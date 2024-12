Kaiserslautern - Köln Tipp, Prognose, Quoten | 22.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 23:00 Uhr Kaiserslautern - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer überwintert auf einem Aufstiegsplatz?

Unser Kaiserslautern - Köln Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.12.2024 lautet: Es hat einige Wochen gedauert, ehe Gerhard Struber die passende Formation für seinen neuen Klub gefunden hat. Nun sind die Geißböcke aber zurück auf einem Aufstiegsplatz und demonstrieren im Wett Tipp heute ihre Qualität.

Drei Punkte trennen die Top 3 im deutschen Unterhaus (28) vom Tabellen-Neunten aus Magdeburg (25). In der Historie der eingleisigen 2. Bundesliga gab es nach 16 absolvierten Spieltagen noch nie einen Tabellenführer mit einer niedrigeren Punkteausbeute. Nutznießer dieser Ausgangssituation sind die Geißböcke, denen in unserer Kaiserslautern Köln Prognose die Tabellenführung winken könnte.

Nach der Systemumstellung auf eine 3-4-3-Formation hat Gerhard Struber endlich Ruhe in seine Mannschaft bekommen und das Vertrauen in die eigenen Stärken wiederhergestellt. Der Kaiserslautern Köln Wett Tipp heute knüpft daran an. Bei Merkur Bets spielen wir eine Quote von 1,43 für “Kaiserslautern Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Köln auf “Kaiserslautern Unter 1,5 Tore”:

Kein Zweitligist erlaubte bislang weniger erwartbare Gegentore als Köln (17,0 xGA).

Köln ließ die wenigsten Schüsse gegen sich zu (142).

Köln schloss 5 der 6 vorangegangenen Zweitliga-Spiele mit “Unter 1,5 Gegentoren” ab.

Kaiserslautern vs Köln Quoten Analyse:

Vor dem neunten Zweitliga-Duell dieser beiden Traditionsmannschaften gab es noch keinen Auswärtssieg. Davon wollen die Sportwetten Anbieter in ihren Kaiserslautern Köln Quoten jedoch überhaupt nichts wissen.

Die Quoten liegen weit auseinander und fallen überraschend deutlich zugunsten der Gäste aus. Ein Sieg der Domstädter erreicht Kaiserslautern Köln Wettquoten von 1,85. Etwa den vierfachen Gewinn erhaltet ihr bei einer erfolgreichen Wette auf einen “Sieg Kaiserslautern”.

Kaiserslautern vs Köln Prognose: Eine bessere Balance

Mit einem Sieg am 16. Spieltag gegen Nürnberg (3:1) schob sich der 1. FC Köln zurück unter die drei besten Teams der 2. Bundesliga. Die Geißböcke hatten zuletzt einen herausragenden Lauf, gewannen fünf von sechs Zweitliga-Begegnungen und blieben sechs Liga-Spiele in Serie von einer Niederlage verschont.

Ziemlich offensichtlich hängt der Turnaround in der Effzeh-Saison mit der wesentlich besseren Balance auf dem Feld zusammen. Gerhard Struber wechselte im Laufe der Hinrunde auf eine 3-4-3-Formation und gab seiner Hintermannschaft dadurch mehr Sicherheit.

Über den Zeitraum der letzten sechs Liga-Spiele verhinderte der Bundesliga-Absteiger an vier Spieltagen ein Gegentor und ermöglichte der Konkurrenz in fünf von sechs Begegnungen maximal einen Torjubel.

Vergangene Woche durften die Anhänger der Domstädter erstmals nach acht Spieltagen wieder über drei Treffer des Tabellen-Zweiten jubeln. Ob es jedoch auch mehrere Treffer gegen die Roten Teufel zu sehen gibt, bleibt im Kaiserslautern Köln Tipp abzuwarten.

