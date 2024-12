Juventus - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2024

Juventus - Fiorentina Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer hält den Anschluss an die Top-4?

Juventus - Fiorentina Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wer hält den Anschluss an die Top-4?

Unser Juventus - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2024 lautet: Für einen erfolgreichen Wett Tipp heute dürfen maximal zwei Treffer im Verfolger-Duell fallen.

Anknüpfend an die drei vorangegangenen Duelle wäre eine Juventus Fiorentina Prognose auf einen 1:0-Sieg der Gastgeber die logische Konsequenz. Drei Aufeinandertreffen in Serie endeten mit diesem exakten Ergebnis und im Juventus Fiorentina Wett Tipp heute können wir uns eine Wiederholung sehr gut vorstellen.