Kamerun - Kenia Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

SPORT1 Betting 10.10.2024 • 08:00 Uhr Kamerun - Kenia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup Quali Wette | Setzt sich Kamerun an die Spitze der Gruppe J?

Unser Kamerun - Kenia Sportwetten Tipp zum Afrika Cup Quali Spiel am 11.10.2024 lautet: Die beiden Mannschaften duellieren sich am dritten Spieltag um die Tabellenführung. In unserem Wett Tipp heute verhindern die Gastgeber auf jeden Fall eine Niederlage.

Die Quotenverteilung der Buchmacher gibt die Tendenz für unsere Kamerun Kenia Prognose vor. Wir erwarten kein torreiches Spiel, da beide Defensiven bislang durchaus überzeugt haben und in den beiden vorangegangenen Partien der Hausherren insgesamt nur ein Treffer gefallen ist.

Trotz der klaren Rollenverteilung erlauben wir uns im Kamerun Kenia Wett Tipp heute eine Absicherung auf eine „Doppelte Chance 1X“ und kombinieren diese mit „Unter 2,5 Toren im Spiel“. Vielversprechend fällt die Quote von 1,75 bei Merkur Bets immer noch aus.

Darum tippen wir bei Kamerun vs Kenia auf „Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore“:

6 der 7 vorangegangenen Partien von Kenia enthielten „Unter 2,5 Tore“.

Kamerun ist seit 4 Länderspielen ungeschlagen.

In diesen 4 Länderspielen kassierte Kamerun insgesamt nur 2 Gegentore.

Kamerun vs Kenia Quoten Analyse:

Den neuen Wettanbietern fehlt der Anlass, die Kamerun Kenia Quoten im Vergleich zu den alten Hasen auf dem Wettmarkt in eine andere Richtung gehen zu lassen. Zu Hause werden die unbezähmbaren Löwen mit Siegquoten bis 1,50 als eindeutiger Favorit betrachtet.

Kenia nahm zuletzt im Jahr 2019 an der Endrunde der Afrika-Meisterschaften teil. Noch fehlt den Gästen ein gutes Stück, um konstant mit den besten afrikanischen Mannschaften mithalten zu können. Die Kamerun Kenia Wettquoten von 7,80 für einen Sieg der Gäste zementieren diesen Eindruck.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kamerun vs Kenia Prognose: Das Grundgerüst steht

Die FIFA-Weltrangliste zeigt beinahe 50 Plätze Unterschied zwischen Kamerun (53.) und Kenia (102.) auf. Die Gastgeber sind als fünffacher Afrika-Meister der legitime Quotenfavorit in dieser Paarung.

Kenia bestritt zuletzt im Jahr 2019 eine Partie bei den Afrika-Meisterschaften und nahm insgesamt erst bei sechs Endrunden teil. Die erste Runde überstanden die Gäste bislang noch nie.

Nach der verpassten Qualifikation für den Afrika Cup an der Elfenbeinküste soll es 2025 für Kenia wieder zur Endrunde gehen. Diese findet in Marokko statt und liegt für die Harambee Stars nach vier Punkten aus zwei Partien in Reichweite.

Gäste-Trainer Engin Firat lässt seine Mannschaft in einem klassischen 4-4-2 oder einer 4-4-1-1-Formation auflaufen, mit der in erster Linie einfache, aber gut geordnete Abläufe für die Verteidigung ermöglicht werden - was im Kamerun Kenia Tipp zu beweisen wäre.

Kamerun - Kenia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kamerun: 0:0 Simbabwe (A), 1:0 Namibia (H), 1:1 Angola (A), 4:1 Kap Verde (H), 0:2 Nigeria (A).

Letzte 5 Spiele Kenia: 2:1 Namibia (A), 0:0 Simbabwe (H), 2:0 Simbabwe (H), 0:2 Komoren (H), 2:0 Sambia (A).

