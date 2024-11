Karlsruhe - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 23:00 Uhr Karlsruhe - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Was bewirkt die Trainerentlassung in Hamburg?

Unser Karlsruhe - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.12.2024 lautet: Die Zuschauer dürfen sich freuen. Im Wett Tipp heute treffen zwei offensiv starke Teams aufeinander, die nicht den größten Wert auf Defensivarbeit legen.

Im Februar 2024 hatte Steffen Baumgart, verbunden mit großen Hoffnungen, den HSV auf Rang 3 der Zweitliga-Tabelle übernommen. Am Ende verpassten die Hamburger unter dem Coach mit Platz 4 aber erneut den schon so lange ersehnten Aufstieg ins Oberhaus. Trotzdem durfte Baumgart weitermachen.

Neun Monate nach dem Amtsantritt ging die Ära unter dem Chefcoach nun aber doch zu Ende. Vier Liga-Spiele in Folge ohne Sieg waren am Ende einfach zu viel. Hinter den Kulissen wird nun ein neuer Übungsleiter gesucht. Bruno Labbadia gilt dabei aktuell als heißer Kandidat. Beim Gastspiel am Sonntag in Karlsruhe wird die Mannschaft aber von Assistent Merlin Polzin betreut. Die Karlsruhe HSV Prognose kann sich vor dem Spiel auf keinen Favoriten festlegen.

Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 2,20 bei Bwin den Karlsruhe HSV Wett Tipp heute „Über 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs HSV auf „Über 3,5 Tore“:

Der HSV hat die beste Offensive der Liga

Der KSC hat den drittbesten Angriff im Unterhaus - aber die siebtschwächste Abwehr

In den vergangenen 3 Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 17 Treffer

Karlsruhe vs HSV Quoten Analyse:

Der KSC steht auf Platz 2 mit 23 Punkten. Die Hamburger belegen zwar nur Rang 8, haben aber gerade mal drei Zähler Rückstand auf den kommenden Gegner. Am Ende können sich die Karlsruhe vs HSV Quoten auf keinen Favoriten einigen.

Bei den Wettanbietern ohne Steuer sind die Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,50 nur minimal favorisiert. Denn auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hanseaten Karlsruhe gegen HSV Wettquoten zwischen 2,60 und 2,65.

Karlsruhe vs HSV Prognose: Hat der KSC seine Krise überstanden?

Nach nur einem Punkt aus drei Spielen war der KSC am Wochenende bei Greuther Fürth auf Wiedergutmachung aus. In der ersten Hälfte legten die Karlsruher aber eine ganz schwache Leistung aufs Parkett. Vor dem Seitenwechsel ließen die Gäste die nötige Energie, das Tempo und die Präzision im Spiel nach vorne vermissen. Glücklicherweise lag das Kleeblatt zu diesem Zeitpunkt nur mit 1:0 vorne. Im zweiten Durchgang zeigten die Badener dann aber viel Effektivität, Einsatzfreude und Zweikampfstärke.

Zudem hatte der Trainer wie sooft ein glückliches Händchen bei den Spielerwechseln. So ging die Truppe von Coach Christian Eichner am Ende mit einem glücklichen 3:2-Sieg vom Platz und kletterte damit auf Rang 2. Vom Aufstieg will man im Badnerland aber nichts wissen. Mit 26 Toren stellt der KSC die drittbeste Offensive. Geht es nach den Expected-Goals, stehen aber nur drei Teams im Unterhaus schlechter da. 22 Gegentore sind zudem der schwächste Wert in den Top 9 der Tabelle. In den jüngsten 15 BL2-Heimspielen setzte es gerade mal zwei Pleiten, im Karlsruhe vs. HSV Tipp soll keine weitere hinzukommen.

Das 2:2 am Samstag gegen Schalke stand beim HSV sinnbildlich für die zurückliegenden Wochen und Monate. Nach einer 2:0-Pausenführung kam es nach dem Seitenwechsel wieder zu einem großen Leistungseinbruch. Schon zum zwölften Mal kassierte die Mannschaft ein Gegentor kurz nach der Pause. Erneut patzte einer der Führungsspieler. Auch der Stil und das defensive 3-5-2-System passten wieder einmal nicht zum eigentlichen Vollgas-Fußball von Coach Baumgart. So sind die Hamburger seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg (2U, 3N) und rutschten damit auf Rang 8 ab.

