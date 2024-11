Kaiserslautern - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 23:00 Uhr Kaiserslautern - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kann seine Serie fortsetzen?

Unser Kaiserslautern - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.11.2024 lautet: Die Eintracht konnte in den letzten Wochen vor allem mit tollen Leistungen vor den eigenen Fans überzeugen. Da sich die Löwen auswärts aber viel schwerer tun, ist im Wett Tipp heute beim FCK maximal ein Zähler drin.

Markus Anfang musste zu Beginn seiner Trainertätigkeit in Kaiserslautern mit viel Skepsis klarkommen. Doch inzwischen haben sich die Spieler an die neuen Vorgaben und das neue System gewöhnt. Der Coach hat sich zudem den Gegebenheiten angepasst und blieb nicht stur bei seinem Weg.

In den letzten vier Partien blieben die “Roten Teufel” gegen durchwegs besser platzierte Konkurrenten ohne Niederlage (2S, 2U). Diese Serie wollen die Pfälzer am Sonntag in unserer Kaiserslautern Braunschweig Prognose ausbauen. Doch die Eintracht ist auch seit drei Partien ungeschlagen (1S, 2U).

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,63 bei Bwin für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Braunschweig auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Braunschweig konnte nur 4 von 33 Gastspielen in Kaiserslautern gewinnen

Der FCK hat in der Tabelle einen klaren Vorsprung vor dem BTSV

Die Eintracht ist saisonübergreifend seit 8 Gastspielen ohne Sieg

Kaiserslautern vs Braunschweig Quoten Analyse:

Der FCK steht mit 17 Punkten auf Rang 10 und hat fünf Zähler sowie fünf Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. So sehen auch die Kaiserslautern vs Braunschweig Quoten die Hausherren etwas vorne.

Ein Heimsieg wird bei den besten Buchmachern mit Quoten von knapp über 2,00 belohnt. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Dreier der Gäste über Kaiserslautern gegen Braunschweig Wettquoten zwischen 3,40 und 3,55 freuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kaiserslautern vs Braunschweig Prognose: Der FCK will den Aufwärtstrend bestätigen

In diversen Zahlen lassen sich die Fortschritte des FCK unter Markus Anfang feststellen. So stieg der Ballbesitz von 44 Prozent auf 52. Zudem spielt die Mannschaft deutlich mehr Pässe (414 statt 359) und konnte die Anzahl der Zuspiele ins Offensivdrittel steigern (61,4 auf 65,3 Prozent). Dafür werden wesentlich weniger lange Bälle gespielt (51,6 statt 60,4 pro Spiel). Auch die Defensive wurde stabilisiert. Die Pfälzer kommen 2024/25 auf 1,5 Gegentore in 90 Minuten (statt 1,88/Spiel). Außerdem können nur Hannover (6) und Düsseldorf (5) mehr Weiße Westen vorweisen als der FCK (4).

Verlass ist weiterhin auf die Standards: Die Hälfte aller Treffer (10 von 20) fielen nach einem ruhenden Ball. Die Heimbilanz ist mit gerade mal einem Sieg in fünf Heimspielen sicher ausbaufähig. Allerdings verlor Kaiserslautern saisonübergreifend auch lediglich eines der letzten acht Spiele am Betzenberg (3S, 4U). Beim 0:0 in Nürnberg vor der Länderspielpause waren die Gäste zwar spielerisch unterlegen, verdienten sich aber den Punkt durch ihr leidenschaftliches Auftreten, was auch im Kaiserslautern vs. Braunschweig Tipp entscheidend sein könnte.

Daniel Scherning hat die Eintracht in der Vorsaison mit einer furiosen Aufholjagd zum Klassenerhalt geführt. In dieser Saison konnte der Coach des Weiteren seine Idee, dass Braunschweig vermehrt spielerische Akzente setzen will, verwerfen. Stattdessen überzeugen die Löwen wieder mit Kampf sowie Einsatz und sind vor allem ein unbequemer Gegner. Besonders im eigenen Stadion funktioniert das bestens. Seit fünf Heimspielen ist der BTSV ungeschlagen (3S, 2U). In diesem Zeitraum gab es auch Siege gegen Hannover (2:0) und den HSV (3:1).