Kaiserslautern - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:5 Darmstadt (A), 3:1 Karlsruhe (H), 3:0 Schalke (A), 3:2 Braunschweig (H), 0:0 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele Köln: 3:1 Nürnberg (H), 1:0 Regensburg (A), 2:1 n.V. Hertha (H), 2:2 Hannover (H), 1:0 Münster (A).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs. Köln: 3:2 (H), 0:0 (H), 0:0 (A), 3:0 (H), 3:3 (A).

Kein anderes Team im deutschen Unterhaus erlaubte bislang weniger Schüsse auf den eigenen Kasten als die Mannschaft von Gerhard Struber (142). Etwas überraschend taucht Kaiserslautern (195) in dieser Kategorie ebenfalls unter den fünf stärksten Zweitliga-Teams auf.

Von einer starken Defensive war die Mannschaft von Markus Anfang am vergangenen Wochenende jedoch Lichtjahre entfernt. Zu Gast in Darmstadt unterlagen die Pfälzer deutlich und verdient mit 1:5, was die Kaiserslautern gegen Köln Prognose natürlich beeinflusst.

Unsere Rückschlüsse aus dieser Begegnung beziehen sich vor allem auf das Angriffsspiel der Lauterer. Langsam ist der Anfang-Elf der Verlust von mehreren Offensivspielern, darunter Top-Torschütze Ragnar Ache (9), anzumerken.

Als Aufbaugegner für die eigene Angriffsreihe kann Köln eigentlich nicht dienen. Die Geißböcke verhinderten in ihren drei vorangegangenen Zweitliga-Auswärtsspielen jeweils erfolgreich ein Gegentor.

Wem unser Kaiserslautern Köln Tipp nicht ausreicht, der kann sich bei den verschiedenen Sportwetten Apps gerne nach einer Quote für “Kaiserslautern Unter 0,5 Tore” erkundigen.

So seht ihr Kaiserslautern - Köln im TV oder Stream:

22. Dezember 2024, 13.30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Wir sehen für die Wette “Kaiserslautern Unter 1,5 Tore” jedoch bereits die richtige Balance. Immerhin erzielten die Roten Teufel bislang in jedem Heimspiel “Über 1,5 Tore”.

Darüber hinaus ist Kaiserslautern seit fünf Pflichtspielen gegen die Geißböcke ungeschlagen. Beim Überfliegen der letzten Duelle fallen vor allem zwei der letzten drei Aufeinandertreffen auf, die jeweils mit einem 0:0 abgepfiffen wurden.

Kaiserslautern vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Tomiak, Heuer, Toure, Ronstadt, Kaloc, Sirch, Kleinhansl, Yokota, Ritter, Hanslik

Ersatzbank Kaiserslautern: Heck, Wekesser, Gyamerah, Robinson, Aremu, Raschl, Opoku, Tachie, Mause

Startelf Köln: Schwäbe - Martel, Heintz, Hübers, Thielmann, Huseinbasic, Ljubicic, Pacarada, Kainz, Maina, Downs

Ersatzbank Köln: Urbig, Bakatukanda, Finkgräfe, Carstensen, Obuz, Tigges, Uth, Waldschmidt

Eine torlose Partie als Kaiserslautern gegen Köln Prognose zu wagen, wäre nach aktuellem Stand jedoch zu viel des Guten. Köln zehrt weiterhin von der besten erwartbaren Offensive (33,8 xG).

Die Roten Teufel sind mit ihren 26,1 erwartbaren Toren ebenfalls eine der fünf besten Offensivmannschaften im deutschen Unterhaus.

Unser Kaiserslautern - Köln Tipp: Kaiserslautern Unter 1,5 Tore

Köln hat uns in den vergangenen Wochen überzeugt und vor allem aufgrund der stark verbesserten Defensive das Vertrauen für eine leicht riskante Wette verdient. Die Kaiserslautern vs. Köln Qoten enthalten einen fantastischen Value für verschiedene Torwetten.