Grund: Frankreich erzielte nur in einem der letzten neun Länderspiele „Über 1,5 Tore“.

„Frankreich Über 1,5 Tore“ würden in dieser Begegnung nur eine Quote im Bereich von 1,30 ermöglichen und „Frankreich Über 2,5 Tore“ wäre nach den Auftritten in den vergangenen Monaten bei einer Quote von nur 1,88 zu heikel.

So seht ihr Israel - Frankreich im TV oder Stream:

10. Oktober 2024, 20.45 Uhr, Bozsik Jozsel-Stadion, Budapest

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mike Maignan hütet den Kasten der Franzosen, und das in den meisten Fällen zu höchster Zufriedenheit von Didier Deschamps. Der 29-jährige Schlussmann ließ in 14 seiner 24 bestrittenen Länderspiele kein Gegentor zu.

Insgesamt griff der Torhüter des AC Milan nur 15 Mal hinter sich und war ein sicherer Rückhalt für seine Vorderleute. Das wird von ihm auch im Israel Frankreich Tipp erwartet.

Israel vs Frankreich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Israel: Gerafi, Jehezkel, Nachmias, Shlomo, Revivo, Lavi, Abu Fani, Abada, Peretz, Solomon, Khalaili

Ersatzbank Israel: Kaiuf, Nir‘on, Gropper, Feingold, Azoulay, Gandelman, Jaber, Gloukh, Safuri, Biton, Abada, David, Baribo

Startelf Frankreich: Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Digne, Kante, Kone, Guendouzi, Dembele, Kolo Muani, Thuram

Ersatzbank Frankreich: Samba, Areola, Fofana, Wesley Fofana, Theo Hernandez, Clauss, Tchouameni, Youssouf Fofana, Camavinga, Zaire-Emery, Barcola, Olise, Nkunku

Normalerweise ist Dayot Upamecano (Bayern) ein fester Bestandteil der Viererkette, doch er wird für die kommende Länderspielpause nicht zur Verfügung stehen. Große Sorgen muss sich Didier Deschamps allerdings nicht machen, denn für Ersatz ist in der Israel vs. Frankreich Prognose gesorgt.

An seiner Stelle wurde Loic Bade (FC Sevilla) nachnominiert, der im siegreichen Derbi Sevillanos (1:0 vs. Betis Sevilla) Teil der Startformation war.

Unser Israel - Frankreich Tipp: Israel Unter 0,5 Tore

Israel gewann in diesem Kalenderjahr bisher nur ein einziges Spiel und ist eindeutig das schwächste Team der Nations-League-Gruppe A2 (Italien, Belgien, Frankreich). Die Equipe Tricolore überzeugt zwar nicht immer im Angriff, baut dafür aber in aller Regel eine kaum überwindbare Defensive auf.