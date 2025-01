Kaiserslautern - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 18.01.2025

Kaiserslautern - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann Ulm am Betzenberg bestehen?

Unser Kaiserslautern - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.01.2025 lautet: Lautern will sich weiterhin nach oben orientieren und hat mit dem SSV ein dankbares Los zum Start ins Frühjahr. Deshalb sollte im Wett Tipp heute der Heimsieg gelingen.

Am 18. Januar 2025 um 13:00 Uhr erwartet uns im Fritz Walter Stadion ein spannendes Duell in der 2. Bundesliga. Kaiserslautern, derzeit auf Platz 9, trifft auf den auf Rang 16 liegenden SSV Ulm. Beide Teams haben unterschiedliche Formkurven: Während Kaiserslautern mit drei Siegen in den letzten 5 Spielen aufwarten kann, kämpft Ulm mit nur vier Punkten aus den letzten fünf Partien.