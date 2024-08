Japan - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 10:00 Uhr Japan - Spanien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Olympia 2024 Wette | Wird Leo Kokubo zum Helden?

Unser Japan - Spanien Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia 2024 Spiel am 02.08.2024 lautet: Ohne Gegentor und mit der perfekten Punkteausbeute ist Japan in das Viertelfinale der Olympischen Spiele eingezogen. Einen weiteren Sieg haben wir für Trainer Go Oiwa und seine Mannschaft im Wett Tipp heute aber nicht parat.

Am ersten Spieltag der Olympischen Spiele 2024 hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft viele Menschen überrascht und Paraguay mit 5:0 bezwungen. Gütige Mithilfe leistete in dieser Partie der frühe Platzverweis für den Südamerika-Vertreter nach nur 25 Spielminuten. Während der nächsten beiden Spieltage gewann Japan gegen Mali (1:0) sowie gegen Israel (1:0), erzielte in beiden Partien aber nur noch ein Tor.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir das Viertelfinale etwas vorsichtiger an, spielen bei Sunmaker die Match-Kombi „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen: Nein“, für die eine Quote von 2,17 ausgeschrieben ist.

Darum tippen wir bei Japan vs Spanien auf „DC X2 & BTS: Nein“:

Japan hat noch kein Gegentor kassiert.

Im Halbfinale der Olympischen Spiele 2021 gewann Spanien erst in der Verlängerung mit 1:0 gegen Japan.

Japan erzielte am 2. und 3. Spieltag jeweils nur einen Treffer.

Japan vs Spanien Quoten Analyse:

An der Favoritenrolle kommt das spanische Olympia-Team im Viertelfinale gegen Japan nicht vorbei. Der Silbermedaillen-Gewinner der letzten Olympischen Spiele bringt euch im Falle eines Sieges starke Quoten von über 2,00. Diese laden dazu ein, den Happybet Bonus zu verwenden.

Wenn eine Mannschaft beim Fußballturnier der Olympischen Spiele ein Momentum aufgebaut hat, dann vermutlich Japan. Coach Go Iowa hofft auf den vierten Sieg im vierten Spiel. Gelingt das, gehören den Mutigen unter euch Siegquoten von 4,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Japan vs Spanien Prognose: Ein Geduldsspiel für den Favoriten

Trainer Santi Denia hat sich vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ägypten für eine große Rotation in der Startelf entschieden und damit eine Niederlage in Kauf genommen (1:2). Dadurch ist Spanien auf den zweiten Tabellenplatz der Gruppe C abgerutscht und trifft nun im Viertelfinale auf Japan.

Spielt La Roja den qualitativen Vorteil gegenüber Japan aus, steht dem Einzug ins Halbfinale aber nichts mehr im Weg. Vorsicht vor der disziplinierten Arbeit der Samurai Blue ist dennoch angebracht.

Japan hat die Gruppenphase ohne Gegentor abgeschlossen und in drei Partien nicht mehr als elf Torschüsse auf den eigenen Kasten bekommen. Flog das Leder dann doch auf das Gehäuse der Iowa-Auswahl, war Keeper Leo Kokubo zur Stelle.

Im Angriff ist das japanische Olympia-Team nach dem furiosen Auftakt gegen Paraguay (5:0) extrem abgekühlt. Gegen Mali (1:0) dauerte es bis zur 82. Minute, ehe Japan die Führung übernehmen konnte. Am letzten Spieltag musste sogar die Nachspielzeit (90+1) herhalten.

Japan - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Japan: 1:0 Israel (A), 1:0 Mali (H), 5:0 Paraguay (H), 1:3 Mexiko (A), 0:1 n.V. Spanien (H).

Letzte 5 Spiele Spanien: 1:2 Ägypten (H), 3:1 Dominikanische Republik (A), 2:1 Usbekistan (A), 1:2 n.V. Brasilien (A), 1:0 n.V. Japan (A).

Letzte 5 Spiele Japan vs. Spanien: 0:1 n.V. (H), 1:1 (H), 1:0 (A).

Unter diesen Voraussetzungen ist vom spanischen Olympia-Team Geduld gefordert. Davon profitierte La Roja bereits im Olympia-Halbfinale von Tokio, als der direkte Vergleich in die Verlängerung ging und Spanien erst dort den 1:0-Sieg eintüten konnte.

Bislang trafen die beiden Olympia-Auswahlmannschaften in drei direkten Duellen aufeinander. Nie gab es mehr als zwei Tore zu sehen, in zwei Begegnungen reichte ein einziger Treffer zum Sieg.

Von einem Rückschlag durch die 1:2-Niederlage gegen Ägypten zu sprechen, wäre übertrieben. Santi Denia schonte mehrere Top-Spieler für das anstehende Viertelfinale. Eine dortige Niederlage käme wegen der großen individuellen Klasse im Kader von La Roja überraschend.

Ein Remis nach 90 Minuten ist aber denkbar, zumindest wenn Japan mit stoischer Ruhe ein Defensiv-Bollwerk aufbaut und vorerst das Verteidigen der gefährlichen Räume gelingt. Habt ihr eine Gratiswette übrig, könnt ihr auch einfach die Quote von ungefähr 1,75 für „Beide Teams treffen: Nein“ anpeilen.

Unser Japan - Spanien Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen: Nein

Der antizipierte Spielverlauf ist klar: Spanien wird den Strafraum der Samurai Blue belagern und die Konzentration der japanischen Defensive auf die Probe stellen. Für Japan geht es in erster Linie darum, so lange wie möglich die Null zu halten und das Risiko im eigenen Spiel behutsam abzuwägen.