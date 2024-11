Juventus - Torino Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 11:00 Uhr Juventus - Torino Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt die Alte Dame auch weiterhin ungeschlagen?

Unser Juventus - Torino Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.11.2024 lautet: Nach elf Liga-Spielen ist Juve noch ungeschlagen und hat nur vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Im Wett Tipp heute erlebt die Verteidigung der Alten Dame einen ruhigen Abend.

Das Derby della Mole steht für das kommende Wochenende auf dem Spielplan und erfordert von uns eine Juventus Torino Prognose. Thiago Motta konnte mit seiner neuen Mannschaft bisher jegliche Niederlage innerhalb der Serie A verhindern und seine Vorstellungen von einer dominierenden Auswahl etablieren.

Auf der Gäste-Bank nimmt seit dieser Saison Paolo Vanoli Platz. Sein Team agiert in vielen Begegnungen eher passiv, blieb zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen torlos. Im Juventus Torino Wett Tipp heute favorisieren wir bei Bwin eine Quote von 1,82 für „Torino Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Torino auf „Torino Unter 0,5 Tore“:

Juve ließ bis jetzt die wenigsten erwartbaren Gegentore zu (8,2 xGA).

Juve verhinderte in 8 von 11 Liga-Spielen ein Gegentor.

Torino ist seit 2 Liga-Spielen torlos und vermisst den am Knie verletzten Starspieler Duvan Zapata (Kreuzbandriss).

Juventus vs Torino Quoten Analyse:

Das letzte Turiner Stadtderby war kein Leckerbissen und wurde ohne jegliche Treffer abgepfiffen. Ein erneutes Unentschieden führt euch in den Juventus Torino Quoten zum 3,85-fachen Gewinn.

Zu Hause wird die Alte Dame mit Siegquoten von unter 1,60 als klarer Favorit gehandelt, während die Juventus Torino Wettquoten für einen Auswärtssieg im Bereich von circa 6,60 zu finden sind.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Torino Prognose: Wer sorgt für Torgefahr?

Duvan Zapata schloss sich zu Beginn der vergangenen Spielzeit dem FC Torino an und wurde mit zwölf Saisontoren zu einer tragenden Säule im Angriffsspiel der Granatroten. Sein Saisonstart war mit drei Toren in sieben Liga-Spielen absolut in Ordnung, als Kapitän sollte er die Gäste weiterhin aufs Feld führen.

Seit dem achten Spieltag fällt der 33-Jährige jedoch verletzt aus. Ein Kreuzbandriss wird Zapata noch mehrere Monate außer Gefecht setzen. Neben ihm wurde Che Adams vor der Spielzeit verpflichtet. Der Schotte steht ebenfalls bei drei Saisontoren und ist gemeinsam mit Zapata der Top-Torschütze seiner Mannschaft.

Zum Ärger von Paolo Vanoli droht der Neuzugang ebenfalls für den Juventus Torino Tipp im Turiner Stadtderby auszufallen. Im letzten Liga-Spiel musste Adams wegen einer Muskelverletzung bereits nach 15 Minuten ausgewechselt werden.

Ohne die beiden Stürmer strahlt die ohnehin unterdurchschnittliche Offensive der Stiere keine große Torgefahr aus. Zuletzt verlor der FC Torino zwei aufeinanderfolgende Liga-Spiele jeweils mit 0:1.

Juventus - Torino Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Lille (A), 2:0 Udinese (A), 2:2 Parma (H), 4:4 Inter Mailand (A), 0:1 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Torino: 0:1 Florenz (H), 0:1 AS Rom (A), 1:0 Como (H), 2:3 Cagliari (A), 2:3 Inter Mailand (A).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Torino: 0:0 (A), 2:0 (H), 4:2 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).

Es fehlt die Spielidee, mit der die Kugel in die gefährlichen Räume gelangen soll. Torino zielte bisher nur 110 Mal in Richtung des gegnerischen Torhüters (17.). Dabei war die Rate an Abschlüssen von außerhalb des Sechzehners deutlich zu hoch (45 Prozent).

Hohe Ballgewinne und dadurch kurze Wege zum möglichen Torerfolg gehören ebenfalls nicht in den Matchplan von Paolo Vanoli. Dabei lassen die Stiere 15,9 Pässe pro Defensivaktion zu (17.).

Diese Zahlen alleine wären bereits besorgniserregend. Speziell für das Derby della Mole kommt in der Juventus Torino Prognose auch noch der ungeschlagene Gegner hinzu.

Juve dominiert unter der Anleitung von Thiago Motta den Ballbesitz (62,1 Prozent) und sucht in gemächlichem Tempo den Weg zum Torerfolg. Der Ballbesitz hat zusätzlich eine Funktion für die Verteidigung, die ligaweit die beste ist, welche die Serie A zu bieten hat (8,2 xGA).

So seht ihr Juventus - Torino im TV oder Stream:

09. November 2024, 20.45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Unglaubliche acht der bisher elf ausgetragenen Liga-Spiele schlossen die Bianconeri ohne Gegentreffer ab - Liga-Bestwert!

Diese defensive Stabilität und Torinos offensive Harmlosigkeit wirken sich natürlich auf den Juventus Torino Tipp aus.

Juventus vs Torino: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal, Thuram, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Savona, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Weah, Adzic, Mbangula

Startelf Torino: Milinkovic-Savic, Walukiewicz, Maripan, Coco, Pedersen, Tameze, Vlasic, Ricci, Sosa, Sanabria, Njie

Ersatzbank Torino: Paleari, Antonio Donnarumma, Masina, Balcot, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Ilic, Ciammaglichella, Ali Dembele, Lazaro, Karamoh

Offensiv-Standards waren für beide Mannschaften noch kein positiver Faktor. Juve (1,94 xG) und Torino (2,07 xG) gehören zu den fünf schwächsten Mannschaften nach einem ruhenden Ball, was auch in die Juventus vs. Torino Prognose einfließt.

Darüber hinaus endeten die letzten drei Begegnungen der Gäste mit „Unter 1,5 Toren“ im Spiel, was uns zu Bet365 führt, wo ihr diese Wette zu einer Quote von 3,00 entdecken könnt. Passend dazu gibt es aktuell diesen Bet365 Angebotscode.

Unser Juventus - Torino Tipp: Torino Unter 0,5 Tore

Wir erwarten ein zähes Turiner Stadtderby, in dem Juve geduldig auf die entscheidenden Momente hinarbeiten wird, ohne dabei den Granatroten zu viele Torchancen zu gewähren. Bereits die letzten beiden Aufeinandertreffen endeten ohne Torerfolg des FC Torino.