Letzte Spiele Kamerun vs. Kenia: -

Die letzten Ergebnisse fielen für Kenia zumeist positiv aus. Vier der sechs vorangegangenen Paarungen beendete die Firat-Elf ohne Gegentreffer und im Juni wurde sogar der hoch favorisierten Elfenbeinküste ein Unentschieden abgerungen (0:0).

Mehr als ein Remis trauen wir Kenia in Kamerun auf keinen Fall zu. Die Hausherren gewannen zuletzt vier Heimspiele in Serie und sind darüber hinaus seit 15 Heimspielen ungeschlagen.

Ähnlich wie bei Kenia basiert der Erfolg im Team von Marc Brys auf einer guten Defensiv-Struktur. Der Belgier übernahm die Auswahl Kameruns erst in diesem Jahr und startete mit vier ungeschlagenen Partien am Stück.

Vorrangig laufen die unbezähmbaren Löwen in einem 4-3-3-ähnlichen System aufs Feld. Die Grundordnung verleiht den Hausherren zusätzliche Sicherheit und ermöglichte jüngst zwei Spiele in Folge ohne Gegentreffer.

Im Gegenzug erzielte Kamerun aber erst einen Treffer in zwei Qualifikationsspielen, sodass in der Kamerun Kenia Prognose eine Absicherung mit einer „Doppelten Chance 1X“ ein wichtiger Teil unserer Wette ist.

So seht ihr Kamerun - Kenia im TV oder Stream:

11. Oktober 2024, 18.00 Uhr, Stade Ahmadou Ahidjo

Übertragung TV: -

Übertragung Stream: -

Die wesentlich höhere individuelle Klasse ist im Team von Marc Brys zu finden. Torhüter Andre Onana verdient sein Geld in der Premier League (Manchester United), ebenso wie Mittelfeldspieler Carlos Baleba (Brighton).

Zusätzlich ist Mittelfeld-Motor Frank Anguissa für SSC Neapel aktiv. Vorne halten sich neben Bryan Mbeumo (Brentford) noch Kapitän Vincent Aboubakar und der aktuell vereinslose Eric Maxim Choupo-Moting auf und sorgen im Kamerun Kenia Tipp für Torgefahr.

Kamerun vs Kenia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kamerun: Onana, Tchatchoua, Wooh, Ngadeu, Nouhou, Baleba, Hongla, Anguissa, Mbeumo, Aboubakar, Bassogog

Ersatzbank Kamerun: Domodossola, Ngapandouetnbu, Moukoudi, Castelletto, Bokele, Kilama, Dibango, Fai, Neyou, Sanda, Enow, Kunde, Ntcham, Nchindo, N‘Koudou, Ngamaleu, Ze, Moumbagna, Coupo Moting, Kooh

Startelf Kenia: Matasi, Owino, Nondi, Okumu, Otieno, Anthony Akumu, Onyango, Abuya, Odada, Avire, Ayunga

Ersatzbank Kenia: Otieno, Omondo, Anyembe, Omurwa, Sichenje, Omija, Omar, Knost, Ochieng, Rambo, Noor Ouma, Odada, Muguna, Odhiambo, Omondi, Wilson, Okoth, Scriven, Ochieng

Engin Firat leitete die kenianische Nationalmannschaft bisher in 18 Länderspielen an. Über die Hälfte dieser Begegnungen (10) hätte mit einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ zum Erfolg geführt.

Zusätzlich fielen in acht Begegnungen maximal zwei Treffer, weshalb ihr aufgrund der Kamerun vs. Kenia Prognose mit einem Wettbonus Ausschau nach der Match-Kombi „Beide Teams treffen: Nein & Unter 2,5 Tore“ halten solltet.

Unser Kamerun - Kenia Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore

Kann Kenia den Defensiv-Riegel lange genug aufrechterhalten, ist möglicherweise ein Remis gegen die stark favorisierten Kameruner möglich, mehr aber nicht. Dementsprechend relevant ist der Zusatz einer „Doppelten Chance“. Zudem liegt die Stärke der beiden Teams in der Verteidigung, weshalb „Unter 2,5 Tore“ in unserer Match-Kombi nicht fehlen dürfen.