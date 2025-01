Kaiserslautern - Preußen Münster Tipp & Prognose 02.02.25

Kaiserslautern - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Greifen die Roten Teufel weiter vorne an?

Unser Kaiserslautern - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.02.2025 lautet: Die Roten Teufel liegen nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze und wollen so lange wie möglich dran bleiben. Im Wett Tipp heute haben die Hausherren gegen den Aufsteiger klare Vorteile, aber beide Teams sollten treffen.

Am 2. Februar 2025 um 13:30 Uhr erwartet uns im Fritz Walter Stadion ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Kaiserslautern, aktuell auf Platz 4 der Tabelle mit 32 Punkten, trifft auf den Tabellen-14. Preußen Münster, der bisher 20 Punkte sammeln konnte.

Kaiserslautern geht als Favorit ins Rennen, nicht zuletzt dank ihres Top-Torjägers Ragnar Ache, der bereits zehn Tore erzielt hat. Beide Teams haben Schwächen in der Defensive gezeigt, was in der Kaiserslautern Preußen Münster Prognose eine aufregende Begegnung mit vielen Toren verspricht. Erwartet wird ein Heimsieg für Kaiserslautern, unterstützt durch ihre jüngste Form und die günstigen Wettquoten.