Doch die Mannschaft steht trotzdem nur auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Das hat mit den Leistungen in der Fremde zu tun. Die Eintracht ist saisonübergreifend seit acht Gastspielen ohne Sieg (3U, 5N). Nur zwei Teams im Unterhaus haben eine schwächere „Shot Conversion“. Zudem kassierten die Niedersachsen schon 24 Gegentore, lediglich der SSV Jahn Regensburg hat mehr Gegentreffer hinnehmen müssen (32). Hoffnung macht Rayan Philippe, der bereits auf sieben Tore und einen Assist kommt. Bei 17,2 xG hat die Eintracht aber trotzdem nur 14 Mal getroffen.

Kaiserslautern - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 3:2 Union Luxemburg (H), 0:0 Nürnberg (A), 2:2 Magdeburg (H), 1:2 VfB Stuttgart (A), 4:3 Fortuna Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:1 St. Pauli (H), 3:1 Hamburger SV (H), 0:0 Paderborn (A), 1:1 Preußen Münster (H), 1:3 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Braunschweig: 5:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A)

Nach 66 Duellen führt der FCK die Bilanz knapp mit 26 Siegen zu 22 Niederlagen an (18U). Zu Gast auf dem Betzenberg konnten die Löwen auch nur in vier von 33 Versuchen alle Punkte mit nach Hause nehmen (10U, 19N).

Nach acht Duellen ohne Sieg gewann Kaiserslautern am 34. Spieltag der vergangenen Saison das letzte Aufeinandertreffen mit 5:0. Daniel Scherning verlor vier seiner fünf Duelle mit den Pfälzern. Markus Anfang holte als Coach drei Siege und zwei Remis gegen den BTSV und will dies in der Kaiserslautern Braunschweig Prognose bestätigen.

Beide Teams mussten in dieser Saison im ersten Durchgang zusammen nur 16 Gegentreffer hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel kommen beide Teams dagegen gemeinsam schon auf 26 Gegentore.

Für den Kaiserslautern vs. Braunschweig Tipp “Mehr Tore in 2. Halbzeit” bekommen wir in der ODDSET App eine Quote von 1,98.

So seht ihr Kaiserslautern - Braunschweig im TV oder Stream:

24. November 2024, 13:30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die 2. Bundesliga ist die Domäne von Sky. Alle 306 Spiele werden bei diesem Bezahlsender live als Einzelspiel oder in der Konferenz übertragen.

Dazu gehört auch das Duell am Sonntag zwischen dem FCK und dem BTSV. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel um 13:30 Uhr an.

Kaiserslautern vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Krahl – Toure, Sirch, Elvedi – Gyamerah, Aremu, Kaloc, Kleinhansl – Yokota, Hanslik – Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic (Tor), Wekesser, Robinson, Tachie, Opoku, Ronstadt, Redondo, Raschl, Mause

Startelf Braunschweig: Johansson – Jaeckel, Bicakcic, Ehlers – Kaufmann, Krauße, Köhler, Bell Bell – Gomez, Szabo, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Grill (Tor), Ba, Ivanov , Marie, W. Ould-Chikh, Di Michele Sanchez, Polter, Conteh, Nikolaou

Die Hausherren müssen auf die Verletzten Heuer, Zuck, Klement, Ritter und Zimmer verzichten. Tomiak muss nach seiner fünften Gelben Karte einmal aussetzen.

Bei den Gästen fehlen in der Kaiserslautern gegen Braunschweig Prognose Spieler wie Casali, Rittmüller, Raebiger, Tauer und Sane im Aufgebot.

Unser Kaiserslautern - Braunschweig Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

In diesem Duell treffen zwei zuletzt formstarke Mannschaften aufeinander. Wir sehen die Hausherren allerdings etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu.

Das hat vor allem mit der schlechten Bilanz der Eintracht in der Fremde zu tun. Außerdem gab es für die Löwen bei den Roten Teufeln selten etwas zu holen. “Last but not least” spricht die Tabellenposition für den FCK. Ein paar Tore dürften am Sonntag auch fallen.