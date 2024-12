Kiel - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2024

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 06:00 Uhr Kiel - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Gelingt dem FCA der erste Auswärtssieg der Saison?

Unser Kiel - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Holstein Kiel geht als klarer Außenseiter in die Partie, muss aber langsam punkten, um Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Augsburg wird im Wett Tipp heute jedoch besser abschneiden.

Bereiten Sie sich auf ein Bundesliga-Duell am 21. Dezember 2024 vor, wenn Holstein Kiel um 15:30 Uhr in der 15. Runde auf den FC Augsburg trifft. Beide Mannschaften sind bestrebt, ihr derzeitiges Schicksal zu ändern. Holstein Kiel erlebt eine schwierige Saison und steht mit nur fünf Punkten auf dem 17. Platz. Der Klub ist in den letzten fünf Spielen sieglos geblieben und hat zuletzt 1:4 gegen Borussia Mönchengladbach verloren.

Augsburg, auf Platz 13, steht etwas besser da, doch ihre jüngste Form zeigt eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen auf. Verletzungen beeinträchtigen beide Teams und könnten in der Kiel Augsburg Prognose eine große Rolle im Spiel spielen. Augsburg wird versuchen, Kiels Defensivprobleme auszunutzen, um den ersten Auswärtssieg der Saison zu sichern.

Daher lautet unser Kiel Augsburg Wett Tipp heute: “Sieg Augsburg (DNB)” zu einer Quote von 1,65 bei Betano .

Darum tippen wir bei Kiel vs Augsburg auf “Sieg Augsburg (DNB)”:

Betrachtet man dieses Bundesliga-Duell, stehen die Chancen zugunsten von Augsburg. Achtet auf die starke Leistung in der ersten Halbzeit. Angesichts Kiels anhaltender Form und defensiver Probleme wird Augsburg wahrscheinlich das Beste daraus machen.

Für diejenigen, die Wetten platzieren, sollten Sie in Betracht ziehen, dass Augsburg die erste Halbzeit gewinnt, mit Quoten von 3,05.

Augsburg konnte in dieser Saison noch keinen Auswärtssieg feiern (2U, 4N).

Kiel hat schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Norddeutschen sind seit fünf Spielen sieglos, davor gelang der einzige Saisonsieg (1:0 gegen Heidenheim).

Kiel vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Kiel Augsburg Quoten erzählen eine klare Geschichte: Augsburg wird als Favorit für dieses Spiel angesehen. Die Quoten für einen Auswärtssieg liegen bei 2,40, was Augsburgs etwas besseren Lauf und Rang widerspiegelt. Im Gegensatz dazu stehen Kiels Quoten für einen Heimsieg bei 3,20, was ihre aktuellen Schwierigkeiten zeigt.

Ein Unentschieden scheint mit Quoten von 3,15 ziemlich wahrscheinlich, darauf kann auch in diversen Sportwetten Apps gewettet werden. Für diejenigen, die viel Action erwarten, deuten Quoten von 1,95 auf die Möglichkeit von “Über 2,5 Toren” im Spiel hin. Die Kiel Augsburg Wettquoten für Tore beider Teams liegen bei 1,65, was auf die Chance von Toren dieser Teams hindeutet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Augsbug Prognose: Analyse Kiel

Holstein Kiel geht mit Sorgen in dieses Spiel. Die Norddeutschen haben alle ihre letzten fünf Bundesliga-Spiele verloren, dabei erzielten sie nur drei Tore und ließen 14 zu. Kiel steht nun auf dem 17. Platz.

Die Abwehr ist ein großes Problem, wie die 1:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach zeigt. Mit nur einem Sieg in 14 Spielen ist ihre Abwehr entschieden schwach und hat auch Auswirkungen auf den Kiel vs. Augsburg Tipp.

