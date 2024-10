Italien - Israel Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2024

SPORT1 Betting 13.10.2024 • 11:00 Uhr Italien - Israel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleibt die Squadra Azzurra an der Tabellenspitze?

Unser Italien - Israel Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 14.10.2024 lautet: Die Israelis haben am Donnerstag klar verloren. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir die nächste deutliche Niederlage.

In der Gruppe 2 der Liga A der Nations League tummeln sich mit Italien, Frankreich und Belgien drei Schwergewichte. Der Vierte im Bunde, namentlich Israel, dient, wie im Vorfeld erwartet, als Punktelieferant. Auch in unserer Italien Israel Prognose trauen wir dem Underdog nichts Zählbares zu.

Bereits das Hinspiel ging an die Squadra Azzurra, die nun vor heimischen Fans das Ergebnis wiederholen will. Nach der letzten Pleite der Israelis am Donnerstag gegen Frankreich dürfte der italienische Sieg dieses Mal höher ausfallen als im ersten direkten Duell. Wir entscheiden uns für den Italien Israel Wett Tipp heute „Sieg Italien (HC 0:1)“ mit einer Quote von 1,58 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Italien vs Israel auf „Sieg Italien (HC 0:1)“:

Italien will Platz 1 in der Gruppe 2 verteidigen.

Israel hat am Donnerstag mit 1:4 gegen Frankreich verloren.

Die Italiener haben keines ihrer letzten 7 Heimspiele verloren (5S, 2U).

Italien vs Israel Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Italien Israel Quoten mehr als eindeutig in Richtung der Gastgeber aus. Ein Tipp auf einen Heimsieg lohnt sich angesichts von Quoten von höchstens 1,23 nicht. Ein Tipp auf einen Heimerfolg mit mindestens drei Toren Unterschied ist da schon lukrativer.

Die diesbezüglichen Italien Israel Wettquoten belaufen sich nämlich auf bis zu 2,55. Im besten Fall sollte diese Wette aber mit dem Geld aus einem Bonus angespielt werden. Hier sollte unser Sportwetten Bonus Vergleich hilfreich sein. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es für Wetten auf einen Auswärtssieg Quoten bis 13,0 gibt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Italien vs Israel Prognose: Gäste ohne Chance

Nach den beiden Erfolgen in Frankreich und gegen Israel ging Italien voller Selbstbewusstsein ins dritte Match gegen Belgien. Zu Hause legte die Squadra Azzurra los wie die Feuerwehr und traf schon in der ersten Minute zum 1:0. Etwas mehr als 20 Minuten später stand dann auch schon ein 2:0 auf der Anzeigetafel.

In einem Match, in dem die Italiener alles im Griff hatten und ihren Gegner phasenweise an die Wand spielten, war es ein überhartes Einsteigen von Lorenzo Pellegrini in der 38. Minute, das einen Wendepunkt markieren sollte. Der Mittelfeld-Akteur der AS Roma sah die Rote Karte, vier Minuten später gelang den Belgiern der Anschlusstreffer.

Nach einer guten Stunde musste Italien dann auch das 2:2 schlucken und zitterte im Anschluss das Remis über die Zeit. Mit sieben Punkten und 7:4 Toren führt die Squadra Azzurra das Tableau aber nach wie vor an. Zu Hause will sie diesen ersten Platz nun im Italien Israel Tipp weiter festigen.

Im eigenen Land haben die Italiener keines ihrer letzten sieben Länderspiele verloren. Es gab fünf Siege bei zwei weiteren Remis. In jeder der bisherigen drei Nations-League-Partien trafen sie mindestens doppelt, kassierten aber auch jeweils mindestens ein Gegentor - kein unwesentlicher Aspekt bei unserer Italien Israel Prognose.

