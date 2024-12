Karlsruhe - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten 13.12.2024

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 09:00 Uhr Karlsruhe - Regensburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der KSC seine Negativserie beenden?

Unser Karlsruhe - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.12.2024 lautet: In den vergangenen Wochen lief für die Badener nicht mehr viel zusammen. Im Wett Tipp heute daheim gegen das Schlusslicht ist aber wieder ein Dreier drin.

Der KSC war stark in die neue Saison gestartet. Nach dem 9. Spieltag standen die Badener auf Rang 2, gerade mal einen Zähler hinter Platz 1. Von den letzten sechs Zweitliga-Spielen konnte Karlsruhe jedoch nur noch eines gewinnen (1U, 4N). Seit Beginn des 10. Spieltags sammelte lediglich Regensburg so wenige Zähler (auch 4).

Genau auf diesen Jahn trifft die Mannschaft von Coach Christian Eichner am Freitag im heimischen Wildpark. Die Buchmacher haben bei der Karlsruhe Regensburg Prognose wenig Zweifel an den Hausherren.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Happybet den Karlsruhe Regensburg Wett Tipp heute “Sieg Karlsruhe & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Regensburg auf “Sieg Karlsruhe & Über 1,5 Tore”:

Regensburg ist das Schlusslicht der Liga

Der KSC ist seit 5 Duellen gegen den Jahn ohne Niederlage

Der Jahn stellt die schwächste Offensive und Defensive im Unterhaus

Karlsruhe vs Regensburg Quoten Analyse:

Der Jahn ist das Schlusslicht der Liga. So gehen die Gäste wenig überraschend als klare Außenseiter in die Partie. Das äußert sich in klaren Karlsruhe vs Regensburg Quoten. Für einen Heimsieg gibt es maximal eine Quote von 1,47.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Auswärtsmannschaft Karlsruhe gegen Regensburg Wettquoten zwischen 6,00 und 7,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Karlsruhe vs Regensburg Prognose: Gegen die schwächste Offensive droht wenig Gefahr

Nach dem tollen Saisonstart träumten die Fans des KSC schon vom Aufstieg in die Bundesliga. Doch durch die aktuelle Negativserie ist Karlsruhe auf Rang 9 abgerutscht. Da es im Unterhaus so eng zugeht, beträgt der Rückstand auf Platz 2 immerhin nur drei Zähler. Besonders bitter war die vergangene Woche. In dieser kassierte die Mannschaft von Coach Christian Eichner in der Liga zwei 1:3-Pleiten gegen den HSV und gegen Kaiserslautern. Zudem war man im DFB-Pokal ganz unglücklich nach Elfmeterschießen gegen Augsburg ausgeschieden.

So wartet die Mannschaft seit vier Zweitliga-Heimspielen (2U 2N) auf einen Sieg, dieser Negativlauf soll nun im Karlsruhe Regensburg Tipp gestoppt werden. In den saisonübergreifend vorherigen acht BL2-Begegnungen im Wildpark hatten die Blau-Weißen noch sieben Siege gefeiert. Eine Achillesferse ist die Abwehr. 28 Gegentreffer sind der viertschwächste Wert in der Liga. Vor allem in der Anfangs-Viertelstunde ist der KSC anfällig und kassierte in diesem Zeitraum die meisten Gegentore (8). Auf der anderen Seite des Spielfeldes hat Karlsruhe einerseits die beste Chancenverwertung (19 Prozent) und mit Budu Zivzivadze (9) den besten Stürmer. Hinzu kommt die zweitschwächste Schussgenauigkeit (39 Prozent).

Am 15. Spieltag ließ die Konkurrenz im Tabellenkeller Federn. Die Regensburger wollten dies ausnutzen und Boden im Abstiegskampf gutmachen. Der Plan ging aber nicht auf. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Köln war der Jahn einfach wieder zu harmlos. So verharrt der SSV mit acht Zählern weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist fünf Zähler entfernt. Diese Ausbeute ist ein neuer Klubnegativ-Rekord. Zudem konnten von zwölf Teams, die seit Einführung der 3-Punkte-Regel maximal acht Zähler nach 15 Spielen auf dem Konto hatten, lediglich zwei die Klasse halten.

