Kasimpasa - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten 15.09.2024

Kasimpasa - Fenerbahce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Süper Lig Wette | Trifft Edin Dzeko auch am 5. Spieltag?

Unser Kasimpasa - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Süper Lig Spiel am 15.09.2024 lautet: Jose Mourinho hat bei Fenerbahce die beste Offensive der Süper Lig (11 Tore) auf die Beine gestellt. Wir vertrauen im Wett Tipp heute besonders auf die Fähigkeiten des Kapitäns.

Der klare Außenseiter ist in der Kasimpasa Fenerbahce Prognose schnell gefunden. Die Gäste belegen nach vier absolvierten Partien den ersten Tabellenplatz (10 Punkte) und stützen ihren bisherigen Erfolg auf den besten Angriff der türkischen Süper Lig (11 Tore). Insbesondere auf Edin Dzeko (4 Tore) konnte sich Jose Mourinho in jeder Partie verlassen.

Aus den letzten Aufeinandertreffen sind die Sari Kanaryalar neun Mal in Folge als Sieger hervorgegangen. Wir gehen einen sehr speziellen Weg und spielen den Kasimpasa Fenerbahce Wett Tipp heute zu einer Quote von 2,10 bei NEObet auf „Edin Dzeko trifft“.

Darum tippen wir bei Kasimpasa vs Fenerbahce auf „Edin Dzeko trifft“:

Kasimpasa vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Neun Begegnungen in Folge hat Kasimpasa gegen Fenerbahce verloren, weshalb die Quoten für einen Heimsieg durch die Decke gehen. Beenden die Hausherren ihre Durstrecke, glänzen am Ende des Tunnels maximale Kasimpasa Fenerbahce Quoten von 5,70.

Kasimpasa vs Fenerbahce Prognose: Ein phänomenaler Torriecher

Das Alter scheint für Edin Dzeko kein Hindernis zu sein. Seine 38 Lebensjahre dienen dem Angreifer eher als Erfahrungsschatz, den er zu nutzen weiß, speziell in der türkischen Süper Lig.

Nachdem Dzeko in seiner ersten Spielzeit für Fenerbahce zum zweitbesten Torschützen der Liga avancierte (21 Treffer), könnte am Ende dieser Saison die Torjägerkanone winken. Aktuell liefert die Nummer 9 der Sari Kanaryalar jedenfalls Tore am laufenden Fließband (4).