Kasachstan - Slowenien Tipp, Prognose & Quoten 13.10.2024

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 06:00 Uhr Kasachstan - Slowenien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Wer zeigt eine Reaktion?

Unser Kasachstan - Slowenien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 13.10.2024 lautet: Nach den Niederlagen von Donnerstag sind beide Teams auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute trauen wir am ehesten den Gästen eine deutliche Steigerung zu.

In der Nations-League-Gruppe B3 entwickelt sich ein Dreikampf. Die Norweger führen die Tabelle nach drei Spieltagen mit sieben Punkten an. Dahinter folgen Österreich und Slowenien mit jeweils vier Zählern. Die Auswahl von Kasachstan hat bisher nur ein Remis auf dem Konto und scheint der Nummer-1-Kandidat für den Abstieg in die Liga C zu sein. Auch im Heimspiel am Sonntag gegen die “Zmajceki” sind die Männer von Coach Stanislaw Tschertschessow laut der Kasachstan Slowenien Prognose die Außenseiter.

Wir kommen zum gleichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Betway den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kasachstan vs Slowenien auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”:

Kasachstan ist seit 7 Länderspielen ohne Sieg

Slowenien hat (ohne Elfmeterschießen) nur eines der letzten 13 Spiele verloren

Die Kasachen haben bisher alle Länderspiele gegen die Slowenen verloren



Kasachstan vs Slowenien Quoten Analyse:

Die “Drachen” finden sich nach den jüngsten Erfolgen auf Platz 51 der Weltrangliste wieder. Die “Qarsygalar” schaffen es im FIFA-Ranking dagegen nur auf Rang 109.

So macht für die Kasachstan Slowenien Quoten auch der Heimvorteil keinen so großen Unterschied. Bei den neuen Wettanbietern bekommt ihr für einen Sieg der Gäste die Höchstquote von 1,70.

Für einen Erfolg der Hausherren stehen Kasachstan vs. Slowenien Wettquoten zwischen 5,00 und 5,10 bereit.

Kasachstan vs Slowenien Prognose: Können die Adler daheim wieder einen Favoriten ärgern?

Nach vier Niederlagen in Serie hatte sich der kasachische Verband im Sommer für einen Neustart entschieden und mit Stanislaw Tschertschessow einen neuen Nationaltrainer verpflichtet. Der Ex-Profi von Dynamo Dresden hatte Russland bei der Heim-WM 2018 betreut und dort immerhin ins Viertelfinale geführt. Bei den “Qarsygalar” muss der Coach aber nun mit einem begrenzten Spielermaterial klarkommen. Kein einziger Akteur spielt in einer europäischen Top-Liga. Der stärkste Offensivmann ist Spielmacher Bakhtiyor Zaynutdinov von Besiktas Istanbul.

Trotzdem hat die Auswahl große Schwierigkeiten im Spiel nach vorne. Tschertschessow legt sowieso großen Wert auf Disziplin und das Abwehrverhalten. So konnte man zum Auftakt unter dem neuen Coach mit einem 0:0 daheim gegen Norwegen einen kleinen Achtungserfolg feiern. In den letzten beiden Gastspielen in Slowenien und Österreich setzte es aber insgesamt sieben Gegentore. Dabei leisteten sich die Adler einfach zu viele Fehler. So wartet Kasachstan seit sieben Länderspielen auf einen Sieg (1U, 6N) und ist seit drei Partien ohne Tor. Bleibt das auch im Kasachstan Slowenien Tipp so?

Bei der Europameisterschaft 2024 hatte sich Slowenien nach den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 sowie der EM 2000 zum vierten Mal für ein großes Turnier qualifiziert. Das Ziel, bei einer EURO-Endrunde endlich den ersten Sieg zu feiern, wurde zwar verpasst, dafür konnte das kleine Land vom Balkan erstmals die Vorrunde überstehen. Dafür hatten in der Gruppe drei Remis gegen Dänemark (1:1), Serbien (1:1) und England (0:0) gereicht. Im Achtelfinale traf man dann auf die vermeintlich übermächtigen Portugiesen. Doch auch gegen den großen Favoriten schied man erst im Elfmeterschießen aus.