Kiel - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:4 Gladbach (A), 0:2 RB Leipzig (H), 1:3 St. Pauli (A), 0:3 Mainz (H), 1:2 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:2 Leverkusen (H), 2:2 Frankfurt (A), 1:1, 5:4 n.E. Karlsruhe (A), 1:0 Bochum (H), 0:3 Bayern (A).

Letzte Spiele Kiel vs. Augsburg: 0:1 (H).

Kiels Schlüsselspieler

Schlüsselspieler wie Shuto Machino, Kiels bester Torschütze mit vier Toren, müssen gegen Augsburg die Führung übernehmen. Tymoteusz Puchacz könnte einen Einfluss haben, wenn er trotz begrenzter Spielzeit eine Chance erhält. Teamveteran und Kapitän Lewis Holtby hat sich für eine verbesserte Defensivstärke ausgesprochen.

Steven Skrzybski, obwohl verletzungsanfällig, bleibt entscheidend in der Angriffsreihe, wenn er fit ist. Die Rollen von Nicolai Remberg und Armin Gigovic im Mittelfeld sind entscheidend für die Spielgestaltung, und Phil Harres könnte Augsburgs Abwehr durcheinanderbringen. Marvin Schulz' defensive Führung wird schmerzlich vermisst aufgrund einer Verletzung, was Kiels Form und Tiefe im Abwehrbereich in der Kiel Augsburg Prognose verschlechtert.

Erwartete Aufstellung für Kiel:

Kiel Sperren & Verletzungen

Holstein Kiel ist ernsthaft von einer Verletzungskrise betroffen:

Spieler Verletzung Erwartetes Comeback

Colin Kleine-Bekel Kreuzbandverletzung Mitte Januar 2025

Marco Komenda Leistenverletzung Ende Dezember 2024

Patrick Erras Gehirnerschütterung Ende Dezember 2024

Timo Becker Zehenbruch Ende Januar 2025

Steven Skrzybski Achillessehnenverletzung Fraglich

Max Geschwill Achillessehnenverletzung Fraglich

Timon Weiner Krankheit Ein paar Tage

Marvin Schulz Leistenverletzung Mitte Januar 2025

Finn Porath Leistenverletzung Etwa eine Woche

Verletzungen schränken Kiels Defensiv-Optionen ein. Dies zwingt jüngere, weniger erfahrene Spieler in die Rotation, was ihre Abwehr schwächt. Augsburg könnte diese Lücken ausnutzen.

Kiel - taktische Analyse und Aufstellung:

Von Kiel kann ein defensiver Ansatz als Reaktion auf ihre jüngsten Schwierigkeiten erwartet werden. Kreatives Spiel im Mittelfeld wird auf Lewis Holtby und Nicolai Remberg angewiesen sein. Lasse Rosenboom könnte je nach Fitness Breite auf dem Flügel bieten.

Kiels Formation könnte je nach Spieler-Verfügbarkeit zwischen 4-4-2 und 3-5-2 wechseln. Trainer Marcel Rapp wird die Verteidigung betonen und versuchen, Standardsituationen zu nutzen, um Augsburg herauszufordern.

Kiel vs Augsburg Prognose: Analyse Augsburg

Augsburg geht mit einer Mischung aus Kampfgeist und Inkonstanz in dieses Spiel. Zu den jüngsten Leistungen zählen eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen und Unentschieden gegen Teams wie Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC, wobei hier der Aufstieg im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen gefeiert wurde. Der FCA ist 13. in der Liga, was eine mäßig erfolgreiche Saison widerspiegelt.

Mit vier Siegen und vier Unentschieden hat Augsburg offensive Stärken gezeigt, indem sie 16 Tore erzielt haben, was besser ist als Kiel in dieser Hinsicht. Die Süddeutschen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht und zeigen Widerstandskraft in Pokal-Wettbewerben. Trotz nur eines Sieges in den letzten sieben Pflichtspielen ist das Sammeln entscheidender Punkte der Schlüssel, auch im Kiel Augsburg Tipp. Der FCA hat 27 Tore zugelassen, was die Notwendigkeit strategischer Verbesserungen in der Abwehr hervorhebt.

