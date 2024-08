Juventus Turin – Como Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2024

SPORT1 Betting 18.08.2024 • 11:00 Uhr Juventus Turin – Como Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Startet Juve mit einem Sieg in der Serie A?

Unser Juventus Turin - Como Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.08.2024 lautet: Juventus ist als klarer Favorit in diesem Duell gesetzt und dürfte in unserem Wett Tipp heute keine großen Probleme haben, dieser Rolle gerecht zu werden.

In den vergangenen vier Spielzeiten verpasste die “Alte Dame” die nationale Meisterschaft. Ein Umstand, der sich jedoch in der aktuellen Saison ändern soll. Der italienische Rekordmeister möchte um den Titel spielen und wird nichts unversucht lassen, gegen den Aufsteiger Como 1907 zu punkten. Wir gehen davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und spielen unseren Juventus Turin Como Tipp auf “Sieg Juventus Turin (Handicap -1,5)” zu einer Quote von 2.00 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Juventus Turin vs Como auf “Sieg Juventus Turin (Handicap -1,5)”:

Como startet als Aufsteiger.

Juventus fungiert als italienischer Rekordmeister und verfügt über mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Die “Alte Dame” hat nur eines der letzten 13 Heimspiele gegen den Außenseiter verloren (6S, 6U).



Juventus Turin vs Como Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt offenbart sich eine deutliche Verteilung der Juventus Turin Como Wettquoten. Die Wettanbieter sehen die Gastgeber aus dem Norden Italiens klar in der Favoritenrolle und tendieren ähnlich wie wir in unserer Juventus Turin Como Prognose zu einem Heimsieg.

Deutlich ausgeglichener gestalten sich hingegen die Quoten am Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore”. Dort zeichnet sich lediglich eine leichte Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Ein Blick auf die Juventus Turin Como Quoten in der CrazyBuzzer App lässt nicht auf beiderseitige Tore schließen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus Turin vs. Como Prognose: Feiert Como nach 20 Jahren eine erfolgreiche Serie-A-Rückkehr?

“I Bianconeri” wollen in dieser Spielzeit um den Titel spielen und haben beinahe 90 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Vor allem das Mittelfeld wurde mit Douglas Luiz (ZM, Aston Villa) und Khephren Thuram (ZM, OGC Nizza) verstärkt. Hinter Inter Mailand (681,55 Mio. €) und der AC Mailand (598,01 Mio. €) zeichnet sich Juventus Turin mit 526,3 Millionen Euro durch den teuersten Kader der Serie A aus.

Ob in dieser Spielzeit mehr als Rang 3 herausspringt, wird sich zeigen. Dazu muss der neue Trainer Thiago Motta vor allem an der Ausbeute auf heimischem Boden arbeiten. In der letzten Saison wurden nämlich nur elf der 19 Heimspiele gewonnen. Darüber hinaus standen sieben Remis und eine Niederlage im eigenen Stadion zu Buche. Mit nur 26 Heimtoren war die Offensive als harmlos zu bewerten.

Dušan Vlahović übernahm in der vergangenen Spielzeit mit 16 Toren die Rolle des besten Angreifers im Kader des italienischen Rekordmeisters.

Recht wenig Mut macht die Saisonvorbereitung. Nur eines der vier Duelle wurde siegreich gestaltet. Dem 4:0 gegen Juventus Next Gen stehen ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

Juventus Turin - Como Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus Turin: 2:0 AC Monza (H), 3:3 FC Bologna (A), 1:0 Atalanta Bergamo (A), 1:1 US Salernitana (H), 1:1 AS Rom (A).

Letzte 5 Spiele Como: 3:4 n. E. Sampdoria (A), 1:1 Cosenza (H), 0:0 Modena FC (A), 2:1 AS Cittadella (H), 1:1 Sampdoria (A).

Letzte Spiele Juventus Turin vs. Como: 3:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 3:0 (A), 1:1 (A).



Nach mehr als 20 Jahren bewerkstelligte Como 1907 in der letzten Spielzeit die Rückkehr ins italienische Oberhaus. Eine starke Saison wurde in der Serie B hinter AC Parma mit dem zweiten Platz gekrönt.

Trainer Osian Roberts, der das Team im Vorjahr am 18. Spieltag übernahm und auf einen direkten Aufstiegsplatz führte, wurde zum Beginn der neuen Saison durch Cesc Fàbregas ersetzt. Der einstige spanische Nationalspieler, der seine aktive Spielerkarriere bei Como beendete, will mit seiner Elf um jeden Preis die Klasse halten.

Ein Unterfangen, das sich keineswegs als einfach herausstellen dürfte. Der Kader zeichnet sich nämlich lediglich durch einen Gesamtmarktwert von 84,88 Millionen Euro aus. Darüber hinaus überzeugten die Recken aus der Lombardei bereits in der Serie B auswärts nur bedingt. Lediglich neun der 19 Fernduelle waren im Vorjahr von Erfolg gekrönt (5U, 5N). Drei der fünf Misserfolge kamen mit mindestens zwei Toren Rückstand zum Vorschein. Zudem verpasste der Aufsteiger bei drei der fünf Niederlagen einen eigenen Treffer. Der Einstieg in die neue Saison führte in der Coppa Italia zu einem 3:4-Misserfolg (n. E.) gegen Sampdoria Genua.

Unser Juventus Turin – Como Tipp: Sieg Juventus Turin (Handicap -1,5)

Wenngleich es bei Como allen Grund zur Freude über die Rückkehr ins italienische Oberhaus gibt, dürfte diese gleich am ersten Spieltag gegen den italienischen Rekordmeister geschmälert werden. Juventus ist in allen Mannschaftsbereichen besser besetzt und agiert zudem auf heimischem Boden. Nach vier Jahren ohne Serie-A-Titel sind die Weiß-Schwarzen heiß und wollen mit einem Sieg in die Saison starten. Wir gehen davon aus, dass dies auch gelingt und rechnen mit einem deutlichen Erfolgserlebnis der Gastgeber.