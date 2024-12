Kaiserslautern - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten 7.12.24

Der Ausfall von Top-Torschütze Ragnar Ache (9 Tore) hat mehrere Quoten in der Betano App schnell steigen lassen. Wir nutzen eine dieser Gelegenheiten und spielen unseren Kaiserslautern Karlsruhe Wett Tipp heute bei Betano zu einer Quote von 1,85 auf “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Karlsruhe auf “Kaiserslautern Über 1,5 Tore”:

Am Betzenberg gab es in dieser Spielzeit schon mehrere spektakuläre Paarungen, die im Schnitt 4,50 Tore pro Heimspiel der Roten Teufel geboten haben. Das führt auch bei den Wettanbietern ohne Steuer zu einer gewissen Vorsicht, die sich in relativ ausgeglichenen Kaiserslautern Karlsruhe Quoten ausdrückt.

Einen hauchdünnen Vorteil findet ihr in den Kaiserslautern Karlsruhe Wettquoten auf Seiten der Gastgeber, die in der Spitze eine Siegquote von 2,27 aufrufen. Der KSC reist mit Siegquoten bis 3,10 zu den Pfälzern.

Kaiserslautern vs Karlsruhe Prognose: Widerstandsfähig

Kaiserslautern - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Die Torquote der Pfälzer ist in den vergangenen Wochen rapide gestiegen. Kaiserslautern ging während der aktuellen Serie von sechs ungeschlagenen Liga-Partien in vier von sechs Begegnungen mit “Über 2,5 erzielten Toren” vom Feld.

Jede Partie, in der die Roten Teufel mindestens drei eigene Treffer erzielt haben, wurde nach dem achten Spieltag gewonnen (4). Zudem jubelte die Anfang-Elf in jedem Heimspiel dieser Spielzeit über mindestens zwei eigene Treffer.

Der KSC sieht in der Kaiserslautern gegen Karlsruhe Prognose aktuell nicht wie eine Mannschaft aus, die einer solchen Serie ein Ende bereiten könnte. Nur vier Zweitligisten kassierten mehr Gegentore als die Badener (25), die erst am vergangenen Spieltag eine 1:3-Heimniederlage gegen den HSV hinnehmen mussten.

Trotzdem ist die Offensive der Badener extrem gefährlich und erzielte sogar einen Treffer mehr (27) als die Mannschaft vom Betzenberg (26). Auch unter der Woche traf man beim 2:2 im DFB-Pokal gegen Bundesligist Augsburg, musste sich aber im Elfmeterschießen geschlagen geben. Im Duell zwischen zwei offensivstarken Teams könnten wir uns den Kaiserslautern vs. Karlsruhe Tipp “Über 3,5 Tore” sehr gut vorstellen. Das Risiko der Quote von 2,45 könnt ihr mit dieser Intertops Gratiswette abfedern.

So seht ihr Kaiserslautern - Karlsruhe im TV oder Stream:

Ligaweit gibt es keine Mannschaft, die häufiger einen der beiden Pfosten oder die Latte getroffen hat als Karlsruhe (12). Mit gerade einmal halb so vielen Alu-Treffern folgt Kaiserslautern an zweiter Stelle (6).

Kaiserslautern vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Unser Kaiserslautern - Karlsruhe Tipp: Kaiserslautern Über 1,5 Tore

Am Betzenberg hat Kaiserslautern in dieser Spielzeit noch jedes Heimspiel für mindestens zwei eigene Treffer genutzt. Karlsruhe zählt in diesem Spieljahr zu den anfälligsten Defensivmannschaften der 2. Bundesliga, was sich gegen die Roten Teufel erneut zeigen wird.