Augsburgs Schlüsselspieler

Um einen Sieg gegen Holstein Kiel zu sichern, wird sich Augsburg auf Schlüsselspieler verlassen. Phillip Tietz, ihr Star und bester Torschütze mit fünf Toren, ist im Angriff entscheidend. Im Mittelfeld konzentriert sich Frank Onyeka darauf, den Ballbesitz zurückzugewinnen und Angriffe zu kreieren.

Augsburg wird von Trainer Jess Thorup geführt, dessen Vertragsverlängerung Vertrauen in seine Führung zeigt. Torhüter Nediljko Labrovic und Innenverteidiger wie Keven Schlotterbeck bilden eine starke defensive Grundlage. Der Stürmer Samuel Essende könnte den Angriff verstärken, wenn er sich rechtzeitig erholt.

Augsburg Sperren & Verletzungen

Wie Kiel steht auch Augsburg vor ernsthaften Verletzungs-Herausforderungen:

Spieler Verletzung/Sperre Erwartetes Comeback

Reece Oxford COVID-19 Unbekannt

Fredrik Jensen Leistenverletzung Ende Dezember 2024

Mads Pedersen Leistenverletzung Mitte Januar 2025

Yusuf Kabadayi Knieoperation Ende April 2025

Finn Dahmen Schulterverletzung Mitte Januar 2025

Masaya Okugawa Muskelverletzung Ende Dezember 2024

Kristijan Jakic Knöchelverletzung Mitte Januar 2025

Ruben Vargas Hüftverletzung Anfang Januar 2025

Chrislain Matsima Prellung Etwa eine Woche

Elvis Rexhbecaj Krankheit Ein paar Tage

Jeffrey Gouweleeuw Sperre Nächstes Spiel

Dimitrios Giannoulis Leistenverletzung Ende Dezember 2024

Marius Wolf Zehenverletzung Ende Dezember 2024

Samuel Essende Krankheit Ein paar Tage

Diese Verletzungen betreffen sowohl die Abwehr als auch den Angriff und stellen Herausforderungen für die Aufstellung und Taktik des Teams dar.

Augsburg - taktische Analyse und Aufstellung:

Augsburg wird wahrscheinlich ein kompaktes Defensivsystem verwenden und dabei ihr starkes Mittelfeld nutzen. Eine 4-2-3-1-Formation wird erwartet, die auf Balance und reibungslose Übergänge zum Angriff abzielt. Nediljko Labrovic sollte im Tor stehen, mit einer Abwehr um Schlotterbeck und Bauer. Frank Onyeka wird in den Mittelfeld-Übergängen entscheidend sein.

Phillip Tietz wird in der Kiel Augsburg Prognose wohl den Angriff anführen. Trainer Jess Thorup wird wahrscheinlich auf eine Dominanz in der ersten Halbzeit drängen, um frühzeitig die Kontrolle gegen Kiel zu erlangen.

Unser Kiel - Augsburg Tipp: Sieg Augsburg (DNB)

Die jüngsten Begegnungen zwischen Holstein Kiel und Augsburg bieten aufgrund nur einer Begegnung in den letzten Jahren begrenzte Einblicke. Der einzige Vergleich fand im Februar 2019 im DFB-Pokal statt, in dem Augsburg einen knappen 1:0-Sieg errang. Kiels jüngster Aufstieg verändert die Dynamik. Die Augsburger haben historisch gesehen Schwierigkeiten gegen neu aufgestiegene Teams auswärts, aber ihre aktuelle Form ermöglicht es ihnen, vergangene Grenzen zu überwinden. Historische Aufzeichnungen könnten im aktuellen Wettbewerb nicht viel Gewicht haben, da beide Teams in dieser Bundesliga-Saison auf bessere Ergebnisse abzielen.