Italien - Israel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Italien: 2:2 Belgien (H), 2:1 Israel (N), 3:1 Frankreich (A), 0:2 Schweiz (N), 1:1 Kroatien (N)

Letzte 5 Spiele Israel: 1:4 Frankreich (N), 1:2 Italien (N), 1:3 Belgien (A), 4:0 Belarus (N), 0:3 Ungarn

Letzte 5 Spiele Italien vs Israel: 2:1 (N), 1:0 (H), 3:1 (A), 0:0 (N), 6:0 (H)

Dieser Umstand ist deswegen keinesfalls zu vernachlässigen, weil die Isrealis in allen bisherigen drei Partien gegen die Schwergewichte aus dieser Gruppe selbst treffen konnten. Gepunktet haben sie jedoch in keinem dieser Spiele. Erst am Donnerstag unterlagen sie Frankreich klar mit 1:4.

Dementsprechend lässt sich auch über „Sieg Italien & Beide Teams treffen“ nachdenken. Dieser bringt zum Beispiel bei NEO.bet eine Quote von 3,05. Allerdings würden wir diesen Tipp in dem Fall nur unter Verwendung des NEO.bet Promo Codes spielen.

Denn gegen die Franzosen trafen die Israelis mit dem überhaupt einzigen Abschluss ins gegnerische Tor. Weiter zurückblickend haben sie fünf ihrer letzten sechs Länderspiele verloren (1S). Bei jeder dieser fünf Pleiten gab es mindestens zwei Gegentore und in vier der fünf Fälle sogar mindestens drei Gegentreffer.

Jedes der letzten sechs Länderspiele mit israelischer Beteiligung endete mit mindestens drei Toren in der Partie. In vier dieser sechs Begegnungen gab es sogar mindestens vier Treffer zu bestaunen. Insofern kann sich hier auch der Italien Israel Tipp auf einige Treffer im Match durchaus lohnen.

So seht ihr Italien - Israel im TV oder Stream:

14. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist die Anlaufstelle, wenn ihr das insgesamt siebte Duell zwischen Italien und Israel live mitverfolgen wollt.

Von den bisherigen sechs Aufeinandertreffen hat die Squadra Azzurra fünf für sich entschieden (1U). Das Torverhältnis von 16:4 spricht bei der Italien Israel Prognose ebenfalls eine klare Sprache.

Italien vs Israel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Italien: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui

Ersatzbank Italien: Di Gregorio, Vicario, Bellanova, Buongiorno, Fagioli, Gabbia, Lucca, Maldini, Okoli, Pisilli, Udogie

Startelf Israel: Glazer; Nachmias, Baltaxa, Feingold; Abada, Abu Fani, Gandelman, Haziza, Gloukh; Baribo, Jaber

Ersatzbank Israel: Keuof, Gerafi, Azoulay, Biton, Gropper, Kanichowsky, Khalaili, Leidner, D. Peretz, E. Peretz, Safuri, Shlomo

Im Hinspiel, das auf neutralem Boden in Budapest ausgetragen wurde, führten die Italiener nach gut einer Stunde mit 2:0. Ein drittes italienisches Tor wurde nach Videobeweis aberkannt.

Erst in der Schlussminute gelang den Israelis mit dem zweiten Schuss auf den gegnerischen Kasten der Treffer zum 1:2-Endstand. Auf italienischem Boden sollte das Ergebnis klarer ausfallen.

Unser Italien - Israel Tipp: „Sieg Italien (HC 0:1)“

Alles andere als ein italienischer Sieg wäre eine faustdicke Überraschung. Im Kampf um Platz 1 ist ein Dreier gegen den Underdog in dieser Gruppe Pflicht. Gegen Belgien lieferte die Squadra Azzurra bis zur Roten Karte ein hervorragendes Match ab und hätte durchaus auch höher als 2:0 führen können. Israel dagegen war gegen Frankreich chancenlos und einen ähnlichen Spielverlauf wie gegen die Equipe Tricolore können wir uns auch am Montag vorstellen. Ein italienischer Sieg mit zwei Toren Unterschied sollte hier mindestens drin sein.