So konnten die Slowenen mehr als stolz auf das Abschneiden sein. Für Trainer Matjaz Kek sollte die EM nun ein Startschuss für den slowenischen Fußball sein. In der Nations League legten die “Drachen” daheim mit einem 1:1 gegen Österreich und einem 3:0 gegen Kasachstan los. Vor dem Gastspiel in Norwegen fehlten einige Spieler verletzungs- und krankheitsbedingt. Zudem wechselte Co-Trainer Cesar nach Maribor. Der Coach wollte diese “Handicaps” aber nicht als Ausrede für die schwache Leistung beim 0:3 in Oslo gelten lassen, mit dem eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage (nach 90 Minuten) zu Ende ging.

Kasachstan - Slowenien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kasachstan: 0:4 Österreich (A), 0:3 Slowenien (A), 0:0 Norwegen (H), 2:3 Aserbaidschan (A), 1:2 Armenien (A)

Letzte 5 Spiele Slowenien: 0:3 Norwegen (A), 3:0 Kasachstan (H), 1:1 Österreich (H), 0:3 n.E. Portugal (A), 0:0 England (A)

Letzte Spiele Kasachstan vs Slowenien: 0:3 (A), 1:2 (A), 1:2 (H)



Beide Nationen trafen erstmals in der Quali für die EM 2024 aufeinander. Damals setzten sich die Slowenen zweimal mit 2:1 durch. Am 9. September 2024 folgte dann das erste Duell in der Nations League.

Dabei kassierte Kasachstan eine deutliche 0:3-Pleite. Die “Qarsygalar” hatten zuletzt große Probleme mit dem Toreschießen. Setzt sich die Ladehemmung auch am Sonntag in der Kasachstan vs. Slowenien Prognose fort?

Dann bekommt ihr für den Kasachstan Slowenien Tipp “Kasachstan Unter 0,5 Tore” bei NEO.bet eine Quote von 2,20. Neu- und Bestandskunden sollten sich den tollen NEO.bet Promo Code nicht entgehen lassen.

So seht ihr Kasachstan - Slowenien im TV oder Stream:

13. Oktober 2024, 15 Uhr, Zentralstadion Almaty

Übertragung Stream: DAZN



DAZN hat sich die Rechte für die vierte Ausgabe der Nation League gesichert. Fast alle Partien des Wettbewerbs werden live bei diesem Anbieter übertragen.

So ist es auch beim Duell zwischen Kasachstan und Slowenien. Anpfiff im Zentralstadion Almaty ist am Sonntag um 15 Uhr.

Kasachstan vs Slowenien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kasachstan: Shatskiy - Astanov, Kasym, Alip, Vorogovskiy - Zaynutdinov, Tagybergen, Abiken, Chesnokov - Islamkhan, Zhaksylykov

Ersatzbank Kasachstan: Pokatilov, Zarutski - Bystrov, Marochkin, Skvortsov, Ulshin, A. Baltabekov, Orazov, Samorodov, Shushenachev, Darabayev, Zhaksybayev

Startelf Slowenien: Oblak - Janza, Drkusic, Bijol, Balkovec - Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Petrovic - Sporar, Sesko

Ersatzbank Slowenien: Vekic, Vidovsek - Bajric, Karic, Zec, Repas, Mlakar, Celar, Vipotnik, Kurtic, Ilicic, Kramer

Beide Trainer konnten mit den Leistungen am Donnerstagabend nicht zufrieden sein.

Allzu viele Wechsel in den beiden Startaufstellungen dürfte es in der Kasachstan Slowenien Prognose aber trotzdem nicht geben.

Unser Kasachstan - Slowenien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Dass die Slowenen besser spielen können als am Donnerstag in Norwegen, haben sie bei der EM 2024 gezeigt. Sicherlich können auch die Kasachen mit ihrem Auftritt in Österreich nicht zufrieden sein.

Dank der Qualität muss man am Sonntag am ehesten den Gästen eine Leistungssteigerung zutrauen. Auch der direkte Vergleich spricht klar für die “Zmajceki”. So sehen wir genauso wie die Buchmacher Slowenien bei dieser Paarung recht klar vorne.

Da die Kasachen im letzten Heimspiel gegen Norwegen aber immerhin ein 0:0 geholt haben, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem dürften bei diesem Spiel nicht allzu viele Tore fallen.