Jaguars - Patriots Tipp, Prognose & Quoten | 20.10.2024

SPORT1 Betting 19.10.2024 • 07:00 Uhr Jaguars - Patriots Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wer holt sich den zweiten Saisonsieg?

Unser Jaguars - Patriots Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 20.10.2024 lautet: Obwohl beide Teams nicht gut in die Saison 2024 gestartet sind, sehen wir das Team aus Jacksonville im Wett Tipp heute recht klar vorne.

In London haben die Jaguars inzwischen eine zweite Heimat gefunden. Am vergangenen Wochenende musste das Team aus Jacksonville zum insgesamt zwölften Mal in der englischen Hauptstadt ran, kassierte im Tottenham Hotspur Stadium beim offiziellen „Auswärtsspiel“ aber gegen die Bears eine bittere 16:35-Pleite. Nun steht ein „Heimspiel“ im Wembley Stadium an. Der nächste Gegner aus New England steht ebenso wie die Jags gerade mal bei einer Bilanz von 1-5. Die Jaguars Patriots Prognose schlägt sich aber klar auf die Seite der Gastgeber.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,83 bei Intertops den Wett Tipp heute „Sieg Jaguars HC -5,5″.

Darum tippen wir bei Jaguars vs Patriots auf „Sieg Jaguars HC -5,5″:

Die Jaguars befinden sich schon seit über einer Woche in London

Die Patriots haben bei der Run Defense Vorteile

New England hat nach Points per Game die zweitschwächste Offense der NFL

Jaguars vs Patriots Quoten Analyse:

Obwohl beide Teams bei 1-5 stehen, schlagen sich die Jaguars vs Patriots Quoten überdeutlich auf die Seite von Jacksonville. Für einen Sieg der Gastgeber klettern die Quoten nur auf einen Höchstwert von 1,46.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Wettanbietern mit einer deutschen Lizenz für einen Erfolg des Teams aus New England Jaguars gegen Patriots Wettquoten zwischen 2,85 und 3,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Jaguars vs Patriots Prognose: Wer gewinnt das Duell „Not gegen Elend“?

Jacksonville Head Coach Doug Pederson hatte Defense Coordinator Mike Caldwell gefeuert und durch Ryan Nielsen ersetzt. Fortschritte sind bisher aber noch keine erkennbar. Die Abwehr der Jags hat sich vor dem Jaguars Patriots Tipp sogar in den wichtigsten sechs Kategorien (Scoring, Rushing, Passing, Total Yards, Third Down und Red Zone) verschlechtert. Mit 276,7 Yards per Game und einer Red-Zone-Rate von 76,2 Prozent liegt man auf dem letzten Rang. 178 Punkte ließen die Jaguars schon zu. Das ist der zweitschwächste Wert der NFL. Besonders bitter war das 16:35 gegen Chicago am vergangenen Spieltag.

Dabei konnte Jacksonville kaum Druck auf QB Caleb Williams ausüben. Zudem ließ man vier potenzielle Touchdown-Pässe droppen, zwei davon durch Gabe Davis. Seit dem Jahr 1966 haben nur zwei Teams, die mit einer Bilanz von 1-5 gestartet sind, noch den Weg in die Playoffs gefunden. Schaut man auf die vergangenen zwölf Partien, steht die Mannschaft sogar bei 2-10. In diesem Zeitraum gewann man lediglich gegen Carolina und Indianapolis. In den internationalen Spielen stehen die Jaguars bei 6-6. In Wembley steht die Bilanz bei vier Siegen und fünf Niederlagen.

Die Patriots entschieden sich nach einem schwachen Start von 1-4 dazu, Quarterback Jacoby Brissett auf die Bank zu setzen und stattdessen Rookie Drake Maye, den Nummer-3-Overall-Pick des vergangenen Drafts, ins kalte Wasser zu schmeißen. Der Neuling zeigte mit 243 Yards (20/33) und drei Touchdowns sowie 38 Yards auf dem Boden eine ansprechende Leistung. Doch Maye warf auch zwei Interceptions und leistete sich einen Fumble. Gegen starke Texans stand so am Ende eine klare 21:41-Pleite zu Buche.

Doch das Debüt des Rookies macht Hoffnung - nicht nur in der Jaguars vs. Patriots Prognose. Mayes 40-Yard-Touchdown-Pass auf Kayshon Boutte war die längste Completion für einen Patriots-Quarterback seit 2021. Die Offense wirkte zumindest phasenweise funktional. Doch der neue Mann muss auch wie sein Vorgänger mit einer katastrophalen O-Line klarkommen. So sind die Pats weiterhin die Top-Favoriten auf den Nummer-1-Pick im kommenden Draft. In London war das Franchise zweimal zu Gast. Mit Tom Brady konnte man 2009 und 2012 jeweils gewinnen.

Jaguars - Patriots Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Jaguars: 16:35 Bears (A), 37:34 Colts (H), 20:24 Texans (A), 10:47 Bills (A), 13:18 Browns (H)

Letzte 5 Spiele Patriots: 21:41 Texans (H), 10:15 Dolphins (H), 13:30 49ers (A), 3:24 Jets (A), 20:23 Seahawks (H)

Letzte 5 Spiele Jaguars vs Patriots: 10:50 (A), 31:20 (H), 20:24 (A), 17:51 (A), 16:23 (H)

Diese Paarung gab es in der NFL-Geschichte erst 14 Mal. Die Patriots liegen in der Bilanz klar mit 12-2 vorne. Die einzigen beiden Siege feierten die Jaguars 1999 und 2018. Zu Gast in New England hat Jacksonville alle neun Partien verloren.

Das letzte Aufeinandertreffen fand in der Saison 2022 statt. Damals kassierten die Jags eine bittere 10:50-Pleite bei den Pats. Trevor Lawrence warf nur einen Touchdown, bei drei Interceptions. Auf der Gegenseite brillierte Mac Jones mit drei TDs.

Dieses Mal rechnen die Wettanbieter aber mit anderen Kräfteverhältnissen. Kommen die Jags dieses Mal über zwei Touchdowns hinaus, bekommt ihr bei Bet365 für den Jaguars Patriots Tipp „Jags Über 2,5 TDs“ eine Quote von 1,71. Neukunden sollten sich zuvor noch den Bet365 Willkommensbonus sichern.

Unser Jaguars - Patriots Tipp: Sieg Jaguars HC -5,5

Am Sonntag wartet auf die Zuschauer in London ein Duell aus der Kategorie „Not gegen Elend“. Doch ähnlich wie die Bookies sehen wir die Jaguars am Ende vorne. Das hat vor allem damit zu tun, dass Jacksonville schon seit über einer Woche vor Ort ist. Dieser Vorteil hat sich immer wieder als großer Faktor erwiesen, auch in der Jaguars Patriots Prognose.

Zudem können die Jags mit Pass Rushern wie Josh Hines-Allen und Travon Walker die schwache O-Line der Pats in große Schwierigkeiten bringen. Auf der Gegenseite müssten Trevor Lawrence und Co. beim Laufspiel gegen die anfällige Rush-Defense der Pats einige Vorteile haben.