Mit 34 Gegentoren stellen die Oberpfälzer in der laufenden Zweitliga-Spielzeit die schwächste Defensive. Die Offensive kann davon überhaupt nichts kompensieren. Der Aufsteiger blieb in zwölf Spielen dieser Zweitliga-Saison torlos und erzielte dabei gerade mal fünf Tore. So wenige Treffer sind ein neuer Negativrekord im Unterhaus. Mit einer Schussgenauigkeit von 35 Prozent liegt Regensburg auch auf dem letzten Rang. Bei der Chancenverwertung belegt der Jahn mit vier Prozent ebenfalls den 18. Platz.

Karlsruhe - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:3 Kaiserslautern (A), 4:5 n.E. Augsburg (H), 1:3 Hamburger SV (H), 3:2 Greuther Fürth (A), 0:1 SC Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:1 Köln (H), 0:3 VfB Stuttgart (H), 0:0 Eintracht Braunschweig (A), 0:1 Magdeburg (H), 0:2 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe vs Regensburg: 1:0 (H), 6:0 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 0:0 (H)

Der KSC und der Jahn trafen im Unterhaus schon zehnmal aufeinander. Regensburg konnte drei der ersten fünf Duelle gewinnen (1U, 1N). Seit fünf Aufeinandertreffen ist Karlsruhe aber ohne Niederlage gegen den SSV (2S, 3U).

Die letzten beiden Vergleiche gewannen die Badener jeweils ohne Gegentor, was auch in der Karlsruhe Regensburg Prognose nicht unvorstellbar ist. Das 6:0 im Hinrunden-Spiel 2022/23 war für die Karlsruher der höchste Auswärtssieg in der 2. Bundesliga und für die Oberpfälzer die höchste Zweitliga-Heimniederlage.

In vier der letzten sechs Kräftemessen hätte der Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg gehabt. Wenn es auch dieses Mal mindestens eine “Weiße Weste” gibt, bekommen wir für diesen Karlsruhe Regensburg Tipp bei Interwetten eine Quote von 1,95.

So seht ihr Karlsruhe - Regensburg im TV oder Stream:

13. Dezember 2024, 18:30 Uhr, BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky bleibt bis 2029 die Heimat der 2. Bundesliga. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele im Unterhaus und alle Konferenzen. So könnt ihr bei Sky auch das Duell zwischen Karlsruhe und Regensburg sehen.

Das Spiel im BBBank Wildpark von Karlsruhe beginnt am frühen Freitagabend um 18:30 Uhr.

Karlsruhe vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, Zengin, M. Franke, Herold - Rapp, Jensen, Conté, Wanitzek - Schleusener, Zivzivadze

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Beifus, Geller, Salz, Pfeiffer, Heußer, Egloff, Pinto Pedrosa, Günther, Burnic

Startelf Regensburg: Gebhardt - Wurm, Ziegele, L. Breunig - Ochojski, Viet, Bulic, Hein, Pröger, Kother - Kühlwetter

Ersatzbank Regensburg: Pollersbeck (Tor), Ballas, Bittroff, Bauer, Hottmann, Ouro-Tagba, Ganaus, Huth, Geipl

Beim KSC steht Burnic nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Es fehlen allerdings Bormuth, Kobald, Sihlaroglu und Hunziker.

Bei den Gästen hat Geipl ebenfalls seine Sperre abgesessen. Dafür fehlen Saller, Schönfelder, Meyer und Schmidt.

Unser Karlsruhe - Regensburg Tipp: Sieg Karlsruhe & Über 1,5 Tore

Der KSC hatte in den letzten Spielen einige Probleme, vor allem mit seiner Defensive. Im Heimspiel gegen die schwächste Offensive der Liga fällt diese Schwachstelle aber nicht so sehr ins Gewicht. So schließen wir uns bei der Karlsruhe Regensburg Prognose der Meinung der Bookies an: Es spricht alles für einen Heimsieg! Der Jahn kommt für Karlsruhe nach den jüngsten Enttäuschungen als Aufbaugegner genau zur richtigen Zeit. Die Fans der Hausherren dürfen sich auch über ein paar Treffer ihrer Mannschaft freuen.