Mit 28 Treffern haben die Rothosen immer noch die beste Offensive der Liga. Hinzu kommen die höchste Passquote der Liga (87,5 Prozent), die zweitmeisten Großchancen (40) sowie die meisten Torverhinderungen pro Spiel (25,9). Das alles konnte den Job von Steffen Baumgart aber nicht retten. In der Fremde haben nur fünf Teams weniger Punkte geholt als der HSV (7). Sportchef Stefan Kuntz wird sich definitiv nicht auf die Bank setzen. Gesucht wird ein Trainer mit Zweitliga-Kenntnissen und mit Labbadia bereitet man sich auf eine spektakuläre Rückkehr vor. Interimstrainer Polzin hatte die Mannschaft dagegen auch zu Jahresbeginn nach Tim Walters Aus beim 2:2 in Rostock betreut.

Karlsruhe - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:2 Greuther Fürth (A), 0:1 Freiburg (H), 1:1 Preußen Münster (H), 1:2 Hannover (A), 2:0 Offenbacher Kickers (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Schalke (H), 2:4 Twente Enschede (H), 1:3 Eintracht Braunschweig (A), 1:1 Nürnberg (H), 1:2 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs HSV: 4:3 (A), 2:2 (H), 4:2 (H), 0:1 (A), 0:3 (A)

Beide Traditionsvereine standen sich schon 68 Mal gegenüber. Die Hamburger führen den Vergleich mit 24 Siegen zu 20 Niederlagen knapp an. In der 2. Bundesliga blieb Karlsruhe in den ersten sieben Duellen gegen den HSV ohne Sieg (2U, 5N). Seit drei Aufeinandertreffen sind die Badener nun aber gegen die Rothosen ungeschlagen, was sich auch auf die Karlsruhe vs. HSV Prognose auswirkt.

Aus den vergangenen zwei Heimspielen holten die Blau-Weißen mit einem 4:2 und einem 2:2 vier Punkte. Auch das letzte Aufeinandertreffen im Januar 2024 im Volksparkstadion entschieden die Männer von Coach Christian Eichner mit 4:3 für sich. Beim Ballbesitz (60 Prozent) und den Gesamtschüssen (20:13) hatten die Hausherren aber eigentlich die Nase vorne.

KSC-Stürmer Budu Zivzivadze steht zusammen mit Isac Lidberg (Darmstadt) und Rayan Philippe (Braunschweig) auf Platz 1 der Zweitliga-Torschützenliste. So muss man den Georgier auch am Sonntag auf dem Zettel haben.

Für den Karlsruhe gegen HSV Tipp „Zivzivadze trifft“ kriegen wir bei Bet-at-home eine Quote von 2,45. Löst ihr zuvor noch den aktuellen Bet-at-home Gutschein ein, könnt ihr die Wette völlig entspannt spielen.

So seht ihr Karlsruhe - HSV im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 13:30 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Die 2. Bundesliga ist und bleibt fest in der Hand von Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Partien im Unterhaus in der Konferenz oder als Einzelspiel. Das gilt natürlich auch für das Duell zwischen Karlsruhe und dem Hamburger SV.

Anpfiff im Wildpark von Karlsruhe ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Karlsruhe vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, Herold - Burnic, Rapp, Jensen, Wanitzek - Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Pinto Pedrosa, Zengin, Egloff, Rupp, Conté, Heußer, Hunziker, Salz

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Elfadli, Schonlau, Muheim - Mikelbrencis, Poreba, Meffert, Katterbach, Richter - Selke, Königsdörffer

Ersatzbank HSV: Raab (Tor), Pherai, Baldé, Jatta, Hefti, Perrin, Karabec, Stange, Dompé

Eine Sache erschwert uns die Karlsruhe HSV Prognose: Es ist sehr ungewiss, mit welcher Aufstellung und welchem System Interimscoach Polzin die Gäste aufs Feld schickt. Aber allzu viele Veränderungen im Vergleich zum letzten Liga-Spiel dürfte es noch nicht geben.

Bei den Hausherren fehlen weiter Bormuth, Günther, Kobald, Sihlaroglu und Pfeiffer. Die Gäste müssen ohne Zumberi, Meffert, Reis und Glatzel auskommen.

Unser Karlsruhe - HSV Tipp: Über 3,5 Tore

Uns geht es ähnlich wie den Buchmachern: Wir sehen den KSC in diesem Spiel knapp vorne, aber wir nehmen trotzdem von einem Ergebnis-Tipp Abstand. Dafür gibt es zwei gute Gründe.

Einerseits waren die Leistungen von Karlsruhe in den vergangenen Wochen zu wechselhaft, andererseits ist es schwer vorauszusagen, was für einen Effekt die Entlassung von Coach Baumgart beim HSV hat.

Stattdessen rechnen wir mit einigen Toren. Dabei treffen zwei der drei besten Offensiven der Liga aufeinander. Zudem kommen beide Mannschaften in dieser Saison zusammen auf 41 Gegentore. Außerdem fielen in den letzten drei direkten Duellen insgesamt 17 Treffer.